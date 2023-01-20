Почему жить в Темные века было не так уж плохо

Вопреки распространенному мнению, жизнь в Темных веках была не так плоха, как кажется на первый взгляд. Собственно говоря, период раннего средневековья был маркирован «Темными веками» благодаря одному итальянскому богослову. Петрарка считал, что время, когда весь мир отказывается от латинского языка началом грехопадения, но других причин у итальянца просто не было. Те же, кому посчастливилось жить в Темных веках могли пользоваться некоторыми не такими уж плохими вещами, вроде первых университетов.









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