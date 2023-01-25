30 лучших мотивирующих фильмов

1. Гладиатор
В великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором.
2. Никогда не сдавайся
Джейк Тайлер вместе со всей своей семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать стремление младшего брата добиться успехов в профессиональной теннисной карьере. Джейк, который в родном городе был звездой футбольной команды, на новом месте превращается в изгоя…
3. Миллионер из трущоб
Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб в Мумбаи, всего в одном шаге от победы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» и выигрыша 20 миллионов рупий. Прервав игру, его арестовывает полиция по подозрению в мошенничестве. Откуда юнец, выросший на улице, может знать так много?
4. Башни Близнецы
История героической борьбы за жизнь двух полицейских из Порт Оторити — Джона МакЛофлина и Уилла Химено, которые оказались под обломками упавшей башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, после того, как они сами были направлены к месту теракта для помощи пострадавшим…
5. В погоне за счастьем
Крис Гарднер — отец одиночка. Воспитывая пятилетнего сына, Крис изо всех сил старается сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют. Оказавшись на улице, но не желая сдаваться, отец устраивается стажером в брокерскую компанию…
6. Секрет
Бен и Хана Мерис ― прекрасная пара. Они поженились уже давно, но до сих пор они любят друг друга так же, как в первый день. У них есть 16-летняя дочь Саманта, с которой, как и со всеми подростками её возраста, не всегда легко справиться. Однажды, возвращаясь с отдыха, Хана и Саманта попадают в автоаварию. Хана умирает в больнице, но её душа переселяется в тело дочери.
7. Мирный Воин
Дэн Миллмен — талантливый гимнаст колледжа, мечтающий о выступлении на Олимпийских играх. У него всё есть: награды, друзья по команде, быстрые мотоциклы, девушки и бесшабашные вечеринки.
Мир Дэна переворачивается с ног на голову, когда он встречает загадочного незнакомца по имени Сократ, у которого достаточно возможностей, чтоб открыть новый мир силы и понимания. После серьёзной травмы, с помощью Сократа и эфемерной молодой девушки по имени Джой, Ден понимает, что ему много чему ещё придется научиться…
8. Рокки
Кто такой Рокки Бальбоа? — это человек легенда, застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый боксер, который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Ему наплевать, что его лицо превращается в кровавое месиво, он всегда идет до самого конца, и кажется, что он скорее умрет, чем покажет свою слабость.
9. Октябрьское небо
В октябре 1957 года произошло событие эпохального значения. Советский Союз впервые в истории человечества запустил на земную орбиту первый «Спутник». Мир стал другим. Запуск советской ракеты произвел неизгладимое впечатление на мальчика по имени Хомер Хикэм из небольшого шахтерского городка Колвуд в Западной Вирджинии. Всерьез «заболевший» космосом, Хомер решает построить собственную ракету.
10. Ямакаси
Ямакаси — великолепная семерка молодых людей, которые, продолжая традиции таинственных «ниндзя», создали свое собственное искусство: искусство перемещения. Они не боятся никаких опасностей и сохраняют невозмутимость в любых ситуациях. Но однажды происходит несчастный случай.
11. Достучаться до небес
Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы.
12. Побег из Шоушенка
Успешный банкир Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Но Энди, вооруженный живым умом и доброй душой, отказывается мириться с приговором судьбы и начинает разрабатывать невероятно дерзкий план своего освобождения.
13. Храброе Сердце
Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это история легендарного национального героя Уильяма Уолласа, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом.
14. Социальная сеть
В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей — Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.
15. Куда приводят мечты
После гибели Криса Нилсена в автокатастрофе он, обретя бессмертие, пытается остаться рядом со своей прекрасной, но смертной женой Энни. С помощью дружественного духа, приставленного к нему в качестве проводника, он начинает привыкать к своему новому существованию в окружении, которое иначе как райским не назовешь. Но когда его обезумевшая от горя жена кончает жизнь самоубийством, ее проклинают и навечно изгоняют в ад. Благодаря помощи своих небесных друзей Крис отправляется в самое опасное и мучительное путешествие в своей жизни, точнее, в жизни после смерти.
16. Пока не сыграл в ящик
Именно так решили два больных раком соседа по больничной палате, когда услышали свой приговор. Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни.
17. Всегда говори «Да»
Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение…
18. 8-я миля
Детройт, 1995 год. Блестящая и многообещающая политика индустриального развития города терпит крах и приводит к хаосу и неразберихе, что в результате выливается в один из самых серьезных в американской истории конфликтов между белым и цветным населением. Люди, мирно жившие рядом, оказались по разные стороны баррикад. Шоссе «8 Миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми.
19. Миссия на Марс
Когда первая пилотируемая экспедиция на Марс терпит загадочную катастрофу, спасательная экспедиция отправляется на расследование трагедии и спасение оставшихся в живых. Но прибыв на место они обнаруживают нечто удивительно необычное, перед ними раскрывается огромный секрет человечества.
20. Соучастник
Водитель такси оказывается в положении заложника, когда к нему в машину садится наемный убийца, заставляющий его наматывать километры по ночному Лос-Анджелесу от одной жертвы к другой. Нужно спасать — себя и последнюю намеченную убийцей цель…
21. Крепкий Орешек
В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон Макклейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, а кончилось настоящей войной…
22. Нокдаун
Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс.
23. 3 дня на побег
Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается — разработать изощренный план побега.
24. Загадочная история Бенджамина Баттона
Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет, а затем… начал молодеть. Этот человек, как и каждый из нас, не мог остановить время. Фильм повествует о его уникальной судьбе, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грусти потерь и о том, что остается с нами вне времени.
25. Бойлерная
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему некоторые люди выигрывают в лотерею миллионы долларов, а вы нет? Почему вы зарабатываете 4 тыс. долларов в год, а секретарша из «Майкрософт» 140 тыс. долларов? Почему какой-то балбес раскатывает на новеньком «Феррари», а вы с трудом накопили на подержанный «Вольво»? Неужели эти люди умнее или лучше вас?!? Эти же вопросы задавал себе и Сэт Девис, молодой шулер, открывший в своей квартире небольшое подпольное казино.
26. Шаг вперед
Тайлер Гейдж — уличный танцор. Безумный и рискованный стиль жизни заставляет его конфликтовать с обществом. После очередного инцидента, Тайлер попадает в школу, в которой будет вынужден отрабатывать наказание в виде исправительных работ. Там он знакомится с девушкой, которая открывает ему глаза на его талант и окружающий его мир…
27. 1+1
Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.
28. Джанго освобожденный
Эксцентричный охотник за головами, также известный как «Дантист», промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого и желательно не очень дорогого? Беглый раб по имени Джанго — прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы — кое с чем надо разобраться…
29. Жизнь Пи
Это история сына владельца одного индийского зоопарка, мальчика по имени Пи. Он познаёт мир, учится отстаивать свои принципы, ищет собственную дорогу к Богу, живя по канонам трёх конфессий, влюбляется… Но волей судьбы его семья вынуждена эмигрировать. На полпути между Индией и Канадой корабль терпит крушение, и Пи остается в шлюпке вместе с бенгальским тигром, гиеной, зеброй и орангутангом. Вокруг безбрежная водная гладь, а впереди — неизвестность…
30. А в душе я танцую
Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он провел в доме для инвалидов, куда попал с церебральным параличом. Он знакомится с новым пациентом клиники — Рори О’Ши, которого приковала к инвалидной коляске мышечная атрофия. Как и Майкл, он практически не может передвигаться, но это не мешает Рори по-своему наслаждаться жизнью. Его смелость и безразличие к ударам судьбы становятся отличным примером для Майкла.
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