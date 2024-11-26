С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Секрет  любви  принцессы  прост  : у  негров  большие  ...кукурузины...Почему дочь корол...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Бляху носила полевая жандармерия вермахта.Что за странную ж...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Что за странную ж...

Колоритные фотографии африканских племён банна и арборе, проживающих на территории Эфиопии


Народности банна и арборе.

Народности банна и арборе.

Эфиопия – удивительная страна, в которой и сегодня живут племена, не познавшие блага цивилизации. Банна – одно из эфиопских племён. Это всего около 45 тысяч человек, которые ведут полукочевую жизнь. Они прекрасные пчеловоды, но и сегодня не умеют производить орудия труда. Другое эфиопское племя арборе представлено всего 4,5 тысячами людей. Благосостояние семьи определяется по количеству скота. Женщины этого племени носят разноцветные бусы и покрывают головы чёрными платками.

1. Женщина из племени Банна


Женщина, демонстрирует яркие бусины и уникальное использование заколок для волос.

Женщина, демонстрирует яркие бусины и уникальное использование заколок для волос.

 

2. Жители деревни Арборе


Представители народности арборе, относящиеся к Афро-Азиатской лингвистической группе.

Представители народности арборе, относящиеся к Афро-Азиатской лингвистической группе.

 

3. Племя, которое любит все цветное


Во время сухого сезона мужчины уходят на длинные расстояния в поисках воды и травы и для сбора дикого мёда.

Во время сухого сезона мужчины уходят на длинные расстояния в поисках воды и травы и для сбора дикого мёда.

 

4. Полукочевые жители племени


Племя Банна, населяющее высокогорье к востоку от реки Омо в Эфиопии.

Племя Банна, населяющее высокогорье к востоку от реки Омо в Эфиопии.

 

5. Молодые девушки племени


Арборе приняли ислам, но не искоренили языческие традиции.

Арборе приняли ислам, но не искоренили языческие традиции.

 

6. Перед охотой


Основной источник существования и ценность - это животные племени.

Основной источник существования и ценность - это животные племени.

 

7. Племя, живущее на жарких и плоских территориях


Жители племени используют сотни бусинок, а также повседневные вещи, такие как заколки для волос, булавки, ракушки и даже крышки от бутылок в качестве аксессуаров.

Жители племени используют сотни бусинок, а также повседневные вещи, такие как заколки для волос, булавки, ракушки и даже крышки от бутылок в качестве аксессуаров.

 

8. Племя живёт лагерями, состоящих из нескольких родственных семей


Племя отличается от других племен многочисленными разноцветными бусами.

Племя отличается от других племен многочисленными разноцветными бусами.

 

9. Дети племени арборе


Эфиопское племя численностью около 4,5 тысяч человек.

Эфиопское племя численностью около 4,5 тысяч человек.

 

10. Подготовка к ритуальным танцам


Женщины арборе обычно покрывают голову черными платками.

Женщины арборе обычно покрывают голову черными платками.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх