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Как открыть одноразовую мельницу для специй

Одноразовую мельничку можно легко превратить в многоразовую, если знать, как её открыть. Делать это можно бесконечное количество раз, чтобы засыпать специи внутрь!

Как открыть одноразовую мельницу для специй

Нагрейте воду, подготовьте тарелку и полотенце. Мельницу положите в пакет. Окуните «головой» в кипяток на 10-15 секунд в пакете.

Как открыть одноразовую мельницу для специй

Затем снимите пакет и с помощью полотенца откройте мельницу.

Как открыть одноразовую мельницу для специй

Нагреть мельницу также можно феном, и она точно так же откроется.

Как открыть одноразовую мельницу для специй

Третий способ открыть одноразовую мельницу — это ножом. Аккуратно подцепите край и выньте шнек.

Как открыть одноразовую мельницу для специй

Корпус мельницы остаётся на месте. Засыпьте внутрь специи и верните шнек на место. Пользуйтесь любым из способов, который вам ближе!

Как открыть одноразовую мельницу для специй

Подробнее о том, как открыть одноразовую мельницу для специй, смотрите в видео ниже:




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Мельницаспеции

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