26 архитектурных шедевров разных лет, которые наделали шума в Интернете

1. Полуразрушенный землетрясением в 1979 году дом в Албании, восстановлен два года назад.

Оригинальное преображение.

2. Минсельхоз, Казань, Россия.

Минсельхоз выглядит как шедевр архитектуры.

3. Гранд-отель Ciudad de Mexico в стиле модерн, 1899 год, работы французского архитектора Жака Грюбера.

Даже трудно поверить в реальность увиденного.

4. Эта винтовая лестница, вырезанная из цельного дерева в 1851 году, расположена в замке Леднице, Чешская Республика.

Лестница полностью вырезана из дерева.

5. Павильон Просвещённых, Бангкок.

Просветление наступает от одного только взгляда на эту красоту.

6. Книжный магазин Чжуншугэ в Чэнду, Китай.

Мечта библиофила!

7. Музей естественной истории, Лондон.

Сколько внимания деталям!

8. Публичная библиотека в Канзас-Сити.

Просто удивительный дизайн.

9. Золотой мост во Вьетнаме.

Потрясающая композиция.

10. Будапешт, Венгрия.

Настоящая зимняя сказка.

11. Дом мастера начала 1900-х годов в Сиэтле.

Похоже на дом Бэггинсов.

12. Многоквартирный дом в Тель-Авиве, Израиль.

Есть одно дополнительное решение, если вы случайно заблокируете себя: паркур!

13. Потолок Шахской мечети в Исфахане, Иран.

Невероятное художественное мастерство.

14. В Исландию пришла зима. Хатльгримскиркья в Рейкьявике.

Классическая Исландия.

15. Лазурно-голубой бассейн в Херст-касл, Сан-Симеон, Калифорния. Он был спроектирован архитектором Джулией Морган и построен между 1919 и 1947 годами.

Невероятная красота.

16. Часовня Тернового венца (Thorncrown), Арканзас, архитектор Э. Фэй Джонс.

Великолепие симметрии.

17. Миланский собор, Италия.

Так сложно и абсолютно великолепно!

18. Церковь Грундтвига в Копенгагене, Дания. Был завершен в 1940 году, и его дизайн представляет собой сочетание собора и стиля старых датских загородных домов.

Так наверное выглядит безмятежность.

19. Оттенки синего выделяют этот викторианский дом в Сан-Франциско.

Такой красивый домик.

20. Собор Клермон-Феррана во Франции - полностью построен из камня чёрной лавы.

Мрачновато выглядит.

21. Отель Park Royal Сингапур.

Здание выглядит как живое.

22. Очень узкий угловой дом, Амстердам, Нидерланды.

Чтобы осмыслить это, нужно время.

23. Замок Гогенцоллерн, Германия.

Это нужно увидеть своими глазами!

24. Музей прибрежной геоморфологии в Ванкувере.

Это не похоже на концептуальную визуализацию.

25. Les Espaces D'abraxas, Нуази-ле-Гран, Франция.

Очень необычное решение!

26. Вход в ночной клуб в Сеуле, Южная Корея.

Просто выворот сознания.