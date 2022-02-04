10 скандальных секретов масонов, которые они не торопятся открывать остальному миру

Масоны США./фото: dsnmp.ru

1. Лжесвидетельство

Они не будут правдиво свидетельствовать друг против друга./фото: sakhalife.ru

2. Рукопожатие

У них есть секретное рукопожатие./фото: providenie.narod.ru

3. «Ту-бал-кайн»

У них есть несколько секретных паролей./фото: linkis.com

4. Петля

Ритуалы с петлей./фото: consciousnessis.net

5. Солнце

Они одержимы солнцем./фото: artfile.me

6. В братстве нет женщин

Не существует масонов атеистов./фото: yaplakal.com

7. Доллар США

Их символ присутствует на долларах США./фото: fotojoin.ru

8. Андерс Брейвик

Андерс Брейвик - масон./фото: discovercyprus.com

9. Программа «Аполлон»

Масоны сыграли важную роль в освоении космоса./фото: spinsib.ru

10. Контроль политики и финансов

Одной из их целей является контроль политики и финансов./фото: chuchotezvous.ru