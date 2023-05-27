26 архитектурных шедевров разных лет, которые наделали шума в Интернете

Архитектура призвана удовлетворять как практические, так и художественные требования. Поэтому и цели у неё соответствующие — утилитарные с одной стороны, и эстетические с другой. Когда человек рассматривает любое здание, первое, что он отмечает - это его визуальную красоту. Конечно, бывает и так, что одно свойство реализовано за счёт другого. Кроме того, безмолвные сооружения могут рассказать многое. Архитектурные произведения знают всё об истории, традициях и художественных вкусах окружающего их мира. Одни из самых впечатляющих творений архитекторов, далее в обзоре.
Архитектуру сложно описать словами. Лучше один раз увидеть. В Интернете существует субреддит, посвящённый фотографиям некоторых из самых впечатляющих концептуальных зданий. Это онлайн-сообщество уже насчитывает более 617 тысяч участников. Снимки, которыми там делятся, просто великолепны.
1. Полуразрушенный землетрясением в 1979 году дом в Албании, восстановлен два года назад.
Оригинальное преображение.
Крупнейшее землетрясение принесло много горя и вреда. Было разрушено много не только жилых домов, но и архитектурных памятников. То, как архитекторы восстановили этот дом - не может не восхищать. Этому зданию, безусловно, повезло.
2. Минсельхоз, Казань, Россия.
Минсельхоз выглядит как шедевр архитектуры.
Эклектичная монументальная архитектура этого великолепного здания сразу бросается в глаза. Классические формы с элементами в стиле ампир и центральным элементом - огромным двадцатиметровым деревом, подсвечиваются с наступлением темноты. Дворец находится у подножия холма. Перед ним разбита площадь.
3. Гранд-отель Ciudad de Mexico в стиле модерн, 1899 год, работы французского архитектора Жака Грюбера.
Отель расположен всего в нескольких минутах ходьбы от кафедрального собора и Президентского дворца. Знаменитые витражи Тиффани, эклектичная архитектура и стиль модерн создают впечатление, сочетающее историю и элегантность с искусством и эстетикой.
Даже трудно поверить в реальность увиденного.
Архитектор Урбани, кроме эстетики и практичности, отмечает также важность технологий умного дома. «Любой, у кого есть смартфон, знает об удобстве управления всеми домашними функциями с помощью пары кликов, голосового сообщения или домашней видеопанели», - сказал специалист.
«Эти функции несут не только удобство и комфорт. Многие из них, в том числе управление освещением, отоплением и охлаждением, могут принести реальную выгоду в виде ежемесячных счетов за коммунальные услуги. Для архитекторов иногда становится проблемой создание пространства для размещения каких-либо механических устройств и необходимой электропроводки».
4. Эта винтовая лестница, вырезанная из цельного дерева в 1851 году, расположена в замке Леднице, Чешская Республика.
Лестница полностью вырезана из дерева.
В небольшой чешской деревушке Леднице, недалеко от города Брно, находится одноимённый замок. Это потрясающее своей красотой строение в готическом стиле пользуется у туристов огромной популярностью. Замок является частью грандиозного замково-паркового комплекса. При входе в холл здания сразу бросается в глаза великолепная массивная лестница, ведущая на второй этаж. Она вырезана из одного дуба. Когда-то стены возле неё украшало множество портретов представителей рода Лихтенштейн. Сегодня сохранилось только три из них.
5. Павильон Просвещённых, Бангкок.
Просветление наступает от одного только взгляда на эту красоту.
Расположен этот павильон в парке Древний город. Изначально это место задумывалось как гольф-поле в форме территории Таиланда с миниатюрами исторически значимых построек этой страны. Но постепенно эта идея трансформировалась в парк миниатюр под открытым небом. В нём собраны оригиналы построек или воспроизведены точные копии с оригиналов.
6. Книжный магазин Чжуншугэ в Чэнду, Китай.
Мечта библиофила!
Архитектурное бюро из Шанхая представило дизайн книжного магазина. Это уже третье футуристичное книжное бюро. Первые два были открыты в Пекине и в Гуйяне. Фирменным решением по-прежнему остаются зеркальные потолки и бесконечные стеллажи, которые визуально расширяют пространство.
Этот книжный магазин, как и предыдущие два, просто поражает воображение. За стеклянной дверью посетителей встречают необычные изогнутые С-образные полки из ореха, подсветка создаёт дополнительный объем. Из-за обилия зеркал совершенно непонятны истинные размеры помещения. Бесконечные книжные полки словно «перетекают» друг в друга и усиливают эффект бесконечности. Увлекаемые их «маршрутом» посетители переходят от арки к арке, время словно замедляет здесь свой ход...
7. Музей естественной истории, Лондон.
Сколько внимания деталям!
Ещё один важный аспект современной архитектуры - экологичность. В конце концов, по данным Управления энергетической информации США (EIA), здания генерируют почти 40% годовых глобальных выбросов парниковых газов.
«Неудивительно, что существует тенденция к созданию более энергоэффективных зданий, а также к разработке проектов домов, которые потребляют и пропускают меньше энергии», - пояснил Урбани.
«Вершиной этого типа дизайна является дом с нулевым расходом энергии, который буквально не имеет чистого потребления энергии. Это достигается не только за счет снижения энергопотребления, но и за счёт добавления энергии на стройплощадке, как правило, в виде солнечных панелей».
Даже если чистый ноль — это слишком высокая цель, архитекторы всё равно по максимуму стараются реализовать как можно больше экологичных функций. К ним относятся герметичные ограждающие конструкции, эффективная изоляция, многопанельные окна, а также энергоэффективные приборы и системы.
«Сохраняя энергию, которую мы потребляем в наших домах, как можно дольше, мы потребляем меньше, нам нужно всё меньше», - сказали в TMD STUDIO. «Использование меньшего количества энергии для поддержания комфорта означает, что мы можем стать экологически ответственными и более ресурсоэффективными, что имеет жизненно важное значение для уменьшения последствий изменения климата».
8. Публичная библиотека в Канзас-Сити.
Просто удивительный дизайн.
Здание этой библиотеки является уникальным по своей архитектуре. Расположено оно в самом центре Канзас-Сити и стало предметом гордости жителей этого города. И действительно, оно необыкновенное и поражает воображение любого, кто его видит. Проект был очень сложным. Здание было довольно старым и понадобились огромные средства на его ремонт. Дизайнерское решение украсить фасад в виде книжной полки оказалось очень оригинальным. Жители Канзас-сити, обычные посетители библиотеки, в течение двух лет выбирали названия художественных произведений, которые теперь там красуются.
9. Золотой мост во Вьетнаме.
Потрясающая композиция.
Полукруглый позолоченный мост опирается на две гигантские, направленные к небу «руки бога». Они покрыты мхом и выглядят, словно многовековые сооружения. В действительности же сооружение создано из стекла и стали. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на горные пейзажи, а вдоль дорожки на мосту высажены клумбы с прекрасными цветами.
10. Будапешт, Венгрия.
Настоящая зимняя сказка.
Столица Венгрии - волшебное место. Приехав сюда невозможно отказать себе в удовольствии присесть за столик какого-нибудь уютного ресторанчика, отведать фирменного гуляша и выпить бокал-другой токайского. Перечислять достопримечательности можно бесконечно. Лучше приехать и увидеть всю красоту этого старинного европейского города самому.
11. Дом мастера начала 1900-х годов в Сиэтле.
Похоже на дом Бэггинсов.
TMD STUDIO, группа молодых специалистов из Лондона и Праги, работающих в области архитектуры, визуализации, дизайна интерьеров и исследований, соглашается, что устойчивая архитектура является ключом к экологически благоприятному будущему. «Только более экономно используя наши ресурсы, мы можем надеяться защитить нашу окружающую среду и климат», - говорят эксперты.
12. Многоквартирный дом в Тель-Авиве, Израиль.
Есть одно дополнительное решение, если вы случайно заблокируете себя: паркур!
Тель-Авив - прекрасный город с уймой достопримечательностей. Кроме археологических памяток здесь можно наткнуться и на настоящие чудеса ультрасовременной архитектуры. В Израиле даже обычный многоквартирный дом - настоящее чудо!
13. Потолок Шахской мечети в Исфахане, Иран.
Невероятное художественное мастерство.
Эта мечеть - подлинный шедевр персидской архитектуры. Как внутри, так и снаружи стены мечети и минаретов декорированы бирюзовыми изразцами с геометрическими и растительными орнаментами. Чтобы придать облицовке особую выразительность, шах приказал использовать не наборную керамическую мозаику, а многоцветные глазурованные плитки, расписанные в технике «хафт-ранги» С персидского «семь цветов», «небесная радуга»).
14. В Исландию пришла зима. Хатльгримскиркья в Рейкьявике.
Классическая Исландия.
Край суровых викингов должен выглядеть, наверное, именно так: метель и мороз. Название самой северной столицы в мире говорит само за себя. Рейкьявик в буквальном переводе означает «дымящаяся бухта». Собор Хатльгримскиркья - знаковая архитектурная достопримечательность. Это лютеранская церковь, четвёртое по высоте здание в Исландии. Церковь названа в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона, автора книги «Passion hymns» (Гимны страсти). На постройку церкви ушло 38 лет. Здание используется в качестве обзорной вышки, с которой открывается замечательный вид на Рейкьявик и окружающие его горы.
15. Лазурно-голубой бассейн в Херст-касл, Сан-Симеон, Калифорния. Он был спроектирован архитектором Джулией Морган и построен между 1919 и 1947 годами.
Невероятная красота.
Это имение неоднократно перестраивали. В 40-х годах 20 века хозяева наняли архитектора Джулию Морган. Она и спроектировала дизайн этого дома. Джулия эклектически перетасовывала стили различных периодов европейской истории: главный дом напоминает испанский собор эпохи платереско, а у кромки Нептунова бассейна живописно расположился павильон с перевезённым из Средиземноморья древнеримским фронтоном. Произведения искусства для украшения усадьбы (включая гигантские плафоны) доставляли из Европы.
16. Часовня Тернового венца (Thorncrown), Арканзас, архитектор Э. Фэй Джонс.
Великолепие симметрии.
Задуманная в 1980 году Э. Фэй Джонсом (E. Fay Jones), бывшим учеником архитектора Фрэнка Ллойда Райта, эта структура сочетает в себе сталь и стекло, идеально вписываясь в окрестности. Готический дизайн и строгость линий могут быть не всем по душе, но неизменно оставляют неизгладимые впечатления.
17. Миланский собор, Италия.
Так сложно и абсолютно великолепно!
Миланский собор или, как его ещё называют, Собор Дуомо, можно считать своеобразной антитезой Вавилонской башни. Это ожившая история архитектуры длиною в шесть веков. Его возводили архитекторы и инженеры из разных стран - Франции, Германии, Италии - и разговаривали они на разных диалектах, что не помешало им построить величественное культовое сооружение, хотя на это и ушло почти 600 лет.
18. Церковь Грундтвига в Копенгагене, Дания. Был завершен в 1940 году, и его дизайн представляет собой сочетание собора и стиля старых датских загородных домов.
Так наверное выглядит безмятежность.
Это одна из самых необычных церквей в мире и наиболее узнаваемая религиозная памятка истории в Дании. Строительство церкви длилось целых два десятилетия. Сама задумка была уникальна, до того момента мир ещё не видел ничего подобного. Проектом занимался инженер Педер Вильхельм Йенсен-Клинт. Заканчивал работу уже его сын Кааре Клинт. Храм строился на деньги благотворительных пожертвований, страна не принимала в этом никакого участия. В 1940-м году было проведено официальное открытие уникального объекта – церкви Грундтвига, которая и сегодня является редким и ярким примером здания, выстроенного в стиле кирпичного экспрессионизма.
19. Оттенки синего выделяют этот викторианский дом в Сан-Франциско.
Такой красивый домик.
Архитектор Урбани сказал, что размещение нескольких поколений семьи под одной крышей было обычным делом до середины прошлого века. После окончания Второй мировой войны дома на одну семью стали более популярными. Этому поспособствовал послевоенный бум и желание каждого осуществить свою мечту.
«Сегодня люди живут намного дольше, что привело к появлению так называемого «поколения сэндвичей». Так прозвали людей, которые вынуждены заботится как о маленьких внуках, так и о пожилых родителях. Таким образом, растёт спрос на жильё с функциями, которые подходят для жизни нескольких поколений. Согласно опросам, наиболее популярными функциями в частных домах являются главные апартаменты на первом этаже и уборные на всех уровнях.
20. Собор Клермон-Феррана во Франции - полностью построен из камня чёрной лавы.
Мрачновато выглядит.
Собор Вознесения Девы Марии (Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption) - католический собор в готическом стиле и важная историческая памятка. Здание построено целиком из чёрной вулканической породы и видно издалека.
21. Отель Park Royal Сингапур.
Здание выглядит как живое.
Отель-сад Parkroyal on Pickering в Сингапуре - оазис цветущей зелени в центре шумного мегаполиса. Фасад, разработанный архитектурным бюро WOHA, украшен тропическими растениями, лианами, пальмами и бутонами. Пышные висячие сады заполняют окружённое бетоном и стеклом пространство, создавая природные ландшафты в условиях урбанизации. Это также один из первых экоотелей Сингапура, использующих солнечную энергию: ночное освещения здания и садов питают фотоэлектрические панели, что позволяет снизить потребление электричества в разы. При отделке гостиницы, открытой в январе 2013 года, использовались только натуральные материалы.
22. Очень узкий угловой дом, Амстердам, Нидерланды.
Чтобы осмыслить это, нужно время.
По данным специалистов, при проектировании зданий с учётом экологических последствий есть три основных проблемы. Первая из них - это материалы, используемые для строительства. Вторая проблема - энергоэффективность здания. Последний же фактор, который следует учитывать - это расположение здания и само здание.
«Дом может быть энергоэффективным и использовать строительные технологии с низким уровнем воздействия, но это ничего не будет значить, если экосистема пострадает в результате строительства. Более целостный подход ко всем этим факторам проектирования становится всё более распространенным в современной архитектуре».
Наконец, при строительстве также важно помнить о гибкости. По большей части семьи и домохозяйства сейчас более разнообразны, чем когда-либо. Это, в свою очередь, значит, что кому-то нужна большая столовая, а кому-то тихий кабинет для работы. «Нынче в цене дома и планировки, которые могут гибко приспособиться к любому количеству и возрасту жителей. Лучше даже когда они способны развиваться вместе с этими жителями с течением времени. Такие проекты наиболее привлекательны», - пояснил Урбани.
«Для архитекторов это может означать создание пространства, которое можно легко разделить на зоны или расширить с помощью панелей или дверей. Дизайнеры могут помочь в данном случае тем, что будут включать во все части дома подобные материалы и мотивы оформления».
23. Замок Гогенцоллерн, Германия.
Это нужно увидеть своими глазами!
«Замок в облаках» – другое его название, ведь он располагается на вершине одноимённой горы. Это самый посещаемый замок в Германии. Старинное здание является весьма ярким образчиком немецкого архитектурного стиля, гармонично сочетающего в себе элементы средневековья и неоромантики. Тем не менее, даже на фото замка Гогенцоллерн в Германии видно, что его архитектура не выглядит цельной. Дело в том, что от двух первых разрушенных крепостей оставались некоторые фрагменты, и их оставляли в ходе дальнейших реконструкций.
24. Музей прибрежной геоморфологии в Ванкувере.
Это не похоже на концептуальную визуализацию.
Это необычайное здание является старейшим морским музеем. Лучшим в своём роде. Он посвящён морской истории Ванкувера.
25. Les Espaces D'abraxas, Нуази-ле-Гран, Франция.
Очень необычное решение!
Этот жилой комплекс находится в пригороде Парижа. Построен он был ещё в начале 1980-х годов. Это необычайно яркий пример неоклассического постмодернизма. Из-за уникальной архитектуры, именитые режиссёры любят разворачивать действия своих фильмов на его фоне.
26. Вход в ночной клуб в Сеуле, Южная Корея.
Просто выворот сознания.
Людям иногда сложно приобрести собственное жильё. Кроме того, многие места нашей планеты страдают от перенаселения. Возможно, человечеству не светит колонизация Марса и Луны в ближайшее время, но кое-что люди таки могут сделать. Последние архитектурные тенденции дают множество причин для воодушевления в отношении будущего строительства.
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