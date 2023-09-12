Вещи, незаменимые для хранения в маленькой квартире

В квартире резко стало тесно? Скорее всего, вы заняли все доступные места для хранения. Остается два варианта – или вспомнить поговорку «в тесноте, да не в обиде», или прибегнуть к некоторым хитростям, которые помогут с умом расположить имеющиеся вещи, оставив себе место для маневров.







Рассказываем, какие предметы пригодятся во втором случае. Спойлер: они сделают хранение гораздо эффективнее.



1. Компактная вешалка

2. Занятые углы

3. Светлый шкаф-купе

4. Неожиданный декор

5. Много корзин и органайзеров

6. Стеллаж вместо перегородки

7. Полка в изголовье кровати

Хорошо, если вешалка будет идти в паре с обувницейХранение одежды в маленькой прихожей – постоянная головная боль. Особенно в холодное время года, когда крючки стремительно заполняют куртки, пальто, пуховики, шарфы, зонты и прочие вещи, о которых летом можно было забыть. Понятно, что сразу в шкаф мокрую одежды вы не отправите, но и вешать ее на старую треногу – сомнительное решение.Как насчет того, чтобы установить в коридоре около стены стильную компактную вешалку? На ней смело поместятся ветровки, дождевики и даже тренч – то, что обычно «страдает» в нелетную погоду. Такая система хранения займет минимум места, а под ней можно установить тумбу для обуви. Отлично, если предметы интерьера будут сочетаться по цвету – обстановка получится красивой и стильной. Плюс сразу будет видно, сочетаются ли новенькие леопардовые ботильоны с вашей верхней одеждой или лучше не рисковать.При выборе вешалки обращайте внимание на минималистичные изделия, например, белого цвета или под дерево. Отлично, если вешалка будет оснащена дополнительной полкой для шапок, перчаток и прочих аксессуаров. Что касается обувницы, то она может быть как закрытой, так и открытой, как с одной полкой, так и с несколькими – все зависит от ваших предпочтений.Угловые полки отлично смотрятся как в гостиной, так и на кухнеВ маленькой квартире можно и нужно использовать углы. Они часто пустуют, и очень зря – это невероятно эффективная зона для хранения, причем, в любой комнате, будь-то ванная, кухня, спальня или гостиная. Самое простое и очевидное решение – полки или угловой стеллаж. Кстати, последний можно соорудить своими руками – понадобятся несколько планок, доски и кронштейны. Все это вы без проблем найдете в строительном магазине. Полки подойдут для хранения игрушек, домашней библиотеки, кухонной утвари и продуктов, а также вещиц, которым обычно не находится постоянного «места жительства».Фасады могут быть глухими или зеркальнымиСразу скажем, что размещать в крохотной комнате массивный шкаф, который занимает половину ее площади – решение не самое удачное. Да, он сможет вместить в себя одежду, постельное белье, сезонные вещи, но при этом не стоит ожидать от него невозможного – такой шкаф не украсит интерьер, а испортит его.Предлагаем следующее решение проблемы. При выборе мебели, отдавайте предпочтение лаконичному шкафу без декора, с минималистичными ручками, а лучше вовсе без них. Идеально, если он будет подобран в тон стен – тогда есть шанс, что громоздкий предмет интерьера «растворится в пространстве». Еще одна хитрость – зеркальные дверцы. Они позволят визуально расширить комнату за счет отражающегося света.Также обратите внимание на высоту: стандартная, при которой до потолка остается еще сантиметров 20 – не ваш вариант. Лучше немного переплатить и сделать шкаф на заказ, чтобы он упирался в потолок. Так вы, во-первых, сможете увеличить количество места для хранения, а во-вторых, избавитесь от участка, который вечно собирает пыль. Да и смотрится подобная конструкция гораздо целостнее, что немаловажно для общего восприятия интерьера.Велосипед и макраме украсят интерьерКак бы тщательно вы ни продумывали систему хранения, все равно останутся вещи, которые никогда не поместятся на полку, в шкаф или в кладовку. Единственное решение – использовать их в качестве декоративных элементов, вокруг которых будет строиться весь дизайн комнаты.Это может быть что угодно: коллекция книг, велосипед, виниловые пластинки, панно из макраме и даже одежда – все можно разместить прямо на стене, предварительно повесив крючки. Если у вас есть несколько предметов «из одной серии», выделите для них отдельный уголок или стену – получится крутой арт-объект, на который точно будут обращать внимание гости.Корзины и различные органайзеры облегчают хранениеКак показывает практика, в каждой квартире есть множество мелких вещей, которые постоянно теряются, начиная от ключей и заканчивая пультом для телевизора. Чтобы такого не происходило, у каждого предмета должно быть свое место в доме. Для этих целей очень удобно использовать различные кармашки, органайзеры, коробки, ящики, плетеные корзины. Их количество и размеры будут зависеть непосредственно от того, сколько вещей вам нужно «спрятать» от посторонних глаз.На заметку: Плетеные корзины отлично смотрятся на стеллажах и открытых полках. Они не только выглядят эстетично, добавляют интерьеру уюта, но и защищают от появления беспорядка и визуального шума.Также смело используйте сортеры, разделители, вакуумные пакеты и прочие подобные девайсы – они позволяют компактно разложить вещи в шкафу или в комоде и поддерживать там порядок. Советуем добавить наклейки или стикеры с надписями, чтобы вы точно знали, в какой коробке, что лежит. Иначе в поисках шапки или футболки придется перерывать все содержимое шкафа.Стеллаж будет более многофункциональнымКстати, о стеллажах. Если вы живете в квартире-студии или планируете разделить комнату на две функциональные зоны, например, на пространство для отдыха и кабинет, откажитесь от обычной перегородки в пользу удобного и вместительного стеллажа. Делайте на заказ, чтобы он доставал до потолка – так получится максимально эффективно задействовать имеющееся пространство. Предмет интерьера идеально подходит для расположения книг, комнатных растений, корзин и коробок с мелкими предметами, декора в виде свечей и статуэток.Полка может быть отдельной или «встроенной»Традиционно в спальне по бокам от кровати размещают тумбочки. Но этот вариант не слишком удачный. Они занимают много места, а если комната узкая, то приходится поднапрячься, чтобы найти изделия, которые подойдут по ширине. Что касается их функциональности, то здесь также возникают вопросы – слишком много вещей расположить точно не получится, в результате вы просто лишите себя свободной площади.Как насчет того, чтобы вместо тумб обустроить полку в изголовье кровати? Она может быть частью каркаса либо идти вровень с ним, чтобы зрительно получилась цельная конструкция. Такая полка удачно задействует место, которое обычно остается «не у дел», и при этом не будет претендовать на основную площадь спальни. Здесь отлично будут смотреться постеры, крупноформатные фотографии, светильники, будильник, зарядная станция для телефона и прочие вещи, в которых вы нуждаетесь перед сном или после пробуждения.Обратите внимание, что в зоне с полкой должно находиться несколько розеток – так вы без проблем сможете включать локальное освещение при необходимости и заряжать гаджеты, не протягивая провода через всю комнату.