«Вторая жизнь» старой вещи: как можно использовать старый шланг от душа

Что делать со старым шлангом от душа.
Рано или поздно вещи отживают своё и с ними приходится расстаться. Но некоторым людям пойти и выбросить некогда нужную штуку не так уж и просто. И вместо этого они придумывают, как дать ей ещё один (ну хотя бы мааааленький) шанс. И иногда приходят к неожиданным решениям. К примеру, один популярный в Сети электрик-изобретатель доказал, что даже из старого шланга для душа можно ещё выжать кое-что полезное. Подробности – ниже.
Выбрасывать - для слабаков.
У популярного блогера под ником mr. Inventor всегда найдётся время и фантазия, чтобы из старых домашних вещей сделать что-то новенькое. За это его видео и смотрят на YouTube. А больше всего комментариев собрала видео-инструкция по «реинкарнации» ненужного шланга от душа. Не забегая вперёд, сможете догадаться, что из него получилось?
Вся длинна не понадобится.
Для начала, парень разрезал шланг пополам.
Срезанный кабель с «вилкой».
И отобрал у какого-то ни в чем не виноватого устройства кабель с «вилкой».
Кабель продевается вовнутрь шланга…
…и протягивается насквозь.
Кабель электрик-креативщик отправил в увлекательное путешествие в недра шланга, протянув через него насквозь.
Работа с кабелем.
Свободный край кабеля пришлось оголить и немного подпаять. Терпение, подробности – на видео в конце материала.
Патрон от лампочки.
Потом откуда-то взялся патрон от лампочки, который мистер Изобретатель подсоединил к подготовленному кабелю. Уже догадываетесь, зачем?
Это ещё не всё.
Вот в таком виде парень отложил конструкцию в сторону. Но только на время.
Брусок тоже пригодился.
А пока мастер просверлил отверстия в плотном деревянном бруске.
Центральное отверстие – для кабеля.
Догадываетесь, для чего боковые?
Через центральное отверстие был протянут кабель.
Преображение старого шланга для душа.
Тут уже все становится понятно.
К самому шлангу тоже кое-что добавили.
Догадались?
Осталось вкрутить лампочку…
Парень гордо продемонстрировал результат.
….и водрузить всю конструкцию на стол. Из старого шланга для душа получилась неплохая настольная лампа.
Почти стимпанк.
В силу гибкости конструкции высоту и угол абажура можно корректировать. А индустриальный дизайн пришёлся многим по вкусу.
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