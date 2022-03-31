Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Попадая в нестандартные ситуации, герои из фильмов всегда находят выход. При этом они и в огне не горят, и в воде не тонут, и в целом справляются со всеми неприятностями очень красиво и эффектно. Находящимся у экрана зрителям отдельные используемые приемы кажутся настолько простыми, что в голову невольно приходит мысль: «окажись я на его месте, поступил бы также».
Но в реальности все совершенно не так, как в кино, и перенятый у любимого героя прием может оказаться не просто бесполезен, но и причинить вред здоровью. Даже окажись вы в заварушке, один в один напоминающей ту, что приключилась с известным киногероем, не спешите повторять то же, что он делал в фильме. Лучше соберитесь с мыслями и пораскиньте мозгами, что же делать дальше. Удивительные подвиги и хитроумные трюки оставьте киногероям, ведь большинство из них скорее загонят в гроб, чем помогут выжить.
Иммунитет к яду
В фильме «Принцесса-невеста» главный герой Уэстли устраивает со злодеем Виззини интеллектуальную дуэль: ему нужно угадать, в какой из двух кубков подсыпан яд. В финале поединка выясняется, что отравлены были оба бокала, а Уэстли удалось выжить лишь потому, что за многие годы он выработал к яду иммунитет.
В реальности же регулярное употребление небольшого количества яда не даст никакого эффекта, кроме смертельного: токсин будет постепенно разрушать организм или накапливаться в нем, что в конечном итоге может привести к летальному исходу.
Тело как щит
Когда герой фильма оказывается, вдруг, в эпицентре перестрелки, чтобы выбраться из нее он прикрывается попавшимся под руку бездыханным телом, после чего герой благополучно покидает поле боя.
Не стоит забывать, что в реальности существуют и такие пули, которые быстро пролетают насквозь тела человека и застревают лишь в последующем препятствии. Если оказаться на их пути с телом для прикрытия, с большой долей вероятности все закончится летальным исходом.
Расправиться со змеей голыми руками
Только неутомимому Жан-Клоду Ван Дамму под силу без всякого оружия, а лишь голыми руками справляться и с полчищами врагов, и со змеей. Вы Ван Дамм? Тогда не нужно махать кулаками при встрече со змеей. В этой ситуации у вас есть только один выход — уносить ноги побыстрее и подальше.
Пережить ядерный взрыв в холодильнике
В киноленте «Индиана Джонс и Королевство xрустального черепа» герой Харрисона Форда спасается от ядерного взрыва в освинцованном холодильнике.
На практике же подобный план действий во время ядерной катастрофы годится лишь для Индианы Джонса. В таком импровизированном укрытии легко оказаться запертым под обломками. Инструкция по выживанию в ядерной войне для гражданского населения рекомендует укрыться в ближайшем наиболее защищенном здании.
Запасной выход с крыши
В попытке убежать от преследователей киногерои всегда оказываются на крыше. Спускаются они с нее так же быстро, как там оказались, прыгая в ближайшие кусты или как нельзя кстати расположенный внизу контейнер, до краев набитый мусором. При падении, разумеется, в самом худшем случае все отделываются легким ушибом.
Если вы будете убегать от злодеев, то поблизости не окажется ни подходящих зарослей, ни мусорных баков. А если и окажется, то, поверьте, приземление в них будет таким, что следующим пунктом вашего маршрута станет ближайший травмпункт, и это еще при удачном приземлении. Запомните: деревья и баки — для киногероев, для всех остальных — лестница!
Катана — абсолютное оружие
Мечом японских самураев киногерои могут не только расправляться со своими врагами, но и уворачиваться с помощью него от пуль — их они просто-напросто разрубают в воздухе.
Проделать такое в реальности возможно, но только тренированному многие годы бойцу, обладающему завидным везением и скоростью реакции. Для всех остальных смертельный номер действительно окажется смертельным.
Побег через окно
Когда из помещения не представляется возможными выйти через дверь, киногерои выбираются из него через окно. Если за ними в этот момент еще и кто-то гонится, стекло разбивается не каким-нибудь предметом, а собственным телом. Конечно же, все это без порезов и ссадин.
Проделать такой трюк без последствий им удается потому, что окно в фильмах сделано не из обычного, а из сахарного стекла, от которого осколки разлетаются эффектно, но не наносят никакого вреда. Реши вы выйти подобным способом через стандартное окно — без последствий не обойдется.
Самодельный зиплайн
Если герой оказался в ловушке, а с объекта тянется хоть какая-нибудь веревка или провод — у него есть все шансы уйти. Он ловко накинет подручную вещь на кабель и скатится на импровизированном зиплайне вниз.
Получится ли у вас проделать такое и не покалечиться? Скорее всего нет. Даже если это не будет провод под напряжением, велика вероятность того, что он не рассчитан на подобные нагрузки и может не выдержать вес тела человека.
Удар по голове
Будь то злодей или истеричная красотка в беде, герой фильма зачастую не придумывает ничего лучше, как ударить его или ее чем-нибудь тяжелым по голове, дабы нейтрализовать на какое-то время или же просто успокоить таким образом. Оглушенные персонажи приходят в себя уже пару минут спустя, чувствуя лишь небольшое головокружение.
В реальности подобные способы вывести из строя противника закончатся для него минимум сотрясением мозга, в худшем случае — необратимыми травмами мозга и головы.
Сквозь пламя
Главный герой на то и главный, поэтому за секунду до взрыва он точно знает в какую сторону и куда надо прыгать. Дверь, окно — будь рядом хоть какой-то проем, он непременно выйдет невредимым из здания.
На практике взрывная волна перемещается быстрее человека. Простому смертному не стоит рассчитывать на то, что увернуться от нее можно, лишь быстро среагировав и прыгнув в сторону.
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