Снаружи – развалюха, а внутри – дворец
Невзрачный дом в старом квартале Нового Орлеана.
В исторической части Нового Орлеана есть немало красивых старинных домов. На одной из улиц находится здание с довольно неприметным фасадом. Кажется, оно настолько обветшало от времени, что его давно пора снести. Однако стоит хозяевам раскрыть ставни, у прохожих сразу же просыпается интерес к тому, что находится за оригинальными окнами с коваными решетками.
За старыми деревянными ставнями скрываются изящные кованые решетки.
Несколько лет назад 200-летнее здание приобрел знаменитый рок-музыкант Ленни Кравиц. Честно говоря, от старинного дома остался нетронутым только фасад, внутри сделан капитальный ремонт. Интерьер выполнен в ретро-стиле. Помещения отделаны натуральным камнем, который хорошо сочетается с отреставрированными кирпичными стенами.
На первом этаже находится гостиная, столовая, кухня и санузел.
Рабочая поверхность кухни визуально разделяет помещение пополам.
Дом довольно небольшой, первый этаж представляет собой открытое пространство. Рабочая поверхность для приготовления пищи визуально разделяет кухню от гостиной и столовой. Благодаря большим окнам, в помещении, оформленном в темной цветовой гамме, достаточно света.
На галерее второго этажа находится просторная спальня.
Наверх можно попасть по винтовой лестнице, которая идеально сочетается с коваными перилами. На втором этаже, выполненном в виде галереи, оборудована спальня с роскошной двуспальной кроватью.
Санузел выполнен в том же стиле, что и весь интерьер.
Уютный дворик за домом.
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