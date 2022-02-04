10 скандальных секретов масонов, которые они не торопятся открывать остальному миру

Масоны США./фото: dsnmp.ru
Масоны - одна из самых скрытных и противоречивых религиозных групп в мире. Считается, что их организация существует несколько столетий, но сколько точно - никто не знает. Спекуляции вокруг масонов не не прекращаются на протяжении всей их истории, а самые невероятные истории "подогреваются" время от времени очередным скандалом о "вольных каменщиках".
1. Лжесвидетельство
Они не будут правдиво свидетельствовать друг против друга./фото: sakhalife.ru
Масоны имеют строгий приказ – никогда не давать правдивые показания против другого масона, если того обвиняют в суде. Они признают, что это может быть лжесвидетельством, но для масонов еще большим грехом является «не защитить своего».
2. Рукопожатие
У них есть секретное рукопожатие./фото: providenie.narod.ru
Хотя некоторые члены масонства отрицают этот факт перед общественностью, у этого общества есть, по крайней мере, одно секретное масонское рукопожатие. Предположительно, есть даже фразы, которые масоны произносят только в случае серьезной опасности, которые заставляют других членов братства спешить на помощь. Основатель мормонства Джозеф Смит, как говорят, произнес эту фразу в последние минуты перед смертью.
3. «Ту-бал-кайн»
У них есть несколько секретных паролей./фото: linkis.com
Это один из самых известных фактов о масонах, но люди привыкли думать, что у них есть только один пароль. На самом деле, у масонов есть несколько паролей для различных случаев и ситуаций. Когда человек, который знал последний слог секретного слова, использующегося для церемоний, был убит, они заменили это слово для рядовых членов сообщества на «мор-бон-зи», а «настоящее» секретное слово знают лишь очень немногие люди. «Ту-бал-кайн» - более распространенный секретный пароль, который знает любой масон.
4. Петля
Ритуалы с петлей./фото: consciousnessis.net
Хотя сами масоны описывают ритуал инициации в члены братства как красивую церемонию, в качестве одного из атрибутов в нем выступает веревочная петля. Трудно сказать, является ли она угрозой, призывом хранить молчание, или просто символом пуповины (как они сами утверждают), но в любом случае, это достаточно необычно.
5. Солнце
Они одержимы солнцем./фото: artfile.me
Масоны считают, что восток символизирует возрождение. Они воспевают солнце, движущееся по небу. Масонские ложи, как правило, ориентированы с востока на запад, чтобы «контролировать солнечную энергию для своих собственных целей».
6. В братстве нет женщин
Не существует масонов атеистов./фото: yaplakal.com
Невозможно стать масоном тому, кто является атеистом. Первое требование к неофитам заключается в том, что потенциальные члены должны верить в высшие силы, причем не важно, в какие именно. С другой стороны, представителей традиционно маргинальных групп (таких, как геи) принимают в масоны, если они придерживаются моральных принципов. Однако, в братство до сих пор не принимают женщин.
7. Доллар США
Их символ присутствует на долларах США./фото: fotojoin.ru
Если внимательно присмотреться к американской купюре, но несложно выше пирамиды заметить «всевидящий глаз», который является символом масонов, а под пирамидой на латыни написан девиз масонов – «новый мировой порядок». Многие говорят, что решение включить этот масонский символ купюру было не случайным – ведь Бенджамин Франклин, который входил в состав комитета по дизайну долларов, был масоном.
8. Андерс Брейвик
Андерс Брейвик - масон./фото: discovercyprus.com
Брейвик, который ответственен за массовое убийство 2011 года в Норвегии, - был членом ложи Святого Олафа в Осло. Андерса немедленно исключили, но его степень участия в организации обсуждается до сих пор.
9. Программа «Аполлон»
Масоны сыграли важную роль в освоении космоса./фото: spinsib.ru
Некоторые говорят, что масоны собираются захватить власть над миром, - но некоторые масоны, кажется, имеют свои виды на Луну. Астронавты в программе «Аполлон», в том числе Базз Олдрин, были масонами. Их обрядовые флаги побывали на Луне и вернулись обратно на Землю.
10. Контроль политики и финансов
Одной из их целей является контроль политики и финансов./фото: chuchotezvous.ru
Официальная позиция масонства довольно хорошо документирована, но она часто просто подается в завуалированном варианте. В банковской, политической и правительственной сферах Англии работает непропорционально большое количество масонов - полмиллиона человек. Даже больницы и университеты часто контролируются масонами.
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