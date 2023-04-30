4 примера древней пропаганды, которые доказывают, что политики не меняются

Фальшивое завещание Петра

Завещанием Петра веками пугали Европу.

Цветочные войны

Цветочные войны ацтеков были не очень-то цветочными.

Расовый вопрос

В плане пропаганды в Первую мировую, конечно, старались все страны. Вот, например, немецкая.

Рассказ о смерти Святополка