Непростая жизнь темноволосой солистки группы ABBA Анни-Фрид Лингстад

В шведской группе ABBA есть только один нешведский участник – это Анни-Фрид Лингстад темноволосая красотка, чей голос вам наверняка знаком по хитам «Money, money, money» и «Super Trouper». Жизнь у девушки складывалась очень непросто, и сегодня я предлагаю вам узнать о её нелегкой судьбе и окружавших её мужчинах.









Анни-Фрид Лингстад (Anni-Frid Lyngstad) родилась 15 ноября 1945 года в небольшом городке Нарвик







Анни-Фрид Лингстад (Anni-Frid Lyngstad) родилась 15 ноября 1945 года в небольшом городке Нарвик в Норвегии . Мамой девочки была 19-летняя Сюнни Лингстад, а отцом – немецкий военный Альфред Хаазе, которого ждала его семья в Германии. Когда немецкие войска отступили, Альфред так и не узнал, что его возлюбленная осталась беременной. Не узнал он и о рождении внебрачной дочери. Лишь спустя 32 года, в 1977 году журнал «Bravo» нашел отца знаменитой певицы, с которым у Анни-Фрид так и не сложились отношения.









Все время соотечественники Сюнни подсмеивались над ее незаконным ребенком, поэтому женщина решила отправить дочку в Швецию к бабушке. Спустя несколько месяцев после этого Сюнни умерла от почечной недостаточности. Ей был всего 21 год.







Все время соотечественники Сюнни подсмеивались над ее незаконным ребенком, поэтому женщина решила отправить дочку в Швецию к бабушке. Спустя несколько месяцев после этого Сюнни умерла от почечной недостаточности. Ей был всего 21 год.









Анни-Фрид начала выступать в возрасте 13 лет, перепевая популярные шведские песни. Спустя несколько лет она стала исполнять кавер-версии хитов Дюка Элингтона и Гленна Миллера, а в 1963 году организовала свою группу «Anni-Frid Four».







Анни-Фрид начала выступать в возрасте 13 лет, перепевая популярные шведские песни. Спустя несколько лет она стала исполнять кавер-версии хитов Дюка Элингтона и Гленна Миллера, а в 1963 году организовала свою группу «Anni-Frid Four».









Тогда же, в возрасте 17 лет, она вышла замуж за музыканта Рагнара Фредрикссона, от которого родила двоих детей – Ханса (1963) и Лису-Лотту (1967-1998). После рождения дочери в 1967 году Фрида рассталась с первым мужем.







Тогда же, в возрасте 17 лет, она вышла замуж за музыканта Рагнара Фредрикссона, от которого родила двоих детей – Ханса (1963) и Лису-Лотту (1967-1998). После рождения дочери в 1967 году Фрида рассталась с первым мужем.









В 1969 году певица познакомилась с Бенни Андерссоном







В 1969 году певица познакомилась с Бенни Андерссоном , своим будущим мужем и коллегой по ABBA. В 1971 году к паре присоединились Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтског, и группа в полном составе начала создавать свои первые хиты.









Как позже вспоминала Агнета, успех группы ABBA заключался в том, что две любящие пары собирались в студии и делали то, что любили – пели и сочиняли. Поэтому, когда в 1978 году расстались Агнета и Бьорн, а в 1981 – Анни-Фрид и Бенни, совместное времяпрепровождение перестало доставлять им удовольствие, и ABBA распалась. Были сделаны последние фото ABBA, на которых все







Как позже вспоминала Агнета, успех группы ABBA заключался в том, что две любящие пары собирались в студии и делали то, что любили – пели и сочиняли. Поэтому, когда в 1978 году расстались Агнета и Бьорн, а в 1981 – Анни-Фрид и Бенни, совместное времяпрепровождение перестало доставлять им удовольствие, и ABBA распалась. Были сделаны последние фото ABBA, на которых все участники группы выглядели грустными и усталыми.









В 1982 году Анни-Фрид уехала из Швеции в центральную Европу, где записала сольный альбом «Shine». Уже в 1986 году она определила своим местом жительства Швейцарию, где и живет до сих пор.







В 1982 году Анни-Фрид уехала из Швеции в центральную Европу, где записала сольный альбом «Shine». Уже в 1986 году она определила своим местом жительства Швейцарию, где и живет до сих пор.









В 1992 году Анни-Фрид вышла замуж за своего друга принца Генриха Руццо Рейсс фон Плауэн (Heinrich Ruzzo, Prinz Reuss von Plauen), с которым прожила в браке 7 лет. В 1999 году принц умер от рака, а в 1998 году дочь Анни-Фрид Лиса-Лотта разбилась насмерть в ДТП.







В 1992 году Анни-Фрид вышла замуж за своего друга принца Генриха Руццо Рейсс фон Плауэн (Heinrich Ruzzo, Prinz Reuss von Plauen), с которым прожила в браке 7 лет. В 1999 году принц умер от рака, а в 1998 году дочь Анни-Фрид Лиса-Лотта разбилась насмерть в ДТП.









Сейчас княгиня Анни-Фрид Рёйсс фон Плауэн (так теперь официально зовут вдову швейцарского принца) живет в небольшом альпийском поселке Церматт, дружит со Шведской королевской семьей, занимается благотворительностью и вкладывает деньги в экологические проекты. Певица ведет здоровый образ жизни







Сейчас княгиня Анни-Фрид Рёйсс фон Плауэн (так теперь официально зовут вдову швейцарского принца) живет в небольшом альпийском поселке Церматт, дружит со Шведской королевской семьей, занимается благотворительностью и вкладывает деньги в экологические проекты. Певица ведет здоровый образ жизни , занимается спортом и выглядит очень молодо. В интервью 10 лет назад Анни-Фрид заявила, что музыкальная карьера для нее закончена, ей больше не интересно петь и выступать.





ABBA в полном составе

















Один из последних снимков Анни-Фрид и Агнеты

















Анни-Фрид во время выступления

















Анни-Фрид и ее второй муж Бенни

















Фото Анни-Фрид в 1980-х годах

















Фото Анни-Фрид в 1990-х годах

















Анни-Фрид и ее дочь Лиса-Лотта

















Так певица выглядит сейчас



















