Красота и изящность: 15 потрясающих фотографий аквариумных рыбок

Крылатка-зебра. Фото: Visarute Angkatavanich.
Интернет полнится милыми фотографиями котов, собак и кроликов, несправедливо обделяя других домашних животных, не менее прекрасных и не менее очаровательных - аквариумных рыбок. Увы, их нельзя погладить, с ними трудно "поиграть", но зато любоваться ими можно хоть 24 часа напролет.
Сиамская бойцовая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.
Гуппи на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.
Белое на черном. Фото: Visarute Angkatavanich.
Висаруте Ангатаванич (Visarute Angkatavanich) создал серию фотографий домашних рыбок на черном и белом фоне, эдакие портреты крупным планом, на которых бы ничто не отвлекало от невероятной красоты этих животных. Для этого также потребовался, безусловно идеально чистый аквариум, хорошее освещение и кристально-чистая вода. Результат получился потрясающий - даже трудно поверить, что настолько красивые животные реально существуют в природе. Большинство из запечатленных Висаруте рыб является сиамскими бойцовскими рыбками, однако, среди прочего, можно увидеть и более популярные у нас виды, в том числе и гуппи.
Красное и синее. Сиамские петушки. Фото: Visarute Angkatavanich.
Радужная рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.
Золотая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.
Бойцовая рыбка голубого цвета. Фото: Visarute Angkatavanich.
Алая сиамская бойцовая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.
Белое на сером. Фото: Visarute Angkatavanich.
Пузыреглаз, разновидность золотой рыбки. Фото: Visarute Angkatavanich.
Бойцовая рыбка на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.
Рыбка-петушок. Фото: Visarute Angkatavanich.
Арлекин. Фото: Visarute Angkatavanich.
Красная бойцовая рыбка на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.
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