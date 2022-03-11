Джоконда, Будда, Стив Джобс и другие яркие персонажи: взрывные работы гениального поп-арт художника

Красочный поп-арт Патриса Мурсиано.
Французский художник Патрис Мурсиано (Patrice Murciano) всю свою жизнь рисует, отдавая предпочтение не только живописи, но графическому дизайну. Его работы – удивительный спектр эмоций, красок, цветов, оттенков и форм, глядя на которые невольно улыбаешься, воспринимая окружающий мир чуточку ярче. Пожалуй, он – один из немногих, кто, совмещая между собой несовместимые вещи, создаёт поистине захватывающие дух изображения, в относительном новом стиле под названием Pop Art.
Минотавр. Автор: Patrice Murciano.
Взрыв эмоций. Автор: Patrice Murciano.
Взгляд. Автор: Patrice Murciano.
Молчание. Автор: Patrice Murciano.
Железный человек. Автор: Patrice Murciano.
Надо улыбаться, чтоб живым казаться. Автор: Patrice Murciano.
Фрики. Автор: Patrice Murciano.
Холст, акрил, кисти – всё это и многое другое помогает Патрису создавать невероятно яркие образы, рождённые его безудержной фантазией. Вдохновлённый комиксами, окружающей средой и красотой женского тела он придумывает каждый раз что-то новое для своих работ, не переставая удивлять и радовать зрителя буйством красок расплескавшихся на холстах. Герои его картин полны тайн и интриг, а порой и вовсе тёмных мыслей, сокрытых где-то глубоко внутри каждого из них. Но не это делает его творчество столь популярным и узнаваемым во всём мире, а то, что каждый придуманный им персонаж искренний в своих чувствах и эмоциях.
Apple. Автор: Patrice Murciano.
Слёзы. Автор: Patrice Murciano.
Фэшн. Автор: Patrice Murciano.
Красочный образ. Автор: Patrice Murciano.
Будда. Автор: Patrice Murciano.
Монарх. Автор: Patrice Murciano.
Портрет. Автор: Patrice Murciano.
Грация. Автор: Patrice Murciano.
Джоконда. Автор: Patrice Murciano.
Мир современного искусства настолько разнообразен и непредсказуем, что порой очень трудно понять, что же на самом деле автор той или иной работы хотел сказать своим творчеством. Но как бы там ни было, а подобные шедевры привлекают внимание, вызывая споры и противоречия. Поп-арт картины Цай Джекки так же не остались в стороне. Яркие, незаурядные и отчасти провокационные образы и сюжеты успели наделать не только много шума, породив бурные дискуссии на темы, затронутые в них, но и предоставили зрителю возможность, призадуматься над происходящим вокруг, тонко намекая на ту самую грань различий между моральными принципами и культурными ценностями, присущими Азии и Америке…
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