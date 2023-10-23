О чем нельзя спрашивать женщин в Германии и другие правила приличия разных стран

Если вы приехали в другую страну и хотите показаться вежливым, недостаточно быть просто воспитанным человеком. Важно еще и ознакомиться с обычаями местных жителей, и сделать это желательно заранее – чтобы не попасть в глупое положение и не прослыть на чужбине невежей или бесцеремонным нахалом. В нашей подборке – негласные правила жителей разных стран, о которых вы не услышите в путеводителях. Про эти нюансы, известные только местным, рассказывают сами жители.
Китай
Если вы приехали в Поднебесную и увидели в торговой лавке традиционную китайскую одежду, не покупайте ее (то же касается и цветочных венков, продающихся в тех же магазинах). А если вы уже это сделали – ни в коем случае не надевайте такой наряд на прогулку. Дело в том, что эта одежда предназначена для погребения покойников.
В Китае лучше не покупать национальную одежду. Скорее всего, она похоронная.
«Вы не представляете, как ужасно видеть идущего по улице иностранца в такой одежде. Это даже не смешно, а просто жутко!» – признаются китайцы.
Вьетнам
Да, во Вьетнаме, как и в других странах, существуют и светофоры, и правила дорожного движения, но негласные законы улиц говорят о том, что переходить дорогу нужно в любом месте – решительно и сразу. Для европейца, привыкшего следовать правилам, это выглядит страшновато, учитывая огромный поток машин и скутеров, однако просто попробуйте. Идите уверенно и не делайте резких метаний в стороны, пытаясь увернуться, тогда вас никто не собьет, а скутеристы просто вас объедут. В общем, смелее.
Во Вьетнаме переходят дорогу без светофоров и зебр.
В противном случае будете стоять так до вечера: поток транспорта не прекратится никогда. Одна туристка из Европы поделилась: «Я все не решалась перейти дорогу и, в конце концов, один милый местный мужчина просто схватил меня за руку и перевел на другую сторону».
Бразилия
Если вы пришли в какое-то учреждение или иное место, где по идее должна быть очередь, но перед вами никого нет, не думайте, что вам повезло и вы будете первым. Просто в Бразилии есть такое понятие как El ultimo. Люди могут прогуливаться поблизости, сидеть поодаль в тени, но тем не менее «стоять в очереди». Придя в то или иное место, поднимите руку и громко спросите: «El ultimo?». Тот, кто последний, сразу отзовется. Теперь вы знаете, кто перед вами, и можете заняться своими делами до тех пор, пока не придет следующий человек и не подойдет ваша очередь.
На самом деле нюансов в этой стране немало. «Мы собираемся прикоснуться к вам, и это нормально. Тут тропики, а не Скандинавия. Обнимите нас в ответ!» – так рассказывают о своих негласных правилах бразильцы. В этой стране при встрече будет нормальным трижды поцеловать друг друга в щеку. Даже если вы только знакомитесь.
Бразильцы любят прикасаться друг к другу и обниматься.
Если женщина прикасается к мужчине, это вовсе не значит, что она хочет заняться сексом. И если один мужчина обнимает другого – они не геи, а просто так выражают свои дружеские чувства.
Ну а разговаривать в этой стране принято громко, ведь Бразилия – страна шумная. Не стоит мямлить и бормотать себе под нос, это здесь дурной тон.
Скандинавские страны
В Финляндии, Швеции и Норвегии есть негласное правило личного пространства, которое нельзя нарушать. Оно у скандинавов очень большое, поэтому в очереди или на автобусной остановке нужно соблюдать внушительную дистанцию.
Это обычная очередь в Швеции. Часто дистанция бывает ещё больше.
В транспорте в этих странах считается дурным тоном садиться рядом с пассажиром, если есть другие свободные места. И ни в коем случае не заговаривайте с прохожими на улице или с людьми в очереди. Это тоже неприлично, поскольку считается нарушением личных границ.
США
Ни в коем случае не трогайте чужих детей. Если какой-то малыш в американском парке или торговом центре вызвал у вас умиление, не берите его за руку (даже если вам кажется, что он потерялся), не гладьте по макушке и, тем более, не берите на руки ребенка, лежащего в коляске, желая им полюбоваться или потискать. Да, в некоторых странах (например, в Корее) это в порядке вещей, когда незнакомец берет чужого ребенка, но у американского родителя это вызовет ужас: он решит, что вы собираетесь украсть его чадо.
Не берите из коляски чужих детей в США и вообще не трогайте их.
В США есть еще одно негласное правило, которому следуют сами американцы. Встретив туриста или мигранта, местные сразу начинают осыпать его расспросами, пытаясь найти точки соприкосновения: «Вы из России?» О, жена коллеги одного моего друга тоже из России. Я встречал ее пару раз в офисе, милая женщина». «Вы откуда? Из Стокгольма? О, значит, Швед? Бабушка моего двоюродного брата тоже была шведка. Она, правда, давно умерла, но он много о ней рассказывал…». «Вы итальянец? Слышал, у вас все любят спагетти. Я тоже люблю спагетти. А еще – пиццу! А мой брат в пошлом году ездил в Рим. Видите, у нас с вами много общего!». Сами американцы объясняют это так: «Когда мы задаем иностранцу вопросы, мы ищем то, в чем мы похожи. Это очень важно для коммуникации».
Ещё об одном негласном правиле поведали жители Сан-Франциско. Кого бы вы ни встретили на улице, делайте невозмутимый вид.
Кадры с улиц Сан-Франциско. Удивляться чудачествам местных не принято.
Неважно, кто перед вами: старушка с зелеными волосами и в мини-юбке, парень в одежде из фольги, человек, идущий на руках, или же голливудская звезда – ни в коем случае не показывайте, что вы удивлены. Пялиться на прохожих, перешептываться и, тем более, фотографировать их неприлично.
Великобритания
На Туманном Альбионе (как и в США) принято спрашивать знакомых при встрече: «Ты в порядке?» или «Как ты?». Отвечать на такой вопрос принято так же коротко: «Да, всё в ОК. А как у тебя?» Ни в коем случае не нужно отвечать на такой вопрос развернуто, подробно рассказывая о своих новостях или о своих проблемах. Это будет выглядеть дико.
В Англии есть свои правила приличия. На вопрос: «С вами всё ОК? Нужно отвечать коротко.
Ещё одно негласное правило в Великобритании: выходя из автобуса, нужно поблагодарить водителя за поездку.
Сингапур
Жители Сингапура рассказывают, что в местных ресторанах быстрого питания и фуд-кортах существует обычная практика, когда люди, чтобы заранее занять столик, кладут на него пачку салфеток.
В сингапурских ресторанах фастфуда есть свои правила.
Туристы, которые понятия не имеют об этом, ничего не подозревая, садятся за «зарезервированный» стол, за что получают косые взгляды от «местных»: мол, вот наглость-то.
Ирландия
Если вы идете в ирландский паб с компанией, обязательно заплатите за себя, когда подойдет ваша очередь. Ваши спутники будут настаивать: «Убери кошелек, я угощаю!», но это просто шоу, дурачество. Так тут принято.
Не позволяйте спутникам платить за вас в пабе.
Не видитесь и настойчиво откажитесь от такой «щедрости», иначе вас посчитают «халявщиком» и больше никогда никуда не позовут.
Германия
Про немецкую пунктуальность и негласное правило не опаздывать ни на минуту (иначе очень обидите и разозлите человека) знают все. Но в Германии есть и другие неписаные законы. Например, в этой стране не принято расспрашивать собеседника о его зарплате и о личной жизни.
Вопрос: «Ты замужем?» корректен, а вот более детальные расспросы, типа: «А кто твой муж по профессии?» или «А с кем ты живешь?» – уже дурной тон и вмешательство в частную жизнь.
Ещё одно негласное правило, которое нужно соблюдать в Германии: если в термах (банях) стоит знак textilfrei (без одежды), то ходить в купальнике туда нельзя: это будет выглядеть как оскорбление «голышей». В этой стране (особенно в ее северной части) распространена культура свободного тела, поэтому если в каком-то определенном месте по правилам все должны быть голыми – значит, все до единого.
Немецкую пунктуальность и культуру свободного тела иностранцам нужно уважать.
Также в термах (банях) нельзя разговаривать в голос, а в парных – пользоваться всякими скрабами. А поскольку так любят делать именно туристы из России, «предупреждалки» обычно вешают только на русском языке.
Италия
В отличие от скандинавских стран, в Италии принято вступать в разговоры с незнакомцами – в очереди, в автобусе, в банке, на рынке. Это желательно делать всегда и везде – тогда вас будут воспринимать как доброжелательного, учтивого человека.
В Италии принято болтать на улице с первым встречным.
Ещё один показатель вежливости в Италии – предложить собеседнику купить кофе. Если же кто-то хочет угостить кофе вас, обязательно соглашайтесь. Это тоже негласное правило приличия.
Таиланд
В Таиланде, расплачиваясь банкнотами, на которых изображен король, всегда подавайте их лицевой стороной вверх.
К купюрам с изображением короля относятся очень почтительно.
Многие туристы этого не знают и местные в их случае, конечно, закрывают на это глаза, но вообще по здешним меркам это проявление неуважения к власти.
Текст: Анна Белова
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