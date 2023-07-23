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20 самых посещаемых городов на планете

В последние годы Азия стала очень популярным туристическим направлением, а потому несколько городов этого региона по праву заняли места в списке самых посещаемых международными путешественниками городов в мире.
Список самых популярных среди международных туристов городов в мире ждет вас далее.


20 место. Майами, США: 6,3 млн международных туристов





20 место. Майами, США: 6,3 млн международных туристов в мире, города, посещаемость






19 место. Тайбэй, Тайвань: 6,6 млн международных туристов





19 место. Тайбэй, Тайвань: 6,6 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





18 место. Паттайя, Таиланд: 6,9 млн международных туристов





18 место. Паттайя, Таиланд: 6,9 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





17 место. Мекка, Саудовская Аравия: 7,5 млн международных туристов





17 место. Мекка, Саудовская Аравия: 7,5 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





16 место. Гуанчжоу, Китай: 7,6 млн международных туристов





16 место. Гуанчжоу, Китай: 7,6 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





15 место. Пхукет, Таиланд: 8 млн международных туристов





15 место. Пхукет, Таиланд: 8 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





14 место. Рим, Италия: 8,6 млн международных туристов





14 место. Рим, Италия: 8,6 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





13 место. Сеул, Южная Корея: 8,6 млн международных туристов





13 место. Сеул, Южная Корея: 8,6 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





12 место. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты: 10,5 млн международных туристов





12 место. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты: 10,5 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





11 место. Стамбул, Турция: 10,5 млн международных туристов





11 место. Стамбул, Турция: 10,5 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





10 место. Анталья, Турция: 11,1 млн международных туристов





10 место. Анталья, Турция: 11,1 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





9 место. Куала-Лумпур, Малайзия: 11,2 млн международных туристов





9 место. Куала-Лумпур, Малайзия: 11,2 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





8 место. Шэньчжэнь, Китай: 11,7 млн международных туристов





8 место. Шэньчжэнь, Китай: 11,7 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





7 место. Нью-Йорк, США: 11,8 млн международных туристов





7 место. Нью-Йорк, США: 11,8 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





6 место. Макао: 14,2 млн международных туристов





6 место. Макао: 14,2 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





5 место. Париж, Франция: 15,2 млн международных туристов





5 место. Париж, Франция: 15,2 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





4 место. Лондон, Великобритания: 16,7 млн международных туристов





4 место. Лондон, Великобритания: 16,7 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





3 место. Бангкок, Таиланд: 17,4 млн международных туристов





3 место. Бангкок, Таиланд: 17,4 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





2 место. Сингапур: 22,4 млн международных туристов





2 место. Сингапур: 22,4 млн международных туристов в мире, города, посещаемость





1 место. Гонконг: 25,5 млн международных туристов





1 место. Гонконг: 25,5 млн международных туристов в мире, города, посещаемость








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