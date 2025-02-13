Интерьерные решения, которые опытный дизайнер обойдёт десятой дорогой

Дизайнеры интерьеров не зря едят свой хлеб. Они точно знают, какие приемы нужно использовать при оформлении квартир, а каких лучше избегать десятой дорогой. И не всегда они попадают под определение «устарело» или «непрактично».







Мы подробнее расскажем о таких решениях, и объясняет, почему их присутствие в вашем доме нежелательно.

1. Криволинейные планировки

2. Бесцветные интерьеры

3. Пластиковые оконные откосы

4. Отсутствие авторского и винтажного декора, предметов искусства

5. Столешница и кухонный фартук из одной стеновой панели

6. Классика в панельном доме

7. Кислотные цвета

8. Мягкие панели в изголовье кровати

9. Только плитка в ванной

Такие планировки сложно обыграть.Основой удачного интерьера является не цветовая гамма, не комфортная мебель и не удачно подобранный стиль (хотя эти моменты тоже важны). Все это меркнет по сравнению с НЕЙ – планировкой. Именно от нее зависит удобство квартиры, поэтому дизайнеры стараются всячески избегать скошенных стен и прочих «криволинейных» вариантов. Да, они выглядят интересно, но существенно сокращают полезную площадь комнаты, так как создают зоны, которые «не работают».Поэтому большинство дизайнеров стараются придерживаться симметрии, а также максимальной логичности и эргономики в использовании каждого метра пространства. Углы, место под кроватью и под потолком, подоконники, ниши – все это должно быть грамотно задействовано, особенно если квартира не отличается большими габаритами.Голубой цвет разбавил базовый интерьерБыло время, когда монохромные интерьеры были на пике популярности, считались воплощением стиля, минимализма и роскоши. Однако был у них один существенный минус – безликость и однотипность. К счастью, теперь в моде яркие, активные цвета, способные расставить в квартире акценты, наполнить ее смыслом и сделать «живой».Поэтому дизайнеры рекомендуют не бояться работать с разными оттенками, использовать тонкие цветовые решения и сложные комбинации, состоящие из нескольких тонов. Банальные серо-белые или бежевые интерьеры нужно оставить в прошлом или хотя бы дополнять их уместными акцентами, чтобы они не выглядели слишком плоско.Вместо пластика используйте деревоКогда вы устанавливаете в квартире пластиковые окна, решение сделать откосы из такого же материала, чтобы получился красивый комплект, кажется вполне логичным и очевидным. На самом деле в финале вы получаете банальную и не слишком привлекательную картинку, которая сильно удешевляет интерьер. Да, это бюджетно и не сильно бьет по карману, но стоит ли экономить на вещах, которые напрямую влияют на восприятие вашего интерьера?К тому же пластик – это не слишком практично и долговечно. Через некоторое время он начинает желтеть, отходить от стен, из-за чего появляются некрасивые зазоры. А в месте стыков забивается грязь. Если не хотите через пару лет переделывать откосы, лучше сразу выбрать более дорогой и качественный материал, например, дерево или керамогранит. Они не только долговечные, но еще и потрясающе выглядят.Используйте не постеры из масс-маркета, а винтажные деталиВы не сможете сделать интерьер стильным и придать ему индивидуальности, если не будете использовать декор. Вот только шаблонные постеры с маркетплейсов – плохие помощники в этом вопросе, как, впрочем, и статуэтки, свечки, фоторамки из масс-маркетов. Во-первых, они выглядят скучно, во-вторых, такие вещи можно встретить в каждой второй квартире. В-третьих, они не способны наполнить обстановку вашей квартиры душой.Поэтому к выбору аксессуаров нужно подходить очень грамотно. Отдавайте предпочтение авторским вещам, хенд-мейду, предметам искусства, а также винтажным вещам. Последние сейчас особенно актуальны. Это не только история, но также проявление заботы об окружающей среде, так как вы даете предметам вторую жизнь, используя их повторно.Пусть материалы столешницы и фартука будут разнымиКазалось бы, чем не угодило дизайнерам это популярное и актуальное решение? Оказывается, в процессе монтажа стеновая панель и столешница всегда стыкуются через пластиковый профиль, что очень сильно дешевит кухню. Даже если вы выбрали качественный, дорогой материал, все равно этот кусочек пластика будет все портить. Оптимальный вариант – сделать фартук из плитки или керамогранита со стыком из силикона. Он малозаметен, а значит, общая композиция рабочей поверхности не пострадает.Выбирайте классический стиль для сталинок, а не хрущевокВ последнее время дизайнеры заговорили о том, что интерьер необходимо оформлять не только в соответствии с желаниями заказчика – в первую очередь, он должен соответствовать изначальным данным квартиры. Что это значит? В маленьких хрущевках с низкими потолками лучше отказаться от классического стиля и характерных для него предметов роскоши: колонн, лепнины, позолоченных светильников, массивной деревянной мебели и пр.Эти решения уместны для сталинок, просторных квартир, частных и загородных домов, площадь которых позволяет воплотить классику во всем ее великолепии. А вот небольшие квартиры лучше оформлять в современной стилистике. Старайтесь выстраивать интерьер с оглядкой на историю жилого дома – от этого во многом будет зависеть уместность того или иного приема, который вы планируете использовать.Выбирайте более глубокие, натуральные цветаСалатовый, лимонный, ярко-розовый – эти и прочие цвета из серии «вырви глаз» сейчас популярны у дизайнеров одежды, но переносить их в квартиры не стоит. Они очень сильно дешевят интерьер и быстро надоедают, поэтому не стоит поддаваться минутному порыву и оформлять спальню в стиле Барби. Лучше отдавать предпочтение красивым, глубоким, природным оттенкам, которые еще много лет не утратят актуальности и не будут раздражать.Можно вообще отказаться от изголовья, если стиль позволяетБыло время, когда мягкие панели до потолка в изголовье кровати буквально захватили интерьерную моду, так как выглядели очень красиво и уютно. Наверное, именно из-за такого ажиотажа сейчас к ним относятся скептически – они просто надоели. Вместо панелей лучше подбирать более интересные и оригинальные варианты, а стену в изголовье оформлять обоями, декоративной штукатуркой или другими материалами, которые будут соответствовать выбранной концепции.Лучше комбинировать плитку с краскойДизайнеры ничего не имеют против плитки в ванной, однако предпочитают использовать ее дозированно, гармонично сочетая с другими отделочными материалами. Несмотря на то, что кафель является наиболее универсальным и практичным вариантом для мокрых зон, в «чистом» виде он выглядит довольно скучно и однотипно, особенно с учетом того, что его цветовая палитра весьма ограничена. Найти плитку сложных, глубоких оттенков практически нереально, приходится обращаться к вариантам с текстурами под камень или дерево. Поэтому краска является отличной альтернативой.Чтобы интерьер выглядел красиво, стильно, гармонично, но при этом не утратил своей практичности и легкости в уходе, используйте исключительно влагостойкую краску и выбирайте для нее зоны с минимальным воздействием воды. Например, можно выделить краской место за унитазом или стиральной машиной. Также, чтобы придать комнате оригинальности, дизайнеры рекомендуют красить потолок и 15 см стен сверху в один цвет – это выглядит очень необычно.