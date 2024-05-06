6 бытовых хитростей на все случаи жизни

Современный ритм жизни накладывает свои правила и на ведение домашнего хозяйства. Хозяйки уже не готовы тратить весь день на поддержание порядка и с радостью пользуются советами и лайфхаками, которые упрощают ведение быта. А мы не перестаём радовать вас ими.







В нашей сегодняшней статье мы поделимся с вами секретами ведения домашнего хозяйства, с помощью которых вы не только сможете сэкономить время на уборке и готовке, но также использовать привычные средства не по их прямому назначению.

1. Что делать, чтобы сливочное масло не подгорало?

2. Как правильно хранить зелень в холодильнике?

3. Как сохранить яйца свежими надолго?

4. Варим картофель правильно!

5. Как быстро устранить посторонний запах в контейнере?

6. Научим быстро избавляться от нагара в сковороде!

Растительное масло спасёт от пригорания!Готова на сливочном масле отличается особым вкусом и ароматом. Многие хозяюшки предпочитают именно на нем жарить многие блюда. Однако всем известно, что сливочное масло очень быстро начинает подгорать. Но, к счастью, мы точно знаем, как этого избежать.Все, что вам нужно сделать, — добавить на сковороду немного растительного масла. Всего капелька такого масла не даст ему затмить вкус сливочного, но при этом окажет положительное действие. Ведь именно благодаря добавлению растительного масла вы навсегда сможете забыть о пригоревших блюдах.Правильное хранение зелени!Многие хозяюшки обожают добавлять в свои блюда свежую зелень. Однако чаще всего её срок службы очень короткий. Уже через пару дней она либо вянет, либо желтеет. Единственный выход — хранить ее в холодильнике. Но тут главное — знать секретный способ хранения зелени.Вам понадобиться стакан с водой и полиэтиленовый пакет. Опустите зелень в стакан с водой и накройте сверху пакетом. Именно в таком виде отправьте зелень в холодильник. Срок ее хранения вас удивит и порадует.Храните яйца правильно!Часто берёте сразу несколько десятков яиц, а после сомневаетесь в их свежести? Тогда наш совет точно для вас.Чтобы яйца оставались свежими как можно дольше, есть один бытовой секрет, которым мы спешим с вами поделиться. Все, что вам нужно сделать — это хранить яйца в холодильнике тупым концом кверху. Удивительно, но такое простое действие позволит сохранить свежесть яиц на долгое время.Чеснок раскроет вкус и аромат картофеля!Способ приготовления картофельного пюре у всех хозяюшек свой. Однако многих из них объединяет один секрет. С его помощью вкус картофеля раскрывается особенно ярко.А поможет вам в этом обыкновенный чеснок. Просто очистите зубчик от шелухи и добавьте в кастрюлю с варящимся картофелем. Готовое блюдо получиться ароматным и невероятно вкусным.Уксус быстро устранит неприятные запахи!Многие хозяюшки сталкиваются с покой проблемой, как неприятных запахов в контейнерах. Но не стоит сразу спешить менять их на новые. Ведь мы знаем один бытовой секрет, который позволит вам забыть о неприятных запахах навсегда.Все, что вам понадобиться — столовый уксус. Смочите им тряпичную салфетку и тщательно натрите контейнер изнутри. Запахи исчезнут без следа. А благодаря антисептических свойствам уксуса хранение ваших контейнеров станет еще более гигиеничным.Кока-кола быстро устранит нагар в кастрюле!Наверное, у каждого из нас есть старые бабушкины кастрюли с застарелым нагаром. Однако мы вовсе не призываем вас их выкидывать. Наоборот, мы расскажем о том, как можно вновь вернуть им первозданный вид. А поможет нам в этом обычная кока-кола.Налейте газировку в пригоревшую кастрюлю и вскипятите ее. После чего останется только вымыть ее, как обычно. Но вы с удивлением заметите, что нагар отходит как по волшебству.