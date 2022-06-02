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Как сохранить помидоры как свежие в течение нескольких лет

Хочется закрыть помидоры на зиму, но без соли и уксуса? Есть хороший, проверенный рецепт, по которому помидоры остаются как свежие, с огорода, в течение 2 лет. Попробуйте закрыть несколько баночек — и на следующий год закроете намного больше!

Как сохранить помидоры как свежие в течение нескольких лет

Помидоры промыть, удалить плодоножку. Выложить на противень, поставить в духовку на 20 минут при 200 градусах.

Как сохранить помидоры как свежие в течение нескольких лет

Ещё горячие переложить чистой ложкой в чистую банку. Не добавлять ни соль, ни уксус, ни кипяток.

Как сохранить помидоры как свежие в течение нескольких лет

На дно кастрюли выложить полотенце, поставить банки, залить горячей водой. Прикрыть банки крышками. Воду довести до кипения, уменьшить огонь, кастрюлю прикрыть крышкой и стерилизовать 20 минут.

Как сохранить помидоры как свежие в течение нескольких лет

Крышки сразу же закрутить максимально плотно. Дать остыть.

Как сохранить помидоры как свежие в течение нескольких лет

В таком виде помидоры хранятся в прохладном месте до 2 лет. А после вскрытия банки по вкусу не хуже свежих!

Как сохранить помидоры как свежие в течение нескольких лет
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Помидорыхранение
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