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Джоконда, Будда, Стив Джобс и другие яркие персонажи: взрывные работы гениального поп-арт художника


Красочный поп-арт Патриса Мурсиано.

Красочный поп-арт Патриса Мурсиано.

 

Французский художник Патрис Мурсиано (Patrice Murciano) всю свою жизнь рисует, отдавая предпочтение не только живописи, но графическому дизайну. Его работы – удивительный спектр эмоций, красок, цветов, оттенков и форм, глядя на которые невольно улыбаешься, воспринимая окружающий мир чуточку ярче. Пожалуй, он – один из немногих, кто, совмещая между собой несовместимые вещи, создаёт поистине захватывающие дух изображения, в относительном новом стиле под названием Pop Art.

Минотавр. Автор: Patrice Murciano.

Минотавр. Автор: Patrice Murciano.

 
Взрыв эмоций. Автор: Patrice Murciano.

Взрыв эмоций. Автор: Patrice Murciano.

 
Взгляд. Автор: Patrice Murciano.

Взгляд. Автор: Patrice Murciano.

 
Молчание. Автор: Patrice Murciano.

Молчание. Автор: Patrice Murciano.

 
Железный человек. Автор: Patrice Murciano.

Железный человек. Автор: Patrice Murciano.

 
Надо улыбаться, чтоб живым казаться. Автор: Patrice Murciano.

Надо улыбаться, чтоб живым казаться. Автор: Patrice Murciano.

 
Фрики. Автор: Patrice Murciano.

Фрики. Автор: Patrice Murciano.

 

Холст, акрил, кисти – всё это и многое другое помогает Патрису создавать невероятно яркие образы, рождённые его безудержной фантазией. Вдохновлённый комиксами, окружающей средой и красотой женского тела он придумывает каждый раз что-то новое для своих работ, не переставая удивлять и радовать зрителя буйством красок расплескавшихся на холстах. Герои его картин полны тайн и интриг, а порой и вовсе тёмных мыслей, сокрытых где-то глубоко внутри каждого из них.
Но не это делает его творчество столь популярным и узнаваемым во всём мире, а то, что каждый придуманный им персонаж искренний в своих чувствах и эмоциях.
Apple. Автор: Patrice Murciano.

Apple. Автор: Patrice Murciano.

 
Слёзы. Автор: Patrice Murciano.

Слёзы. Автор: Patrice Murciano.

 
Фэшн. Автор: Patrice Murciano.

Фэшн. Автор: Patrice Murciano.

 
Красочный образ. Автор: Patrice Murciano.

Красочный образ. Автор: Patrice Murciano.

 
Будда. Автор: Patrice Murciano.

Будда. Автор: Patrice Murciano.

 
Монарх. Автор: Patrice Murciano.

Монарх. Автор: Patrice Murciano.

 
Портрет. Автор: Patrice Murciano.

Портрет. Автор: Patrice Murciano.

 
Грация. Автор: Patrice Murciano.

Грация. Автор: Patrice Murciano.

 
Джоконда. Автор: Patrice Murciano.

Джоконда. Автор: Patrice Murciano.

 

Мир современного искусства настолько разнообразен и непредсказуем, что порой очень трудно понять, что же на самом деле автор той или иной работы хотел сказать своим творчеством. Но как бы там ни было, а подобные шедевры привлекают внимание, вызывая споры и противоречия. Поп-арт картины Цай Джекки так же не остались в стороне. Яркие, незаурядные и отчасти провокационные образы и сюжеты успели наделать не только много шума, породив бурные дискуссии на темы, затронутые в них, но и предоставили зрителю возможность, призадуматься над происходящим вокруг, тонко намекая на ту самую грань различий между моральными принципами и культурными ценностями, присущими Азии и Америке…

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Джоконда, Будда, Стив Джобс и другие яркие персонажи: взрывные работы гениального поп-арт художника

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Джоконда, Будда, Стив Джобс и другие яркие персонажи: взрывные работы гениального поп-арт художникаПодписаться на мой Instagram
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