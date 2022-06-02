Как сохранить помидоры как свежие в течение нескольких лет

Хочется закрыть помидоры на зиму, но без соли и уксуса? Есть хороший, проверенный рецепт, по которому помидоры остаются как свежие, с огорода, в течение 2 лет. Попробуйте закрыть несколько баночек — и на следующий год закроете намного больше!







Помидоры промыть, удалить плодоножку. Выложить на противень, поставить в духовку на 20 минут при 200 градусах.







Ещё горячие переложить чистой ложкой в чистую банку. Не добавлять ни соль, ни уксус, ни кипяток.







На дно кастрюли выложить полотенце, поставить банки, залить горячей водой. Прикрыть банки крышками. Воду довести до кипения, уменьшить огонь, кастрюлю прикрыть крышкой и стерилизовать 20 минут.







Крышки сразу же закрутить максимально плотно. Дать остыть.







В таком виде помидоры хранятся в прохладном месте до 2 лет. А после вскрытия банки по вкусу не хуже свежих!





Читать далее →