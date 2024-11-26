Колоритные фотографии африканских племён банна и арборе, проживающих на территории Эфиопии

Народности банна и арборе.

1. Женщина из племени Банна

Женщина, демонстрирует яркие бусины и уникальное использование заколок для волос.

2. Жители деревни Арборе

Представители народности арборе, относящиеся к Афро-Азиатской лингвистической группе.

3. Племя, которое любит все цветное

Во время сухого сезона мужчины уходят на длинные расстояния в поисках воды и травы и для сбора дикого мёда.

4. Полукочевые жители племени

Племя Банна, населяющее высокогорье к востоку от реки Омо в Эфиопии .

5. Молодые девушки племени

Арборе приняли ислам , но не искоренили языческие традиции.

6. Перед охотой

Основной источник существования и ценность - это животные племени.

7. Племя, живущее на жарких и плоских территориях

Жители племени используют сотни бусинок, а также повседневные вещи, такие как заколки для волос, булавки, ракушки и даже крышки от бутылок в качестве аксессуаров.

8. Племя живёт лагерями, состоящих из нескольких родственных семей

Племя отличается от других племен многочисленными разноцветными бусами.

9. Дети племени арборе

Эфиопское племя численностью около 4,5 тысяч человек.

10. Подготовка к ритуальным танцам

Женщины арборе обычно покрывают голову черными платками.