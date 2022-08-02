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Особенности питания при высоком давлении

Одной из самых распространённых болезней современного человека является гипертония — болезнь, выражающаяся в повышенном кровяном давлении. Человек, страдающий от этой болезни, мучается от головной боли, боли в области сердца и их часто преследует нарушение зрения и шум в ушах. В таком состоянии человек готов пойти на всё только бы избавиться от этих жутких симптомов. Естественно гипертонию должен лечить врач, но также вы можете помочь себе сами, придерживаясь этих 8 правил питания.

Особенности питания при высоком давлении

Особенности питания при высоком давлении

1. Ограничить потребление соли и сахара


И соль, и сахар оказывают неблагоприятное воздействие на сердечное давление. Дело в том, что соль способствует задержке излишков жидкости в организме, и нагрузка на сосуды увеличивается из-за увеличения объема крови.

Сахар, в свою очередь, поднимает уровень глюкозы, что также вызывает резкий подъем давления. Ограничив потребление соли и сахара вы не только поможете своему организму привести в норму давление, но и справиться с лишним весом.

Особенности питания при высоком давлении

2. Есть больше продуктов, богатых калием


Калий — антипод соли (натрия), он ослабляет действие соли, выводя ее излишки из организма, и помогает снизить давление в сосудах. Для каждого человека важно соблюдать баланс натрия и калия, важнейших и незаменимых участников обменных процессов.
В список таких продуктов входит.

В список самых эффективных в снижении давления продуктов попадают все продукты, богатые калием. Поэтому мы настоятельно советуем вам включить в свой рацион какао-порошок, картофель (рекомендуем запекать, отваривать или готовить картофель в мундире), молочные продукты, бананы, стручковую фасоль.

Особенности питания при высоком давлении

3. Включать в рацион цельные продукты


Этот пункт напрямую связан с первым, где мы обсуждали влияние соли и сахара на артериальное давление. Дело в том, что готовая, упакованная или каким-то иным образом переработанная пища содержит множество соли, сахара и углеводов, которые мы даже не замечаем.

Старайтесь налегать на здоровые, натуральные и цельные продукты и не забывайте включать в рацион как можно больше пищи растительного происхождения (овощи, фрукты, травы и бобы).

Особенности питания при высоком давлении

4. Больше протеина


Сбалансированное питание — ключ к здоровью всего организма, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что люди, съедающие свою норму белка в день, гораздо меньше подвержены риску развития гипертонии, чем те, кто по каким-то причинам полностью отказались от протеина.

Вегетарианцы должны обратить на этот пункт особое внимание и добирать свой белок из альтернативных источников, таких как бобовые, тофу, орехи и различные крупы.

Особенности питания при высоком давлении

5. Сократить потребление алкоголя и кофеина


Ни для кого не секрет, что кофе и алкоголь вызывают повышение давления и у здоровых людей. И если отказаться от спиртных напитков полезно во всех отношениях будет не только гипертоникам, то полностью исключить из рациона кофе строго необходимо только тем, кто знает свою чувствительность к этому напитку.

Если вам сложно представить себе утро без чашечки бодрящего напитка, обратите внимание на то, чем можно его заменить. В список таких бодрящих заменителей кофе входит свежевыжатый сок, цикорий и чай.

Особенности питания при высоком давлении

6. Позволять себе полакомиться темным шоколадом


Когда вы наслаждаетесь темным шоколадом, в организме происходит расширение кровеносных сосудов и, как следствие, снижение в них давления. Эти чудесные свойства любимого всеми лакомства обусловлены высоким содержанием в какао и темном шоколаде растительных соединений флавоноидов.

В общем, если вы искали еще один повод не отказывать себе в нескольких кусочках темного шоколада на десерт, этот пункт лишний раз должен убедить вас, что эту сладость можно и нужно любить.

Особенности питания при высоком давлении

7. Избегать стрессовых ситуаций


Вряд ли мы удивим вас, если скажем, что длительный стресс и высокие нагрузки — одни из самых неблагоприятных факторов, влияющих не только на общее состояние здоровья, самочувствие и настроение, но и на показатели артериального давления.

Когда мы беспокоимся, к примеру, опаздывая на работу, или выступая перед большой аудиторией, наш организм включает защитные механизмы и вырабатывает гормоны стресса, попутно повышая обмен веществ, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Старайтесь не волноваться и чаще расслабляться: здоровый сон, полноценный отдых, сауна или йога — все подобные способы расслабления наверняка помогут вам чувствовать себя превосходно.

Особенности питания при высоком давлении

8. Вести активный образ жизни


Каждый, кто ведет малоподвижный образ жизни, избегает любой физической активности или буквально «пригвожден» к рабочему креслу ежедневно с девяти до шести, больше всего рискует оказаться в группе риска.

Помните, что простейший способ со временем добиться снижения артериального давления и укрепления сердечно-сосудистой системы — вести подвижный образ жизни и время от времени тренироваться. Выбирайте, какая физическая нагрузка вам по душе (плавание, бег, велосипед или даже простая ходьба), и уделяйте ей хотя бы несколько часов в неделю.

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