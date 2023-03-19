Как неграмотный индеец из племени чероки создал силлабическую азбуку для своего народа

Неприметное племя







Послы чероки, заключившие в 1762 году мир с Великобританией. Рисунок Джошуа Рейнольдса / Фото: wikipedia.org

Сын матери-одиночки

Типичное поселение североамериканских индейцев / Фото: pinterest.com

Индейцы довольно быстро привыкали к спиртным напиткам, становясь пьяницами и алкоголиками / Фото: sun9-8.userapi.com

Как создать азбуку, не умея читать

Секвойя потратил год на выдумывание знаков для каждого слова – иероглифов / Фото: was.media.com

Силлабическое письмо / Фото: cf2.ppt-online.org

Настоящее чудо для вождей

Секвойя с рукописью, изображающей его систему письма для чероки / Фото: wikipedia.org

Индейцы племени чероки. Гравюра XIX века / Фото: istockphoto.com

Алфавит чероки / Фото: bibleetnombres.online.fr

Цепная реакция на других континентах

Джеймс Эванс обучает канадских индейцев силлабическому алфавиту. Гравюра 1840-х годов / Фото: wikipedia.org

Выпуск газеты «Чероки Феникс» от 21 февраля 1828 года / Фото: was.media.com

Город Роли на территории резервации чероки, штат Северная Каролина / Фото: prousa.info