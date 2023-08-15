Как зола из полезного удобрения превращается в настоящий яд для растений

Древесная зола по сей день остается одним из наиболее распространенных и востребованных удобрений в дачном хозяйстве. Важнейшим плюсом золы является ее легкодоступность для дачника.







Однако, в этом же заключается и ее главный минус, так как некоторые дачники начинают применять данную подкормку по поводу и без. При этом граждане совершенно упускают из вида, что в некоторых случаях зола в качестве удобрения прямо противопоказана для культурных растений. Что же это за случаи такие?





Зола легко превращается из удобрения в яд.



В ряде ситуаций использовать золу в качестве удобрения категорически запрещено. Так, например, если клубни растения имеют признаки поражения паршой, то подкармливать их зольными удобрениями нельзя. В таких ситуациях зола не только не поможет процессу выздоровления, но и приведёт к строго обратному результату – усугубит ситуацию. Исключение составляет только зола, полученная в результате сжигания каменного или бурого угля. Такую в объеме 1 стакан на кв.м можно использовать против парши.





Для некоторых растений может быть прямо противопоказана.



Помимо случаев с болезнью растений, существует достаточно широкий перечень трав и культур, которым прямо противопоказано использование золы. В данный перечень входят в первую очередь следующие растения: можжевельник, гортензия, хвойные культуры, фиалка трехцветная, ландыш, любые садовые ягоды происходящие от лесных, рододендрон, а также некоторые другие менее популярные варианты.





Может наделать дел.



Помимо этого, зольное удобрение может навредить абсолютно любым растениям, если применяется для подкормки в неподходящих условиях. Из «вкусняшки» в полноценный яд древесная и угольная зола превращаются, если используются вместе с азотными минеральными удобрениями, настоем трав или навозом. Нельзя использовать золу, если щелочность почвы и без того уже достаточно высока. Наконец, категорически запрещено применять в качестве удобрения золу полученную в результате сжигания окрашенной древесины, а также золу, полученную в результате розжига мангала с использованием специальной жидкости.





Отказываться полностью все равно не стоит.

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