О чем нельзя спрашивать женщин в Германии и другие правила приличия разных стран

Китай







В Китае лучше не покупать национальную одежду. Скорее всего, она похоронная.

Вьетнам

Во Вьетнаме переходят дорогу без светофоров и зебр.

Бразилия

Бразильцы любят прикасаться друг к другу и обниматься.

Скандинавские страны

Это обычная очередь в Швеции. Часто дистанция бывает ещё больше.

США

Не берите из коляски чужих детей в США и вообще не трогайте их.

Кадры с улиц Сан-Франциско. Удивляться чудачествам местных не принято.

Великобритания

В Англии есть свои правила приличия. На вопрос: «С вами всё ОК? Нужно отвечать коротко.

Сингапур

В сингапурских ресторанах фастфуда есть свои правила.

Ирландия

Не позволяйте спутникам платить за вас в пабе.

Германия











Немецкую пунктуальность и культуру свободного тела иностранцам нужно уважать.

Италия

В Италии принято болтать на улице с первым встречным.

Таиланд

К купюрам с изображением короля относятся очень почтительно.