Как вырастить дом из саженца: Арбоархитектура от древности до будущего

С древних времен деревья были основным строительным материалом для наших предков. Избы, церкви и дворцы – до сих пор старинные рубленые архитектурные шедевры поражают воображение. Однако сегодня мы все больше стремимся сохранить вокруг себя жизнь, тем более, что порой получаем от этого больше выгоды для самих себя. Поэтому современные ученые и агротехники разрабатывают способы строительства сооружений из… живых деревьев. Удивительно, но примеры ультрасовременного направления Арбоархитекуры можно найти в древних постройках Индии и Японии.
В условиях теплого и влажного климата Индии люди еще в глубокой древности поняли, что незачем строить, если необходимую конструкцию можно просто вырастить. Да, возможно, что это не самый быстрый путь, зато, несомненно, результат будет невероятно крепким и долговечным. В результате на северо-востоке Индии до сих пор создают и используют удивительные мосты из корней каучукового дерева. Заметив, что отдельные отростки, если задать им нужное направление, могут дорасти до другого берега реки, люди начали это использовать. Когда несколько корней «форсируют препятствие», им дают там укорениться и переплетают таким образом, что создается воздушный подвесной мост. Такие конструкции невероятно надежны и могут выдержать вес до 50 человек. Конечно, подобная «постройка» - дело не быстрое, обычно на него уходило около 10 лет, однако результатом потомки могут пользоваться очень долго. Самый большой из современных мостов такого типа находится в штате Мегхалая и состоит из двух ярусов.
Двухъярусный мост из живых корней деревьев в деревне Нонгриат, штат Мегхалая, Индия
Немного быстрее справлялись с аналогичными задачками в древней Японии. Там для этих же целей использовали лозы винограда, которые, во-первых, быстро растут, а во-вторых отличаются невероятной прочностью. Такие мосты «строили» сразу с двух сторон реки. Посадив в подходящем месте лозы, им давали вырасти до нужной длины, а затем переплетали, соединив посередине. Ученые предполагают, что подобные агро-сооружения люди начали здесь строить еще с XII века, но в некоторых местах ими можно воспользоваться до сих пор – ведь конструкции, построенные из живых растений, не подвергаются разрушению, а только укрепляются в течение всей жизни «зеленого стройматериала». Кроме того, в процессе эксплуатации их можно «омолаживать», добавляя молодые побеги к старым. Так что в древности люди умели действительно выращивать мосты – в прямом смысле этого слова.
Мост из лозы через реку Ия объявлен важным культурным достоянием Японии
Современная Арбоархитектура (или «Стройботаника») – это очень молодое, но бурно развивающееся направление. Основу его заложили в 2005 году американские ученые, которые предложили «выращивать дома», но за реализацию такого необычного строительства взялась команда молодых немецких архитекторов из Института основ современной архитектуры и дизайна университета Штутгарта. Трое энтузиастов основали «Общество развития строительной ботаники» и взялись за первые опытные «постройки». Пока молодые ученые разрабатывают методику построения зеленых домов. Плюсами подобных сооружений ученые считают экологичность и долговечность – ведь живое дерево не подвержено гниению. Кроме того, необычные живые постройки необычно красивы и меняются в зависимости от времени года. К минусам относят долгое «строительство» и недостаточные исследования того, как будет вести себя живая и постоянно меняющаяся система в течение долгого времени, ведь остановить ее рост нельзя.
Постройка многоэтажной зеленой башни – один из последних проектов, созданных арбоархитекторами
Сегодня в качестве «стройматериала» немецкие исследователи чаще всего используют Серебристую иву (Salix alba) и экспериментируют с многоэтажными конструкциями. Для этого первый ряд деревьев высаживается в землю, а более высокие «этажи» - во временные кадки. Для придания всей постройки нужной формы используются легкие металлические конструкции, которые сначала направляют стволы и ветки в нужных направлениях. Постепенно, в процессе роста, деревья с помощью технологии прививки сращиваются друг с другом, превращаясь постепенно в единый древесный «организм». Через несколько лет поддерживающие конструкции удаляются, корни верхних деревьев отрезаются, и вся система начинает питаться только от земли. Таким образом создаются прочные и долговечные несущие конструкции будущего здания.
Vogelbeobachtungsstation – «Станция наблюдения за птицами» в муниципальном парке Вальдкирхена (Waldkirchen), выращенная из белой ивы в 2006-2007 годах
Одним из последних проектов стал целый Собор из живых деревьев, заложенный в 2009 году в Италии талантливым архитектором Джулиано Маури. «Живой собор» (Cattedrale Vegetale) был торжественно открыт в конце 2010 года в коммуне Ольтре-иль-Колле в итальянской провинции Бергамо. Площадь необычного храма составляет 650 кв.м. Пока его буковые стены еще растут в своих деревянных клетках-конструкциях. По задумке архитектора, через некоторое время эти временные «леса» сами распадутся, и 42 деревянные колонны постепенно создадут крышу для этого необычного здания.
«Живой собор» (Cattedrale Vegetale) в Италии
А пока собор в Италии подрастает, немецкие архитекторы уже изучают поведение стен своих строений «в процессе эксплуатации». Кстати, их эксперименты находят не только новых заказчиков, но и партнеров, которых интересуют данные разработки, так что можно ожидать, что со временем наши города станут еще более зелеными, а поговорку про «посадить дерево и построить дом» можно будет немного изменить, ведь дома наши потомки, возможно, будут тоже выращивать.
Футуристическое представление о возможных домах-деревьях будущего от немецких архитекторов (иллюстрации Entwicklungsgesellschaft für Baubotanik, Ferdinand Ludwig/Der Spiegel)
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