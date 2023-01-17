Одноразовую мельничку можно легко превратить в многоразовую, если знать, как её открыть. Делать это можно бесконечное количество раз, чтобы засыпать специи внутрь!







Нагрейте воду, подготовьте тарелку и полотенце. Мельницу положите в пакет. Окуните «головой» в кипяток на 10-15 секунд в пакете.







Затем снимите пакет и с помощью полотенца откройте мельницу.







Нагреть мельницу также можно феном, и она точно так же откроется.







Третий способ открыть одноразовую мельницу — это ножом. Аккуратно подцепите край и выньте шнек.







Корпус мельницы остаётся на месте. Засыпьте внутрь специи и верните шнек на место. Пользуйтесь любым из способов, который вам ближе!







Подробнее о том, как открыть одноразовую мельницу для специй, смотрите в видео ниже:



