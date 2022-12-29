Последний человек в Фукусиме: Наото Мацумура, который остался заботиться о животных

Когда в 2011 году на атомной станции Фукусима произошла авария после разрушительного цунами, большинство местных жителей были эвакуированы в переполненные временные убежища. Так же было и с Наото Мацумурой, но этот смелый человек вскоре решил вернуться в своей родной город Томиока, чтобы заботиться об оставшихся там животных. И хотя уровень радиации в этой местности опасно высок (в 17 раз выше нормы), Мацумура говорит, что он не покинет своих подопечных.





Наото Мацумура





