10 интригующих находок, обнаруженных внутри мумий

Тайны египетских мумий.
Мумии всегда вызывали у людей повышенный интерес и являлись уникальными и желанными находками археологов. Но случается, что мумия ценна вдвойне, а всё потому, что в ней находят весьма неожиданные вещи. В нашем обзоре «десятка» неожиданных «сюрпризов», которые таили в себе мумии.
1. Эрегированный пенис
Маска Тутанхамона.
Тутанхамона знают, как мальчика, который стал фараоном в десятилетнем возрасте. Но не многим известно, что он был мумифицирован с эрегированным пенисом. Помимо этого, мумия Тутанхамона имеет и другие аномалии. Сердце молодого фараона пропало без вести, а его тело и саркофаг были покрыты черной жидкостью. Очевидно, что Тутанхамон не умер с эрекцией, а его пенис по углом 90 градусов "установили" бальзамировщики.
По словам Салимы Икрам из Американского университета в Каире, есть религиозное объяснение мумифицированной эрекции Тутанхамона. Она предположила, что подобный нюанс был преднамеренной попыткой сделать так, чтобы Тутанхамон выглядел подобно Осирису, богу подземного мира (именно эрегированный пенис является символом того, что Осирис дарует новую жизнь).
2. Рак толстой кишки
Третий по распространенности тип рака.
Рак толстой кишки является третьим по распространенности типом рака. Он в первую очередь вызывается нездоровым образом жизни: отсутствием регулярных тренировок, перееданием и употреблением консервированных продуктов. Так как эти факторы связаны с сегодняшним образом жизни, многие люди предположили, что рак толстой кишки является относительно недавним заболеванием.
Тем не менее, исследование венгерских мумий в 17 – 18 веках показало, что этой болезнью также страдали людей прошлых эпох. Образцы ткани, используемые в исследовании, были взяты у 20 мумий , которые были обнаружены в запечатанных склепах в Ваце, Венгрия. Эта археологическая находка позволила людям узнать, что рак толстой кишки существовал задолго до того, как появились современные факторы, воздействующие на здоровье.
3. Земля
Мозг мумии остался нетронутым.
После МРТ-сканирования 3200-летней египетской мумии внутри ее головы обнаружили... землю. Исследователь также обнаружил, что мозг объекта остался нетронутым в процессе мумификации. Это заставило ученых предположить, что человек жил между 16-м и 11-м веками до нашей эры или в эпоху Нового царства. После этого периода стандартной процедурой стало удаление мозга во время мумификации.
После анализа формы черепа мумии, которую назвали Хатасон, предположили, что она была женщиной. Как правило, специалисты используют таз мумии, чтобы определить пол, но в данном случае таз разрушился. Что же касается земли, то это и поныне остается загадкой, ведь подобный метод мумификации никогда не встречался ранее в других египетских мумиях.
4. Закупоренные артерии
Атеросклерозу тысячи лет.
Атеросклероз представляет собой серьезное заболевание, при котором в артериях образуются бляшки, закупоривая их. Это может привести к инсульту, инфаркту и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Это также является основной причиной смерти в странах "первого мира".
Предполагается, что для предотвращения атеросклероза, людям нужно адаптировать под современные реалии образ жизни охотников-собирателей, который вели их древние предки. Т.е. сегодня нужен образ жизни, полный физической активности, а также диета, богатая белками и ненасыщенными жирами. Тем не менее, исследование 137 мумий показало, что это предположение является ошибочным.
Грег Томас из Калифорнийского университета в Ирвине и его команда провели МРТ более 100 мумий четырех различных древних групп людей: перуанцев, египтян, алеутов и анасази. Ученые обнаружили, что у 34 процентов или 47 из 137 мумий были закупорены артерии. Более того, эта болезнь была в такой запущенной форме, как и сегодня.
5. Приспособления для извлечения мозга
Инструмент для извлечения мозга.
Около 3500 лет назад в египетском процессе мумификации произошел существенный сдвиг: бальзамировщики начал извлекать мозг до мумифицикации. Делали это с помощью примитивных инструментов. К сожалению, некоторые из них были немного небрежными и иногда оставляли инструменты внутри черепов своих мертвых пациентов. В 2008 году группа ученых из Хорватии провела МРТ 2400-летней мумии женщины.
К их большому удивлению, между левой теменной костью и задней частью черепа мумии был обнаружен инструмент для удаления мозга. На самом деле, такие случаи крайне редки, а если быть точнее, то встречались только дважды. Второй инструмент для удаления мозга был найден внутри головы 2200-летней мумии. Объект был всего 7 сантиметров в длину и был сделан из органического материала.
Исследователи предполагают, что изначально инструмент мог бы быть больше, и что их находка является только наконечником, а сам инструмент сломался во время процесса мумификации. Поскольку доставать его было бы проблематично, бальзамировщики просто решили оставить кусок инструмента внутри черепа.
6. Шистосома Мансона
Червь в мумиях.
Ежегодно 200 миллионов человек во всем мире заболевают кишечным шистосомозомом - заболеванием, которое может привести к повреждению мочевого пузыря, печени, легких и кишечника. Черви, которые вызывают эту болезнь, живут в стоячей и проточной воде, а в организм человека они попадают через кожу.
Шистосому Мансона — червя, который вызывает болезнь, обнаружили в древних нубийских мумиях. Хотя считалось, что шистосомоз — относительно современная болезнь, благодаря мумии выяснилось, что ей человечество страдало с древних времен.
7. Мышьяк
Следы мышьяка.
На протяжении тысяч лет, древние люди северной части Чили были подвержены воздействию значительных доз мышьяка. Это выяснилось после анализа волос 45 андских мумий, которые были обнаружены в районе пустыни Атакама. Мышьяк является безвкусным и бесцветным веществом без запаха, которое может встретиться в грунтовых водах и загрязненных реках.
К сожалению, для древней цивилизации, этот яд встречался в изобилии в районе окрестностей пустыни Атакама. Хроническое воздействие этого вещества может привести к кожным заболеваниям, неврологическим проблемам, преждевременным родам, раку, и в конечном итоге смерти.
После проведения тщательного анализа, исследователи обнаружили, что у 31 процентов мумий уровень содержания мышьяка в крови составлял 2,6 микрограмма на литр. Со временем, у древних жителей северной части Чили накопилось значительное количество мышьяка в организме, от чего они и пострадали.
8. Рак простаты
Рак простаты у 2250-летней египетской мумии.
Благодаря томографам с высокой разрешающей способностью, ученые смогли узнать многое о болезнях, от которых страдали древние цивилизации. К примеру, у 2250-летней египетской мумии благодаря этому бесценному оборудованию был обнаружен рак простаты.
У 2700-летних останков скифского царя также было выявлено это заболевание — данный случай считается самым старым известным примером этого заболевания. Это открытие только лишний раз доказывает, что рак вовсе не настолько новое заболевание, как считалось, а он преследовал человечество на протяжении многих веков.
9. Хорошо сохранившийся мозг
Мумия мамонта.
В августе 2010 года российские ученые обнаружили мумию мамонта возрастом 39 000 лет. Мумифицированное животное было найдено в сибирской вечной мерзлоте. Помимо того, что тело мамонта очень хорошо сохранились, его мозг был в отличном состоянии. На самом деле, это самый неповрежденный мозг мамонта, известный науке.
После изучения Юка, как было названо мумифицированное животное, эксперты пришли к выводу, что мамонт умер в возрасте от шести до девяти лет. С помощью томографов исследователи смогли найти тканевой основной компонент нервной системы и изучить головной мозг животного, который оказался весьма похож на современных слонов.
10. Резистентные к антибиотикам гены
Мумия 11-го века.
Злоупотребление антибиотиками весьма распространено в настоящее время и является огромной проблемой. Его опасность очевидна, поскольку чрезмерное использование антибиотиков может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
В течение многих лет считали, что устойчивость к антибиотикам вырабатывается из-за злоупотребления этими препаратами. Однако исследования, проведенные над мумией 11-го века, показали, что "генные мутации, ответственные за устойчивость к антибиотикам, происходили естественным образом и не обязательно связаны с чрезмерным использованием антибиотиков".
После анализа микробиома в кишечнике мумии женщины, которая умерла в возрасте 18-23 лет и была обнаружена в Куско, столице древней империи инков, исследователи выявили в ее теле несколько устойчивых к антибиотикам генов. Если бы она была жива сегодня, большинство современных антибиотиков не были бы в состоянии спасти ее.
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