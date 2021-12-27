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Быстрая закуска для новогоднего стола

Хотите добавить своему новогоднему столу цепляющую глаз деталь, так сказать, изюминку? Тогда взгляните на эти чудесные съедобные елочки, глаз, а следом за ним и рука так и тянутся к ним. Поверьте, такие елочки-канапе не останутся незамеченными!
Для того же, чтобы их сделать вам потребуется всего несколько минут и пара простейших ингредиентов.
Быстрая закуска для новогоднего стола

Вам потребуются:

огурец;

помидоры черри;

зубочистки;

нож для чистки овощей

Первым делом нам потребуется нарезать огурец на тонкие полоски, удобнее всего это делать при помощи ножа для чистки овощей. Что же касается огурцов, то лучше всего брать длинноплодные, скорее всего тогда вам даже хватит всего 1 огурца.

Быстрая закуска для новогоднего стола
Также нам потребуются пластины меньшей длины, поэтому нарезав некоторое количество длинных полос, немного укорачиваем огурец и нарезаем пластины поменьше.
Быстрая закуска для новогоднего стола
Наконец для основания канапе — ствола елочки нарезаем толстенькие огуречные кружочки.
Быстрая закуска для новогоднего стола
Теперь можно переходить к сборке. В центр огуречного кружка вставляем зубочистку, а затем накалываем на нее длинную полоску. Перекидываем полоску на противоположную сторону, формируя рюшу. Теперь перпендикулярно первой накалываем полоску поменьше, также формируем рюшу.
Быстрая закуска для новогоднего стола
Чередуя стороны и постепенно сужая рюшу, таким образом доходим до самого верха, который затем украшаем помидоркой черри.

Готово!

Быстрая закуска для новогоднего стола
Украсть верхушку елочки можно и иными способами, например, вырезать звездочку из сладкого перца.
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