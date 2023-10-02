Колоритная вьетнамская деревня-отель с незабываемыми сельхоз приключениями (Jackfruit Village, Mr. Hung’s house). | Фото: archdaily.com.

Причудливые строения гостиного дома органично вписываются в окружающий ландшафт (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

Эко-поселение Jackfruit Village недалеко от столицы Вьетнама приблизит горожан к своим истокам и природе (Вьетнам). | Фото: archdaily.com.

«Дом медитации» является центральной частью гостиничного комплекса (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

Джекфрут – питательный тропический фрукт, являющийся символом региона.

Во время проектирования учитывалось расположение деревьев, которые нужно было сохранить в полном объеме (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

На территории гостиничного комплекса построили видовой бассейн (Mr. Hung’s house, Вьетнам). | Фото: designboom.com.

Главным строительным материалом был сырцовый кирпич, который изготавливали из местных природных компонентов (Mr. Hung’s house, Вьетнам). | Фото: designboom.com.

Крыша всех гостевых хижин и общественных зданий накрыты рисовой соломой (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

Толстые соломенные маты укладывали на обрешетку без дополнительной отделки (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

Трехмерные крыши различной конфигурации придают гостиничному комплексу оригинальный вид и обеспечивают надежное укрытие строениям (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

Гостевые хижины установлены у берегов водоема, чтобы обеспечить посетителей прохладой и завораживающими видами (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

Чтобы обеспечить уединение, домики, формы которых не повторяются, находятся на достаточном удалении друг от друга (Mr. Hung’s house, Вьетнам). | Фото: vmspace-com.translate.goog.

Извилистая дорожка приведет прямо к гостевому дому (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

Гостиная-столовая находится на первом этаже. | Фото: vmspace-com.translate.goog.

На нижнем уровне имеются две спальни с выходом на берег озера (Mr. Hung’s house, Вьетнам).

Пристроенная башня, покрытая рисовой соломой, похожа на многоступенчатый стог сена (Mr. Hung’s house, Вьетнам). | Фото: vmspace-com.translate.goog.

Винтовая лестница, обвивающая живое дерево, приведет в главную спальню (Mr. Hung’s house, Вьетнам).