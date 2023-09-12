Вещи, незаменимые для хранения в маленькой квартире

В квартире резко стало тесно? Скорее всего, вы заняли все доступные места для хранения. Остается два варианта – или вспомнить поговорку «в тесноте, да не в обиде», или прибегнуть к некоторым хитростям, которые помогут с умом расположить имеющиеся вещи, оставив себе место для маневров.
Рассказываем, какие предметы пригодятся во втором случае. Спойлер: они сделают хранение гораздо эффективнее.
1. Компактная вешалка
Хорошо, если вешалка будет идти в паре с обувницей
Хранение одежды в маленькой прихожей – постоянная головная боль. Особенно в холодное время года, когда крючки стремительно заполняют куртки, пальто, пуховики, шарфы, зонты и прочие вещи, о которых летом можно было забыть. Понятно, что сразу в шкаф мокрую одежды вы не отправите, но и вешать ее на старую треногу – сомнительное решение.
Как насчет того, чтобы установить в коридоре около стены стильную компактную вешалку? На ней смело поместятся ветровки, дождевики и даже тренч – то, что обычно «страдает» в нелетную погоду. Такая система хранения займет минимум места, а под ней можно установить тумбу для обуви. Отлично, если предметы интерьера будут сочетаться по цвету – обстановка получится красивой и стильной. Плюс сразу будет видно, сочетаются ли новенькие леопардовые ботильоны с вашей верхней одеждой или лучше не рисковать.
При выборе вешалки обращайте внимание на минималистичные изделия, например, белого цвета или под дерево. Отлично, если вешалка будет оснащена дополнительной полкой для шапок, перчаток и прочих аксессуаров. Что касается обувницы, то она может быть как закрытой, так и открытой, как с одной полкой, так и с несколькими – все зависит от ваших предпочтений.
2. Занятые углы
Угловые полки отлично смотрятся как в гостиной, так и на кухне
В маленькой квартире можно и нужно использовать углы. Они часто пустуют, и очень зря – это невероятно эффективная зона для хранения, причем, в любой комнате, будь-то ванная, кухня, спальня или гостиная. Самое простое и очевидное решение – полки или угловой стеллаж. Кстати, последний можно соорудить своими руками – понадобятся несколько планок, доски и кронштейны. Все это вы без проблем найдете в строительном магазине. Полки подойдут для хранения игрушек, домашней библиотеки, кухонной утвари и продуктов, а также вещиц, которым обычно не находится постоянного «места жительства».
3. Светлый шкаф-купе
Фасады могут быть глухими или зеркальными
Сразу скажем, что размещать в крохотной комнате массивный шкаф, который занимает половину ее площади – решение не самое удачное. Да, он сможет вместить в себя одежду, постельное белье, сезонные вещи, но при этом не стоит ожидать от него невозможного – такой шкаф не украсит интерьер, а испортит его.
Предлагаем следующее решение проблемы. При выборе мебели, отдавайте предпочтение лаконичному шкафу без декора, с минималистичными ручками, а лучше вовсе без них. Идеально, если он будет подобран в тон стен – тогда есть шанс, что громоздкий предмет интерьера «растворится в пространстве». Еще одна хитрость – зеркальные дверцы. Они позволят визуально расширить комнату за счет отражающегося света.
Также обратите внимание на высоту: стандартная, при которой до потолка остается еще сантиметров 20 – не ваш вариант. Лучше немного переплатить и сделать шкаф на заказ, чтобы он упирался в потолок. Так вы, во-первых, сможете увеличить количество места для хранения, а во-вторых, избавитесь от участка, который вечно собирает пыль. Да и смотрится подобная конструкция гораздо целостнее, что немаловажно для общего восприятия интерьера.
4. Неожиданный декор
Велосипед и макраме украсят интерьер
Как бы тщательно вы ни продумывали систему хранения, все равно останутся вещи, которые никогда не поместятся на полку, в шкаф или в кладовку. Единственное решение – использовать их в качестве декоративных элементов, вокруг которых будет строиться весь дизайн комнаты.
Это может быть что угодно: коллекция книг, велосипед, виниловые пластинки, панно из макраме и даже одежда – все можно разместить прямо на стене, предварительно повесив крючки. Если у вас есть несколько предметов «из одной серии», выделите для них отдельный уголок или стену – получится крутой арт-объект, на который точно будут обращать внимание гости.
5. Много корзин и органайзеров
Корзины и различные органайзеры облегчают хранение
Как показывает практика, в каждой квартире есть множество мелких вещей, которые постоянно теряются, начиная от ключей и заканчивая пультом для телевизора. Чтобы такого не происходило, у каждого предмета должно быть свое место в доме. Для этих целей очень удобно использовать различные кармашки, органайзеры, коробки, ящики, плетеные корзины. Их количество и размеры будут зависеть непосредственно от того, сколько вещей вам нужно «спрятать» от посторонних глаз.
На заметку: Плетеные корзины отлично смотрятся на стеллажах и открытых полках. Они не только выглядят эстетично, добавляют интерьеру уюта, но и защищают от появления беспорядка и визуального шума.
Также смело используйте сортеры, разделители, вакуумные пакеты и прочие подобные девайсы – они позволяют компактно разложить вещи в шкафу или в комоде и поддерживать там порядок. Советуем добавить наклейки или стикеры с надписями, чтобы вы точно знали, в какой коробке, что лежит. Иначе в поисках шапки или футболки придется перерывать все содержимое шкафа.
6. Стеллаж вместо перегородки
Стеллаж будет более многофункциональным
Кстати, о стеллажах. Если вы живете в квартире-студии или планируете разделить комнату на две функциональные зоны, например, на пространство для отдыха и кабинет, откажитесь от обычной перегородки в пользу удобного и вместительного стеллажа. Делайте на заказ, чтобы он доставал до потолка – так получится максимально эффективно задействовать имеющееся пространство. Предмет интерьера идеально подходит для расположения книг, комнатных растений, корзин и коробок с мелкими предметами, декора в виде свечей и статуэток.
7. Полка в изголовье кровати
Полка может быть отдельной или «встроенной»
Традиционно в спальне по бокам от кровати размещают тумбочки. Но этот вариант не слишком удачный. Они занимают много места, а если комната узкая, то приходится поднапрячься, чтобы найти изделия, которые подойдут по ширине. Что касается их функциональности, то здесь также возникают вопросы – слишком много вещей расположить точно не получится, в результате вы просто лишите себя свободной площади.
Как насчет того, чтобы вместо тумб обустроить полку в изголовье кровати? Она может быть частью каркаса либо идти вровень с ним, чтобы зрительно получилась цельная конструкция. Такая полка удачно задействует место, которое обычно остается «не у дел», и при этом не будет претендовать на основную площадь спальни. Здесь отлично будут смотреться постеры, крупноформатные фотографии, светильники, будильник, зарядная станция для телефона и прочие вещи, в которых вы нуждаетесь перед сном или после пробуждения.
Обратите внимание, что в зоне с полкой должно находиться несколько розеток – так вы без проблем сможете включать локальное освещение при необходимости и заряжать гаджеты, не протягивая провода через всю комнату.
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