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Опасные святочные гадания, требующие от девушек смелости и решительности


Ю.Сергеев. Гадание на суженого. Святки.

Ю.Сергеев. Гадание на суженого. Святки.

Стремление людей заглянуть в будущее уходит своими корнями глубоко в древность. Об этом свидетельствуют дошедшие до наших дней археологические артефакты Древнего Египта, Греции, Халдеи, Древнего Рима. Даже в священном писании - Библии неоднократно упоминается о гадании. Среди славянских племен предсказание будущего всегда было в ведении жрецов, знахарей, ворожей, кудесников и колдунов. Но по народным поверьям существуют такие дни в году, в которые каждый, кто отважится вступить в контакт с потусторонними силами, может увидеть наперед свою судьбу.

К. Маковский. Святочные гадания.

К. Маковский. Святочные гадания.

 

На Руси в древние времена святочные гадания особо получили свое распространение в эпоху "теремного затворничества", когда длинными морозными вечерами боярыни и боярышни, сенные девки, коротая время, пытались заглянуть в судьбоносное будущее. Ожидая замужества, каждая пытались хотя бы при помощи нечистой силы узнать, кого судьба пошлет ей в мужья, и какова жизнь ожидает ее впереди с этим будущим мужем.

И как бы ни осуждала церковь эти ритуалы, настаивая на том, что гадание дело - нечистое, искоренить этот обычай было невозможно.
К. Маковский. Святочные гадания. (Фрагмент).

К. Маковский. Святочные гадания. (Фрагмент).

 

Все таинства гадания проводились под покровом ночи, ближе к полуночи. И наиболее вещим оно считалось в святочные вечера, в ночь под Новый год и под Крещение. Тысячи лет гадали девушки и женщины на будущее, на суженых, на урожай, на исход дел, используя при этом различные магические предметы и разные способы, передавали из поколения в поколение этот ритуальный обычай. Святки являлись наиболее переломным, наиболее опасным периодом, когда нечисть особенно была сильна.

Святочные гуляния. Автор: Трутовский.

 

Святочные вечера на Руси начинались сразу после Рождества и продолжались до самого Крещения, отмечавшегося 19 января по новому стилю. И хотя они расположены между двумя великими христианскими праздниками, их история возникновения своими корнями уходит далеко в языческое прошлое славянского народа. В период зимнего солнцестояния, когда наступает самая длинная ночь и самый короткий день в году, издревле праздновался древними славянами как день рождения солнца.
Коляда

Коляда

 

А оно всегда считалось светилом, управляющим божьим днем, от которого полностью зависел и будущий урожай, и приплод скота, и плодородие земли-матушки, а значит - благосостояние людей.

В эти дни считалось самое время подумать о будущем - и не только урожае, но и о личной жизни. Для привлечения удачи были заведены традиционные гулянья, веселые розыгрыши, игры, пляски и сборища. С течением времени все святочные сюжетные игры и песни, первоначально имевшие в своей основании магический смысл, стали лишь развлечением.
Святочные гуляния. Автор: Константин Коровин

Святочные гуляния. Автор: Константин Коровин

 

Страшные гадания на Руси


Издавна считалось, что святые дни - святки, делятся на два периода: с 7 по 13 января - святые вечера, а с 14 по 19 января - страшные.

Страшным таинство гадания считалось по причине того, что в процессе был задействован потусторонний мир, и у нечистой силы появлялась реальная возможность забрать гадающего на тот свет. Такие гадания, уходящие корнями в языческую древность, были широко распространены в России еще столетие тому назад. Проводились они, когда старый год заканчивался и начинался новый, то есть в "переходной период", где новое еще не вступило, а старое еще не сдало свои полномочия.

Для проведения таких ритуалов, как правило, подбирались и соответствующие места - это и перекресток дорог, и прорубь, и баня, и овин. Одним словом, там где скапливалась нечисть. Исходя из этого, в таких ритуалах участвовали лишь отважные и решительные девушки. И отправляясь в такие места обязательно брали с собой металлические предметы - нож, кочергу, сковороду, считавшимися оберегом от нечистой силы.
Ю.Сергеев. У гадалки. Святки.

Ю.Сергеев. У гадалки. Святки.

 

Как правило, такие гадания проводились под присмотром старшей опытной женщины, которая и вызывала на контакт нечистую силу с таким призывом: "Отступитесь, ангелы! Приступитесь дьяволы! Собирайтесь черти, большие и малые, изо всех болот и омутов и расскажите как год проживет...",- и называла имя девицы, на которую ворожили.
Ю.Сергеев. Гадание на картах. Святки.

Ю.Сергеев. Гадание на картах. Святки.

 

Кроме того эта женщина должна была присматривать за девушками, чтобы вовремя принять меры по их защите, а также ввести и вывести из состояния прострации.
А.Новоскольцев. Светлана.

А.Новоскольцев. Светлана.

 

Самым страшным святочное гадание считалось, когда образ появлялся воочию перед взором гадающей девицы при помощи зеркал, по народным поверьям имеющих связь с потусторонними мирами. Выставленные друг против друга два зеркала в отражении создавали коридор, откуда должен был показаться суженый. И что интересно, если девушка не была знакома с будущим супругом, то она видела лицо своего суженого, а если была с ним знакома, то затылок
К.Брюллов. Гадающая Светлана.

К.Брюллов. Гадающая Светлана.

 

А еще было гадание основанное на слушании, когда девица в полночь шла к проруби или на перекресток и прислушивалась к звукам, разносящимся по деревне. Звон колокольчика или праздничное пение было предвестником скорого замужества. Лай собаки, также предвещающий брак, рассматривался еще и в разных аспектах: из какого края деревни будет жених, какой у него будет характер и какого он будет возраста. А вот самым плохими предзнаменованием считался стук топора и звук хлопающих досок, что было к смерти.
Н.Пимоненко. Святочное гадание.

Н.Пимоненко. Святочное гадание.

 

Отчаянные девицы ходили в одиночку в баню и, гадая на суженого, должны были ощутить чье-то прикосновение. Если таково случалось, значит быть в этом году девице замужем, а нет - сидеть в девках еще год. К тому же, если по ощущению рука была гладкой, то жених будет бедняком, ежели мохнатой - богатым.
Ю.Сергеев. Гадание на суженого. Святки.

Ю.Сергеев. Гадание на суженого. Святки.

 

Иногда при гадании на зеркалах использовали петуха, крик которого должен был отпугнуть нечистую силу, появившуюся в зеркале. Так, увидев что-либо страшное, девушка сильно сжимала птицу и та издавала крик.
Ю.Сергеев. Ночное гадание. Святки.

Ю.Сергеев. Ночное гадание. Святки.

 
О.Кипренский.Святки.

О.Кипренский.Святки.

 
Е.Солнцев. Гадание.

Е.Солнцев. Гадание.

 

Рождественские и святочные гадания перед Крещением остаются популярным обычаем и в наши дни. Незамужние девушки по- прежнему хотят заглянуть в будущее и узнать о своем суженом, используя при этом, возможно не такие экстримальные методы гадания нежели раньше. В ход идут кофейная гуща и карты таро, воск и кольца, спички и башмаки, а так же спиритические сеансы.
С.Кодин. Святочное гадание.

С.Кодин. Святочное гадание.

 

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