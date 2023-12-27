Как избавиться от запаха чеснока без потери его вкуса: Хитрость, подсмотренная на кухне у шеф-повара

Хитрость, с которой можно забыть о «чесночном дыхании»

Чеснок: полезный, но с одним большим недостатком.

Вот и все ингредиенты.







Противень можно не смазывать маслом.

Устройте зубчикам чеснока сушку.

Вот такая консистенция должна быть у готового порошка.

Чеснок в банке.