Мифы о продуктах, которые давно пора забыть, как страшный сон

На протяжении жизни нас преследуют мифы о том, что мы едим. Нам кажется, что коричневые яйца полезнее белых, что мед ни в коем случае нельзя нагревать, что попкорн не полезнее чипсов. Однако очевидно, что стоит рано или поздно разобраться, что к чему на самом деле.

И поэтому сегодня мы решили наконец развеять некоторые заблуждения о продуктах на наших столах.



Коричневые и белые яйца

Белый и коричневый сахар

Нагревание меда

Попкорн

Замороженные овощи vs свежие

Плесень на продуктах

Лимон — лучший источник витамина С

Червивые грибы

Перепелиные яйца

Авокадо

Почему нам так твердо верится в то, что коричневые яйца полезнее белых? Может, потому, что цена на такие яйца обычно чуть выше. А чем выше цена, тем качественнее продукт, казалось бы. Но не в этом случае. На самом же деле и коричневые, и белые яйца практически одинаково вкусны и полезны. А повышенная цена объясняется тем, что курицам, несущим яйца коричневого цвета, требуется больше энергии и корма, так как коричневые яйца «созревают» в организме таких кур чуть дольше — из-за того, что в процессе формирования скорлупы яйцо проходит процесс «раскраски». В организме курицы, несущей белые яйца, механизма, отвечающего за окрашивание скорлупы, просто генетически нет. И на полезные качества содержимого скорлупы это никак не влияет.И снова мы уверены в том, что коричневый сахар лучше белого.А что в действительности? Основная разница между двумя этими видами сахара в количестве патоки (которая при производстве сахара, как правило, удаляется). В белом сахаре ее совсем немного — около 1 %, тогда как в коричневом — 5–6 %. Это и придает коричневому сахару такой цвет. Также патока влияет на физические свойства сахара. В коричневом сахаре больше жидкости, и он может взаимодействовать с другими продуктами иначе. Поэтому в рецептах, особенно кондитерских, часто бывает указано, какой именно вид сахара предпочтителен.Отовсюду мы слышим, что мед лучше не нагревать, ведь в горячем состоянии он опасен для здоровья. К счастью, это не совсем так. Во время нагревания мед не становится опасен, он просто теряет свои ценные для наших организмов свойства. Но и здесь есть нюансы: все зависит от температуры. К примеру, нагревание меда, который кристаллизировался, поможет сделать его снова жидким и без потери полезных свойств, если температура не превысит отметку в 95°. Стоит помнить, что длительное нагревание меда (скажем, в духовке во время приготовления выпечки) может поспособствовать тому, что он потеряет не только полезные свойства, но и характерный медовый аромат.Для нас привычна мысль о том, что попкорн — вкусная штука, которой лучше не злоупотреблять и лакомиться пореже. Но важно помнить о том, что есть большая разница между попкорном в кинотеатре с многочисленными вариациями вкусов и добавок — и обычной воздушной кукурузой, которую легко можно приготовить в сковороде, стоит лишь добавить немного масла и соли. Второй вариант отлично подойдет в качестве легкой закуски: попкорн является отличным источником клетчатки и антиоксидантов — полифенолов.Замороженная овощная смесь — невероятно удобная вещь. Но частенько в супермаркете мы проходим мимо, держа в голове мысль о том, что в замороженных овощах давно уже нет всех тех питательных веществ и ценных микроэлементов. То ли дело свежие! Но на самом деле все не так очевидно: согласно исследованиям, питательная ценность замороженных овощей не уступает свежим, а иногда даже более высока.«Если заметен хотя бы маленький кружок плесени — нужно выкинуть весь продукт». Казалось бы, что тут непонятного? Ведь еда явно испорчена. Но не стоит быть чересчур резкими в этом вопросе, потому что не все продукты одинаково подвергаются воздействию этого гриба, и иногда допустимо лишь отрезать испорченный кусочек и таким образом «спасти» остальное. Например, в случае с твердым сыром достаточно отрезать пораженную плесенью часть + еще один сантиметр и упаковать в чистую бумагу или пленку. То же самое касается болгарского перца и капусты в кочане. Но вот йогурт, хлеб, огурцы или персики стоит выкинуть целиком.Это каждому известно с детства. Но непонятно, почему лимон считается самым оптимальным продуктом для получения этого заветного полезного витамина, ведь в 100 г плодов лимона всего 53 мг витамина С (64 % от необходимой нам дневной дозы). Тогда как, к примеру, в болгарском перце его целых 77 мг, а в черной смородине — 181 мг, что составляет сразу 218 % от необходимой дневной нормы.Бытует мнение, что черви не будут обитать в ядовитых грибах, и, соответственно, если гриб червив — он не может быть опасен. Но это большое заблуждение, о котором нужно как можно скорее забыть. Ну а факты таковы: то, что ядовито для человека, совсем необязательно будет таковым и для личинок. К примеру, вы никогда не встретите червей в лисичках, потому что в этих грибах содержится вещество, которое является токсичным для личинок. А для человека оно совершенно безвредно. И наоборот: мухи с удовольствием отложат яйца в мухомор или поганку, но всем известно, что есть эти грибы нельзя. Словом, червивость гриба ни в коем случае не залог его нетоксичности.Намного полезнее куриных, скажете вы? Но и в этом есть свои нюансы, если хорошенько разобраться. В перепелиных яйцах, в отличие от куриных, содержится больше витамина B12 и железа. Однако, с другой стороны, в куриных куда больше ценных жиров — омега-3 и омега-6. И если судить объективно, то разница между питательной ценностью перепелиных и куриных яиц совсем не так велика, как мы привыкли думать. А между тем и цены на перепелиные яйца выше, и размер их невелик — несколько перепелиных яиц как одно куриное.Авокадо можно замораживать. Нет, оно не испортится и не потеряет того самого вкуса. Авокадо прекрасно может храниться в морозильной камере несколько месяцев. Можно заморозить эту большую ягоду целиком, а можно очистить, вынуть мякоть, размять и, смешав с лимонным соком, убрать в контейнер. При заморозке целиком текстура немного изменится, но вкус останется тем же самым.