Как неграмотный индеец из племени чероки создал силлабическую азбуку для своего народа

В середине XIX века индейское племя чероки считалось одним из самых грамотных народов на Земле. Даже цивилизованные англоязычные «бледнолицые» соседи на порядок уступали индейцам в этом аспекте – почти 90% чероки умели не только читать, но и писать на своем родном языке. Чтобы достичь такого же результата, белым американцам потребовалось еще более чем полстолетия. И это при том, что азбука, а, следовательно, и письменность, появились у чероки лишь в 1821 году. А создал ее простой неграмотный индеец, который в результате стал первым избранным «президентом племени».
Неприметное племя
Испанцы были первыми «бледнолицыми», с которыми чероки встретились на своих землях в 1540 году. Однако индейцы не оправдали надежд европейских колонизаторов. У аскетических чероки не было драгоценных металлов и богатых украшений – следовательно, любой интерес к себе со стороны белых это племя потеряло на несколько десятилетий.
Послы чероки, заключившие в 1762 году мир с Великобританией. Рисунок Джошуа Рейнольдса / Фото: wikipedia.org
До начала 30-х годов XVII века народ чероки жил по своим древним законам и обычаям. Пока на земли племени не стали заходить английские торговцы. Британские колонисты начали строить свои поселения – следовательно, контакты «краснокожих» с «бледнолицыми» становились постоянными.
Простой неграмотный кузнец племени чероки, которого звали Секвойя, увидев однажды письмо колонистов, был попросту очарован этим «говорящим листом». В голове индейца данный клочок бумаги ассоциировался с чем-то магическим. Ведь с помощью такого «листа» можно было запросто передавать свои мысли, чувства и даже эмоции на большие расстояния.
Сын матери-одиночки
Секвойя появился на свет примерно в 1760-1770 году. Он был сыном молодой индианки из знатной семьи и британского торговца мехами, который бросил девушку, едва узнав о ее беременности. Растила и воспитывала Секвойю его мать одна. Мальчик, как и другие дети в племени, никогда не посещал школу – он трудился в поле, пас домашний скот.
Типичное поселение североамериканских индейцев / Фото: pinterest.com
Сегодня бы сказали, что у Секвойи были золотые руки. С юных лет мальчик придумывал и мастерил весьма полезные предметы и механизмы. Так, лет в 13-14 он сделал кормушки для телят, немного позже – молочный сепаратор для магазина, которым владела его мать.
Став совершеннолетним, Секвойя освоил ремесла ювелира и кузнеца. Юноша хорошо зарабатывал, делая из серебряных и медных монет сувениры, амулеты и всевозможные украшения для местных торговцев и охотников. Однако общение с «бледнолицыми» имело и другую сторону – Секвойя пристрастился к алкоголю.
Индейцы довольно быстро привыкали к спиртным напиткам, становясь пьяницами и алкоголиками / Фото: sun9-8.userapi.com
После смерти матери молодого человека редко видели трезвым. Секвойя пропил все свои кузнечные инструменты, а семейный молочный магазин превратил в «салун» для шумных попоек со своими дружками-собутыльниками. Так продолжалось почти год. И вдруг Секвойя резко бросил пить, восстановил работу своего магазина, а сам вернулся к кузнечному ремеслу. Довольно скоро он стал самым знаменитым кузнецом своего племени.
Как создать азбуку, не умея читать
Жизнь Секвойи полностью наладилась. Он женился, а через год у кузнеца и его супруги родилась дочь. В то же время Секвойя очень заинтересовался грамотой. Мужчина пристально наблюдал, как «бледнолицые» пишут и читают, не переставая восхищаться этим способностям. Именно тогда у Секвойи родилась идея создать для своих соплеменников какой-нибудь способ передачи мыслей на расстояние.
Почти год кузнец потратил на то, чтобы придумать для каждого слова языка чероки знаки, которые бы обозначали эти слова – иероглифы. Секвойя полностью забросил домашнее хозяйство: огород зарастал сорняками, а кузница стояла закрытой и заброшенной. Соседи, друзья и родственники всерьез посчитали, что мужчина лишился рассудка.
Секвойя потратил год на выдумывание знаков для каждого слова – иероглифов / Фото: was.media.com
Супруга Секвойи верила, что виной во всем «колдовские рисунки», которые изо дня в день изображал ее муж. Поэтому она в тайне сожгла все его работы. Однако Секвойя ничуть не расстроился – к тому времени он уже осознал, что подобный подход к созданию азбуки непрактичен. Ведь для него человек должен был знать и уметь устно воспроизводить невероятно большое количество символов.
Секвойя решил изменить подход. Теперь он принялся разрабатывать знаки не для целых слов, а для отдельных слогов. Палеографы и лингвисты называют такую письменную систему силлабической.
Силлабическое письмо / Фото: cf2.ppt-online.org
Чтобы облегчить себе работу, некоторые символы Секвойя попросту скопировал с британской книги – учебника по правописанию английского языка. Которого лингвист-самоучка вообще не знал. Он попросту брал первую понравившуюся ему букву и произвольно присваивал ей звуковое значение.
Кроме латинских литер в своей азбуке Секвойя задействовал также знаки, арабские цифры, и даже буквы кириллицы. Так, латинская V в новой азбуке стала означать буквосочетание do, цифра 4 – звук se, а кириллический мягкий знак (Ь) – слог si.
Настоящее чудо для вождей
Еще на этапе создания азбуки, в 1819 году, Секвойя кроме того, что учил ее сам, стал «преподавать» грамоту и своей дочери Аеки. Девочка довольно быстро освоила азбуку, что доказало ее легкость и практичность. Кроме того, Аека стала вовсю помогать своему отцу в популяризации грамотности среди чероки.
Секвойя с рукописью, изображающей его систему письма для чероки / Фото: wikipedia.org
С самого начала соплеменники Секвойи с недоверием отнеслись к грамоте. Индейцы боялись «таинственных знаков» и откровенно не доверяли им. Чероки считали, что буквы нового алфавита имеют какой-то тайный колдовской смысл. Как и все новое, азбука была встречена индейцами настороженно и даже в какой-то степени враждебно.
И тогда Секвойя с дочерью пошли на прорыв – они устроили встречу с вождями чероки. Которая стала настоящей «презентацией» новой грамоты. Сначала лингвист-самоучка попросил каждого из вождей сказать произвольную фразу, тут же при них записывая ее. Далее все вместе вышли из дома, где проходила встреча и направились в другой дом, где их все это время ждала Аека.
Индейцы племени чероки. Гравюра XIX века / Фото: istockphoto.com
Естественно, девушка никак не могла слышать и знать, о чем говорили вожди. Зато она, прочитав записи отца, точно воспроизвела все то, что ими было сказано. Это произвело эффект если не разорвавшейся бомбы, то точно фурора. Вожди осознали всю пользу новой грамоты и разрешили Секвойе обучать ее своих соплеменников.
Признав важность изобретения Секвойи, главный властный орган чероки – Генеральный Совет, в 1824 году наградил бывшего кузнеца серебряной медалью. А уже в следующем году на языке чероки был выпущен свод законов этого народа. В 1828 году Секвойя стал соучредителем и главным редактором первой массовой газеты Cherokee Phoenix, которая выходила одновременно сразу на двух языках – английском и «черокском».
Алфавит чероки / Фото: bibleetnombres.online.fr
За свои заслуги перед всем народом Секвойю избрали первым «президентом чероки» – верховным вождем племени.
Цепная реакция на других континентах
Новость о том, что неграмотный индеец придумал азбуку для своего народа, молниеносно распространилась по всему североамериканскому континенту. Джеймс Эванс – канадский христианский миссионер, вдохновленный изобретением Секвойи, создал в 1830 году силлабическое письмо для индейского племени кри. А далее пошла настоящая цепная реакция по всему миру.
Джеймс Эванс обучает канадских индейцев силлабическому алфавиту. Гравюра 1840-х годов / Фото: wikipedia.org
Один из британских миссионеров в Китае, узнав о азбуке кри, создал подобную грамоту для одного из диалектов Севера Поднебесной. После отмены в США рабства несколько бывших угнетенных либерийцев, которые были обучены грамоте племени чероки, вернулись на Черный континент. Там они убедили соплеменников из народа басса создать свою подобную азбуку.
В результате через несколько лет более десятка африканских племен составили свои алфавиты по «образу и подобию» грамоты Секвойи. Всего же в мире было создано свыше 20 силлабических азбук, которые успешно используются в 65 диалектах, языках и наречиях.
Выпуск газеты «Чероки Феникс» от 21 февраля 1828 года / Фото: was.media.com
Письменность же, которую в 1821 году создал неграмотный индеец-чероки, существует и в настоящее время. Она считается официальной в племени, члены которого живут в резервациях на территории штатов Северная Каролина и Оклахома.
Знание грамоты чероки является одним из условий для получения статуса полноправного «гражданина» этого весьма богатого и самого многочисленного индейского племени на территории Северной Америки. Племени, 250 тысяч членов которого владеют в своих резервациях промышленными, строительными предприятиями, казино и недвижимостью на общую сумму более миллиарда долларов США.
Город Роли на территории резервации чероки, штат Северная Каролина / Фото: prousa.info
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