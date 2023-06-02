Как вырастить дом из саженца: Арбоархитектура от древности до будущего







Двухъярусный мост из живых корней деревьев в деревне Нонгриат, штат Мегхалая, Индия

Мост из лозы через реку Ия объявлен важным культурным достоянием Японии

Постройка многоэтажной зеленой башни – один из последних проектов, созданных арбоархитекторами

Vogelbeobachtungsstation – «Станция наблюдения за птицами» в муниципальном парке Вальдкирхена (Waldkirchen), выращенная из белой ивы в 2006-2007 годах

«Живой собор» (Cattedrale Vegetale) в Италии

Футуристическое представление о возможных домах-деревьях будущего от немецких архитекторов (иллюстрации Entwicklungsgesellschaft f& #252 ;r Baubotanik, Ferdinand Ludwig/Der Spiegel)