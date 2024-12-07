Что делать, когда от крыльца дома постоянно отходит плитка

Особенно важная часть входной группы частного дома — это крыльцо. Оно — первое, на что обращают внимание гости и сами хозяева, когда возвращаются домой. Крыльцо выполняет как практическую функцию, позволяет грязи остаться за порогом, так и обеспечивает наиболее комфортный доступ в жилище.







Также оно дополняет облик и формирует единую картину всего строения в целом.

Причин по которым плитка отходит от крыльца может быть несколько

Что же делать, когда плитка уже начала отходить

И, к сожалению, одной из самых распространённых проблем крыльца в частном доме является плитка, точнее то, что она постоянно ломается и отходит от основания. Как быть и что делать с такой проблемой хозяевам?Потрескавшаяся плиткаЛестницы с поломанной плиткой — это проблема не только частных домов. Во множестве городов можно встретить такие лестницы, эта проблема очень распространённая. Уже через год после укладки плитка начинает трескаться, отходить от основания и дребезжать, что на неё страшно наступать. Устаревшие технологии, которые применяются при укладке, могут привести к такому исходу, плитка по итогу не имеет надежной и прочной сцепки с бетоном.Укладка плиткиПервая и основная — это изначальная неправильная подготовка основания под плитку. Если оно в своё время было некачественно подготовлено, то, скорее всего, это в дальнейшем приведёт к её отслоению. Почему это происходит? Из-за нагрузки, осадков и погодных условий, также бетон сохнет и трескается, а ним идёт и плитка. Очень важно сделать основание ровным и чистым, это тоже не стоит упускать из внимания. Ведь, абсолютно любые неровности со временем вызовут в плитке напряжение, что непосредственно приведёт к её разрушению буквально через год.Ещё одной причиной такой проблемы могут быть некачественные материалы. Либо плитка, либо клей могут иметь составы очень низкого качества, и просто не выдерживают эксплуатационных нагрузок, а также погодных условий и воздействий, которые оказываются. При их выборе крайне важно обращать внимание на характеристики материалов. Важно уделять внимание не одной лишь эстетике при выборе материалов, а также помнить об их качестве, чем-то придётся пожертвовать. Для каждого крыльца и климата может потребоваться отдельный подход, а также иногда и подбор специалистов для этого.Затирка плиткиК сожалению, плитка из керамики имеет очень низкую пористость и также относится к водонепроницаемым материалам, однако и она подвержена таким проблемам. Ведь влага и вода поступают в плитку не только сверху, а также и через основание. Происходит это из-за воздействия капиллярного подсоса. То есть влага поступает из нижнего слоя бетона либо грунта.Причины также могут крыться в замораживании и размораживании плитки. На находящуюся на улице плитку очень сильное воздействие оказывают изменения температуры. Особенно она становится уязвима при сильной минусовой. Если состав клея был не предназначен для подобных условий, то это неизбежно приведёт к появлению трещин и отслоений. Также при этой проблеме может появиться и характерный стук при наступании на плитку она будет шататься, а это означает, что она больше не прочно зафиксирована.Вода не должна застаиваться под плиткойТакже может сказаться нехватка дренажной системы на крыльце. Это приводит к другой проблеме — накоплению под плиткой воды. Она также при замерзании увеличивается в объёме и разрушает плитку, пуская по ней трещины, что приводит к сколам. Некоторые игнорируют такое понятие как влажность, а она может скапливаться под облицовочным материалом. И когда её становится достаточно много, она начинает проникать в поры плитки либо натурального камня, что также становится серьёзной проблемой в дальнейшем.Нарушения технологии укладки — тоже важная вещь. Каждая часть плитки должна укладываться с соблюдением правил, которые указаны производителем, а они могут отличаться. Это также подразумевает подбор правильного клея, его толщину и время, нужное для высыхания.Укладывать тоже нужно правильноК сожалению, одного эффективного решения для такой проблемы не существует, лучше заранее предусмотреть все аспекты.Если плитка отходит лишь в нескольких местах, то с этим ещё можно будет работать. Также важно понимать, что именно вызвало подобную проблему, и уже тогда искать способы решения. Поврежденную плитку на время можно приклеить обратно при помощи специального клеевого состава. Но прежде стоит тщательно удалить старый клей и всю накопившуюся грязь.Нарушение технологий приведёт к поломкеТакже нужно позаботиться и об устранении самой причины отслаивания, чтобы это не повторилось. При плохой дренажной системе, например, стоит подумать об установке новой или починке старой. Тут может потребоваться изменение наклона всего крыльца для отведения излишней воды.Но если плитка уже повреждена очень серьёзно, больших затрат не избежать. Ведь это означает, что придётся полностью перекладывать плитку, и в таком случае уже лучше обратить к специалистам, потому что новая плитка может выйти из строя также через год.Если плитка повреждена — её нужно демонтироватьОчень важно при укладке или починке обратить внимание на затирку швов между плитками, если она оказалась некачественной, стоит нанести заново, чтобы предотвратить попадание влаги.Такое явление, как капиллярный подсос воды — это влага, которая поднимается из почвы, поры и трещины, имеющиеся в строительных материалах. Это может быть, например, бетон. Вода перемещается против силы тяжести, а высота, на которую она поднимается, прямо зависит от гигроскопичности и пористости материала. Если влажность грунта большая, вода может очень быстро проникнуть внутрь конструкции и скапливаться там. Для того чтобы избежать и этой проблемы, при выборе материалов нужно отдавать предпочтение наиболее влагоустойчивым, а также применять гидроизоляционные методы. Вентиляция тоже важна, хоть и не критична.Капиллярный подсос водыУкладывать гидроизоляционные материалы нужно по технологии, для этого подойдёт рубероид. Укладывать его нужно с перекрытиями, а также очень тщательно проклеить все швы, чтобы вода не попала внутрь.Но есть и более современные материалы для этих целей. Это может быть жидкая резина и разнообразные специализированные мембраны. Но это не всё, уклон крыльца и подбор правильных стоков и откосов тоже играют не последнюю роль.Бетонная плита, уложенная как основание, тоже увеличит долговечность плитки, это хорошее и надёжное решение. После того как плита будет залита, стоит долежаться её полного застывания, чтобы она е разрушилась. Только так можно избежать деформации и трещин. Как правило, весь процесс может занять от семи до четырнадцати дней, но спешить точно не стоит.Застывает основание до 14 днейСтупени можно дополнительно облицевать декоративным камнем. Он придаёт очень эстетичный и натуральный вид, будет выигрышно и массивно смотреть на крыльце, а также станет дополнительной защитой от внешних воздействий среды.Если плитка продолжает отходить, лучше дополнить гидроизоляцию, и начать нужно с частичного демонтажа ступеней крыльца. Также не забывать об очистке ступеней от старого раствора, который пришёл в негодность, это необходимо для укладки нового материала, чтобы он наилучшим образом укреплён. И уже после нужно приступать к восстановлению демонтированных ступеней.Крыльцо — лицо дома