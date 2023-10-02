Во Вьетнаме завершилось строительство эко-отеля, являющегося частью обширного комплекса «Деревни джекфрутов», предоставляющего необычные услуги. Учитывая оторванность горожан от природы и земли, его устроители решили организовать отдых среди полей, садов и в окружении озера, чтобы гости смогли прикоснуться к своим корням и получить представление о том, где, что и как растет. Помимо сельскохозяйственного «ликбеза» посетителям доступны незабываемые впечатления от колорита деревенской жизни в особенных хижинах, о которых и пойдет речь.
Колоритная вьетнамская деревня-отель с незабываемыми сельхоз приключениями (Jackfruit Village, Mr. Hung’s house). | Фото: archdaily.com.
Вьетнам — многонациональная страна, в которой проживает 54 этнических групп со своими культурными традициями и предпочтениями. За тысячи лет вьетнамцы научились создавать условия жизни, подходящие для каждого климатического пояса, колеблющегося от горной прохлады до засухи и постоянной тропической влажности. Именно эту, накопленную веками коллективную мудрость используют креативные архитекторы, которые стремятся адаптировать и развивать эти национально-культурные качества в современном обществе, создавая уникальные проекты.
Причудливые строения гостиного дома органично вписываются в окружающий ландшафт (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Именно к таким специалистам относятся дизайнеры студии 1+1>2 Аrchitects, которые более 25 лет пытаются принести пользу обществу, а также защитить и создать культурное разнообразие в архитектуре. На этот раз они участвовали в расширении эко-деревни Jackfruit Village («Деревня джекфрутов»), находящейся в пригороде Ханоя, разрабатывая колоритный гостевой комплекс Mr. Hung’s house («Дом мистера Хунга»), призванный приблизить гостей к природе и познакомить с некоторыми нюансами сельской жизни. Не секрет, что городские жители давно отошли от истоков, природного начала, а некоторые и вовсе не представляют, где, что и как растет, прежде чем оказаться на полках супермаркетов.
Эко-поселение Jackfruit Village недалеко от столицы Вьетнама приблизит горожан к своим истокам и природе (Вьетнам). | Фото: archdaily.com.
С чего все начиналось: Создать традиционную вьетнамскую деревню в городе – это было главной идеей проекта Jackfruit Village, реализованного в 2019 году в пригороде Ханоя. Под создание эко-поселения, имитирующего жизнь в сельской местности согласно национальным традициям и верованиям, была выделена земля богатая на растительность и в окружении водоемов местность. За основу были взяты принципы организации деревенских населенных пунктов на севере Вьетнама. Согласно традициям, культовые и общественные объекты, были размещены в центре деревни на самой высокой точке, где отмечают религиозные и народные праздники, устраивают народные гуляния, медитируют, организовывают фестивали и многое другое. В Jackfruit Village создана дружественная атмосфера, связывающая частные и общественные пространства через зеленые буферные зоны, которые как нельзя лучше помогают приблизить посетителей к природе и помогут сохранить вьетнамский дух.
«Дом медитации» является центральной частью гостиничного комплекса (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Организаторы создания уникальной деревни объясняют свое решение так: «В городском контексте Ханоя мы хотели создать новую городскую деревню, подобную вертикальным деревням, висячим деревням и так далее. В отличие от Сингапура и других стран, среда обитания Вьетнама имеет большие проблемы с загрязнением окружающей среды. Поэтому ограждающая конструкция здания в виде масштабной крыши из толстого слоя экологически чистой соломы, должна была обладать максимальным фильтрующим эффектом, способным очищать воздух и не препятствовать испарению излишней влаги. Мы надеемся, что эта зона приведет к пониманию традиций вьетнамских деревень, что напрямую повлияет на будущее нации».
Джекфрут – питательный тропический фрукт, являющийся символом региона.
Поскольку строительство нового гостиничного комплекса, помогающего с головой окунуться в сельскую жизнь, проходило на небольшом полуострове, сохранности экосистемы и существующих деревьев уделили особое внимание. «Мы сохранили все деревья, которые уже существовали на участке. Деревья джекфрута и помело являются давними элементами сельскохозяйственной истории Вьетнама. Джекфрут, типичное местное фруктовое дерево, с большими стеблями и густыми ветвями дает питательные плоды. Это дерево, которое хорошо растет, может достигать 15 м в высоту, создавая тенистые зоны отдыха и участки по всей территории. Форма каждого деревенского дома и сада определялась структурой самого дерева, которая подчеркивалась соломенной крышей и навесом, соединяющим их», – рассказывают его авторы о приоритетном направлении проекта, названного в честь владельца «Дом мистера Хунга».
Во время проектирования учитывалось расположение деревьев, которые нужно было сохранить в полном объеме (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Кстати сказать, джекфрут — это не просто фруктовые деревья или растения для озеленения, они несут в себе дух этого региона и нового эко-поселения, в летнее время привлекая прохладой, а вот в сезон плодоношения, его аромат настолько дурманящий и завлекательный, что руки сами тянутся, чтобы насладиться вкусом спелых плодов. Владелец гостиничного комплекса уверяет, что гостям в эту пору удастся отведать сладкие тропические фрукты, ведь их планируют подавать к столу, а всем желающим будет дозволено собственноручно собрать урожай. Причем не только фруктового сада, ведь реализация проекта городской деревни имеет еще одну цель – приобщить горожан к труду на земле (на добровольных началах, конечно же).
На территории гостиничного комплекса построили видовой бассейн (Mr. Hung’s house, Вьетнам). | Фото: designboom.com.
Главным строительным материалом был сырцовый кирпич, который изготавливали из местных природных компонентов (Mr. Hung’s house, Вьетнам). | Фото: designboom.com.
Если говорить о строительных технологиях, то они полностью соответствуют образу традиционной деревни в современную эпоху и создают основные ценности, органично вписанные в природное окружение. Чтобы обеспечить долговечность и эффективность строительства соломенных и глинобитных домов, сырцовые кирпичи, используемые в жарком и сухом климате, были использованы в особенно новаторском дизайнерском решении. Стоит также упомянуть, что архитекторы активно работали со строительной бригадой над созданием формовочной машины для производства кирпича на месте. Согласно технологии петрификации, местная глина является основным ингредиентом, составляющим 70% сырья. Использование строительного мусора не только сократило бюджет, но и поспособствовало улучшению состояния окружающей среды.
Крыша всех гостевых хижин и общественных зданий накрыты рисовой соломой (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Толстые соломенные маты укладывали на обрешетку без дополнительной отделки (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Издревле известно, что сырцовые кирпичи, изготовленные из почвы и растительных компонентов, имеют отличное качество. Они эстетически привлекательны, а также обеспечивают теплоизоляцию, влагостойкость и устойчивость к термитам. Не надеясь на милость от природы, с учетом тропического климата и близости водоема, все строения были установлены на сваи, глубоко закрепленные в земле, чтобы приподнять их над ее поверхностью.
Трехмерные крыши различной конфигурации придают гостиничному комплексу оригинальный вид и обеспечивают надежное укрытие строениям (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Гостевые хижины установлены у берегов водоема, чтобы обеспечить посетителей прохладой и завораживающими видами (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Не обошлось и без современных способов проектирования и изготовления 3D-панелей, только вот основным материалом стал не бетон или глина, а соломенные крыши домов, преобразованные в трехмерные изогнутые конструкции, способные противостоять изменениям погоды, в отличие от традиционных крыш. При этом такой подход позволил объединить под одной крышей сразу несколько частей хижин, имеющих футуристические формы. Также удалось обеспечить дополнительными навесами и переходами, которые позволили создать комфортное и уединенное пространство со всеми прелестями отдыха на природе.
Чтобы обеспечить уединение, домики, формы которых не повторяются, находятся на достаточном удалении друг от друга (Mr. Hung’s house, Вьетнам). | Фото: vmspace-com.translate.goog.
Извилистая дорожка приведет прямо к гостевому дому (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Распределение колоритных хижин по территории гостиничного комплекса подчинялась не только наличию деревьев на выбранном участке. За основу были взяты границы полуострова, а сами дома ориентированы на водоем. Чтобы обеспечить приватность отдыха, дома разбросаны на достаточном расстоянии друг от друга, к каждому из них ведет своя извилистая дорожка, заканчивающаяся прямо в комфортабельной и довольно просторной хижине, больше похожей на причудливой формы виллу.
Гостиная-столовая находится на первом этаже. | Фото: vmspace-com.translate.goog.
На нижнем уровне имеются две спальни с выходом на берег озера (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Касательно планировки, стоит отметить, что на первом этаже предусмотрена гостиная, столовая, кухонная зона, ванная комната и кабинет, две спальни, каждая из которых имеет выход на террасу, обустроенную прямо на берегу озера. А вот второй уровень у больших хижин имеет особую планировку, но самой необычной является вариант с пристроенной овальной формы башней, винтовая лестница которой приведет в главную спальню, где установлена еще и гидромассажная ванна. Эта оригинальная часть гостевого дома снаружи покрыта рисовой соломой так, что создается впечатление, будто это большая копна соломы, прислоненная к одной его стороне. А вот внутри лестничный пролет отделан крупным природным камнем, сырцовым кирпичом, сами же ступени сделаны из дерева. Потолок, по местной традиции, ничем не подбивали, оставляя пласты соломы открытыми, что позволяет испаряться лишней влаги, крыше «дышать», при этом создавать аутентичную атмосферу, приближая постояльцев к истокам.
Пристроенная башня, покрытая рисовой соломой, похожа на многоступенчатый стог сена (Mr. Hung’s house, Вьетнам). | Фото: vmspace-com.translate.goog.
Винтовая лестница, обвивающая живое дерево, приведет в главную спальню (Mr. Hung’s house, Вьетнам).
Как стало известно редакции Novate.ru, сбором фруктов на территории гостиничного комплекса «Дом мистера Хунга» не ограничатся, постояльцам будет доступен целый комплекс мероприятий, знакомящий с многими сельскохозяйственными процессами, мастер-классы по выращиванию овощей, сортировке или их переработке. Также они смогут заниматься рыбалкой, активными водными видами спорта, отправиться на велосипедную и пешую прогулку, провести приятный вечер в кругу интересных людей или в обществе с соседями, посмотреть фольклорные концерты или представления. Сами же жители близлежащих деревень получили дополнительные рабочие места, а органические хозяйства стали точками туристического маршрута и «трудового подвига» горожан, а также местом сбыта готовой продукции (причем ее соберут сами отдыхающие).
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