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«Вторая жизнь» старой вещи: как можно использовать старый шланг от душа


Что делать со старым шлангом от душа.

Что делать со старым шлангом от душа.

 

Рано или поздно вещи отживают своё и с ними приходится расстаться. Но некоторым людям пойти и выбросить некогда нужную штуку не так уж и просто. И вместо этого они придумывают, как дать ей ещё один (ну хотя бы мааааленький) шанс. И иногда приходят к неожиданным решениям. К примеру, один популярный в Сети электрик-изобретатель доказал, что даже из старого шланга для душа можно ещё выжать кое-что полезное. Подробности – ниже.

Выбрасывать - для слабаков.

Выбрасывать - для слабаков.

 

У популярного блогера под ником mr. Inventor всегда найдётся время и фантазия, чтобы из старых домашних вещей сделать что-то новенькое. За это его видео и смотрят на YouTube. А больше всего комментариев собрала видео-инструкция по «реинкарнации» ненужного шланга от душа. Не забегая вперёд, сможете догадаться, что из него получилось?
Вся длинна не понадобится.

Вся длинна не понадобится.

 

Для начала, парень разрезал шланг пополам.


Срезанный кабель с «вилкой».

Срезанный кабель с «вилкой».

 

И отобрал у какого-то ни в чем не виноватого устройства кабель с «вилкой».
Кабель продевается вовнутрь шланга…

Кабель продевается вовнутрь шланга…

 

…и протягивается насквозь.

 

Кабель электрик-креативщик отправил в увлекательное путешествие в недра шланга, протянув через него насквозь.

 
Работа с кабелем.

Работа с кабелем.

 

Свободный край кабеля пришлось оголить и немного подпаять. Терпение, подробности – на видео в конце материала.
Патрон от лампочки.

Патрон от лампочки.

 

Потом откуда-то взялся патрон от лампочки, который мистер Изобретатель подсоединил к подготовленному кабелю. Уже догадываетесь, зачем?
Это ещё не всё.

Это ещё не всё.

 

Вот в таком виде парень отложил конструкцию в сторону. Но только на время.
Брусок тоже пригодился.

Брусок тоже пригодился.

 

А пока мастер просверлил отверстия в плотном деревянном бруске.
Центральное отверстие – для кабеля.

Центральное отверстие – для кабеля.

 
Догадываетесь, для чего боковые?

Догадываетесь, для чего боковые?

 

Через центральное отверстие был протянут кабель.
Преображение старого шланга для душа.

Преображение старого шланга для душа.

 
Тут уже все становится понятно.

Тут уже все становится понятно.

 

К самому шлангу тоже кое-что добавили.
Догадались?

Догадались?

 

Осталось вкрутить лампочку…
Парень гордо продемонстрировал результат.

Парень гордо продемонстрировал результат.

 

….и водрузить всю конструкцию на стол. Из старого шланга для душа получилась неплохая настольная лампа.
Почти стимпанк.

Почти стимпанк.

 

В силу гибкости конструкции высоту и угол абажура можно корректировать. А индустриальный дизайн пришёлся многим по вкусу.

Все мельчайшие детали процесса можно уточнить на видео. Единственное, на что инструкция не даёт ответ, так это на риторический вопрос: а почему бы просто не пойти и не купить такую же в IKEA?

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