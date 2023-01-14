Тайный любовник Хатшепсут, или Проклятие первой женщины-фараона в истории Древнего Египта

Немного предыстории

Тутмос I, изображённый в храме Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.

Царица Хатшепсут.

Министр — любовник?

Сененмут обнимает Неферуре. Статуя из Британского музея.

Вместе не только в жизни, но и после смерти.

Гробница Хатшепсут.

Пасынок постарался стереть любую память о Хатшепсут

Тутмос III.

Влюблённые оказались прокляты навечно.