Интерьерные решения, которые опытный дизайнер обойдёт десятой дорогой

Дизайнеры интерьеров не зря едят свой хлеб. Они точно знают, какие приемы нужно использовать при оформлении квартир, а каких лучше избегать десятой дорогой. И не всегда они попадают под определение «устарело» или «непрактично».
Мы подробнее расскажем о таких решениях, и объясняет, почему их присутствие в вашем доме нежелательно.
1. Криволинейные планировки
Такие планировки сложно обыграть.
Основой удачного интерьера является не цветовая гамма, не комфортная мебель и не удачно подобранный стиль (хотя эти моменты тоже важны). Все это меркнет по сравнению с НЕЙ – планировкой. Именно от нее зависит удобство квартиры, поэтому дизайнеры стараются всячески избегать скошенных стен и прочих «криволинейных» вариантов. Да, они выглядят интересно, но существенно сокращают полезную площадь комнаты, так как создают зоны, которые «не работают».
Поэтому большинство дизайнеров стараются придерживаться симметрии, а также максимальной логичности и эргономики в использовании каждого метра пространства. Углы, место под кроватью и под потолком, подоконники, ниши – все это должно быть грамотно задействовано, особенно если квартира не отличается большими габаритами.
2. Бесцветные интерьеры
Голубой цвет разбавил базовый интерьер
Было время, когда монохромные интерьеры были на пике популярности, считались воплощением стиля, минимализма и роскоши. Однако был у них один существенный минус – безликость и однотипность. К счастью, теперь в моде яркие, активные цвета, способные расставить в квартире акценты, наполнить ее смыслом и сделать «живой».
Поэтому дизайнеры рекомендуют не бояться работать с разными оттенками, использовать тонкие цветовые решения и сложные комбинации, состоящие из нескольких тонов. Банальные серо-белые или бежевые интерьеры нужно оставить в прошлом или хотя бы дополнять их уместными акцентами, чтобы они не выглядели слишком плоско.
3. Пластиковые оконные откосы
Вместо пластика используйте дерево
Когда вы устанавливаете в квартире пластиковые окна, решение сделать откосы из такого же материала, чтобы получился красивый комплект, кажется вполне логичным и очевидным. На самом деле в финале вы получаете банальную и не слишком привлекательную картинку, которая сильно удешевляет интерьер. Да, это бюджетно и не сильно бьет по карману, но стоит ли экономить на вещах, которые напрямую влияют на восприятие вашего интерьера?
К тому же пластик – это не слишком практично и долговечно. Через некоторое время он начинает желтеть, отходить от стен, из-за чего появляются некрасивые зазоры. А в месте стыков забивается грязь. Если не хотите через пару лет переделывать откосы, лучше сразу выбрать более дорогой и качественный материал, например, дерево или керамогранит. Они не только долговечные, но еще и потрясающе выглядят.
4. Отсутствие авторского и винтажного декора, предметов искусства
Используйте не постеры из масс-маркета, а винтажные детали
Вы не сможете сделать интерьер стильным и придать ему индивидуальности, если не будете использовать декор. Вот только шаблонные постеры с маркетплейсов – плохие помощники в этом вопросе, как, впрочем, и статуэтки, свечки, фоторамки из масс-маркетов. Во-первых, они выглядят скучно, во-вторых, такие вещи можно встретить в каждой второй квартире. В-третьих, они не способны наполнить обстановку вашей квартиры душой.
Поэтому к выбору аксессуаров нужно подходить очень грамотно. Отдавайте предпочтение авторским вещам, хенд-мейду, предметам искусства, а также винтажным вещам. Последние сейчас особенно актуальны. Это не только история, но также проявление заботы об окружающей среде, так как вы даете предметам вторую жизнь, используя их повторно.
5. Столешница и кухонный фартук из одной стеновой панели
Пусть материалы столешницы и фартука будут разными
Казалось бы, чем не угодило дизайнерам это популярное и актуальное решение? Оказывается, в процессе монтажа стеновая панель и столешница всегда стыкуются через пластиковый профиль, что очень сильно дешевит кухню. Даже если вы выбрали качественный, дорогой материал, все равно этот кусочек пластика будет все портить. Оптимальный вариант – сделать фартук из плитки или керамогранита со стыком из силикона. Он малозаметен, а значит, общая композиция рабочей поверхности не пострадает.
6. Классика в панельном доме
Выбирайте классический стиль для сталинок, а не хрущевок
В последнее время дизайнеры заговорили о том, что интерьер необходимо оформлять не только в соответствии с желаниями заказчика – в первую очередь, он должен соответствовать изначальным данным квартиры. Что это значит? В маленьких хрущевках с низкими потолками лучше отказаться от классического стиля и характерных для него предметов роскоши: колонн, лепнины, позолоченных светильников, массивной деревянной мебели и пр.
Эти решения уместны для сталинок, просторных квартир, частных и загородных домов, площадь которых позволяет воплотить классику во всем ее великолепии. А вот небольшие квартиры лучше оформлять в современной стилистике. Старайтесь выстраивать интерьер с оглядкой на историю жилого дома – от этого во многом будет зависеть уместность того или иного приема, который вы планируете использовать.
7. Кислотные цвета
Выбирайте более глубокие, натуральные цвета
Салатовый, лимонный, ярко-розовый – эти и прочие цвета из серии «вырви глаз» сейчас популярны у дизайнеров одежды, но переносить их в квартиры не стоит. Они очень сильно дешевят интерьер и быстро надоедают, поэтому не стоит поддаваться минутному порыву и оформлять спальню в стиле Барби. Лучше отдавать предпочтение красивым, глубоким, природным оттенкам, которые еще много лет не утратят актуальности и не будут раздражать.
8. Мягкие панели в изголовье кровати
Можно вообще отказаться от изголовья, если стиль позволяет
Было время, когда мягкие панели до потолка в изголовье кровати буквально захватили интерьерную моду, так как выглядели очень красиво и уютно. Наверное, именно из-за такого ажиотажа сейчас к ним относятся скептически – они просто надоели. Вместо панелей лучше подбирать более интересные и оригинальные варианты, а стену в изголовье оформлять обоями, декоративной штукатуркой или другими материалами, которые будут соответствовать выбранной концепции.
9. Только плитка в ванной
Лучше комбинировать плитку с краской
Дизайнеры ничего не имеют против плитки в ванной, однако предпочитают использовать ее дозированно, гармонично сочетая с другими отделочными материалами. Несмотря на то, что кафель является наиболее универсальным и практичным вариантом для мокрых зон, в «чистом» виде он выглядит довольно скучно и однотипно, особенно с учетом того, что его цветовая палитра весьма ограничена. Найти плитку сложных, глубоких оттенков практически нереально, приходится обращаться к вариантам с текстурами под камень или дерево. Поэтому краска является отличной альтернативой.
Чтобы интерьер выглядел красиво, стильно, гармонично, но при этом не утратил своей практичности и легкости в уходе, используйте исключительно влагостойкую краску и выбирайте для нее зоны с минимальным воздействием воды. Например, можно выделить краской место за унитазом или стиральной машиной. Также, чтобы придать комнате оригинальности, дизайнеры рекомендуют красить потолок и 15 см стен сверху в один цвет – это выглядит очень необычно.
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