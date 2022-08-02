Особенности питания при высоком давлении

Одной из самых распространённых болезней современного человека является гипертония — болезнь, выражающаяся в повышенном кровяном давлении. Человек, страдающий от этой болезни, мучается от головной боли, боли в области сердца и их часто преследует нарушение зрения и шум в ушах. В таком состоянии человек готов пойти на всё только бы избавиться от этих жутких симптомов. Естественно гипертонию должен лечить врач, но также вы можете помочь себе сами, придерживаясь этих 8 правил питания.











1. Ограничить потребление соли и сахара

2. Есть больше продуктов, богатых калием

3. Включать в рацион цельные продукты

4. Больше протеина

5. Сократить потребление алкоголя и кофеина

6. Позволять себе полакомиться темным шоколадом

7. Избегать стрессовых ситуаций

8. Вести активный образ жизни