Посуда, которая дешевит любую кухню

Выясняем, какие детали портят интерьер кухни и чем их заменить.







Даже если у вас все хорошо с доходом, это не гарантирует, что ваш интерьер будет смотреться стильно и дорого. Главное — иметь чувство вкуса и знать некоторые лайфхаки, которые спасут любое пространство от нелепых сочетаний. Есть посуда и кухонная утварь, которые портят все впечатление даже от самой продуманного и красивого интерьера — уберите их, если хотите придать кухне изысканности и подчеркнуть свое чувство вкуса.



Пластиковые разделочные доски

Посуда из разных сервизов

Советский хрусталь

Столовые приборы из разных комплектов

Пластиковая хлебница

Пластиковые стаканы

Худший способ испортить впечатление об интерьере кухни — оставить на видном месте пластиковую разделочную доску яркой расцветки. Кстати, она еще и непрактичная — на ней моментально остаются следы от ножа, которые видны невооруженным глазом. Гораздо эстетичнее смотрятся деревянные доски, тем более на пластиковых досках остается больше бактерий, а частички пластика, хочешь не хочешь, но незаметно попадают в нашу пищу.Если только у вас нет несколько сервизов в похожем стиле, которые вы гармонично сочетаете, посуда, скопившаяся у вас из разных наборов (да еще и со сколами) вносит визуальный хаос. Особенно несуразно смотрятся абсолютно разномастные тарелки и кружки, оставшиеся еще с советских времен.Если вы любите винтажные вещи, то подходите к выбору посуды особенно избирательно, а в интерьер кухни добавляйте их дозированно. Но в целом на каждой кухне всегда должен быть непритязательный в уходе базовый набор посуды на каждый день, который будет органично смотреться на вашей кухне.Хрустальные резные розеточки под конфеты и варенье, салатницы, вазы сами по себе красивы и хорошо вписываются в осовремененный советский декор. Но во-первых, нужно знать меру, во-вторых, понимать, в каком стиле и в каком случае он может быть уместен. Иначе советский хрусталь будет смотреться совсем несовременно.Если это ваза — то это прекрасный способ эстетично украсить интерьер красивым букетом перед приходом гостей или чтобы порадовать себя. Если же вы перебарщиваете с хрусталем, расставляете его повсюду, то кухня (да и вся квартира) будет выглядеть как музей, а уюта и стиля дому это нисколько не придаст.Если у вас нет хотя бы одного комплекта приборов на шесть человек, то пора бы уже давно его приобрести — есть множество бюджетных и при этом симпатичных вариантов. Когда у вас есть возможность сервировать стол комплектом, это придает дополнительную утонченность вашему интерьер, подчеркивает ваше чувство такта и вкуса как хозяйки.Пластиковая хлебница обычно занимается много места и становится одним из тех объектов, на который моментально падает взгляд. Вместо пластиковых вариантов лучше присмотрите металлические или деревянные — есть много вариантов, которые будут радовать глаз. Или же используйте плетеные корзиночки с салфеткой.Как вы уже поняли, пластик в принципе дешевит любой интерьер. Так что лучше если у вас всегда будет базовый комплект стаканов из стекла, который приятно использовать и повседневно, и при сервировке стола для гостей.