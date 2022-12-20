Потрясающие простые и вкусные блюда из курицы

Частенько приходится ломать голову над тем, что же приготовить быстро и вкусно. Лучший кандидат на основу простого и аппетитного ужина — это курица. Мы собрали 5 рецептов самых бесхитростных, но удивительно вкусных блюд из курицы.
Курица в горчичном соусе
Ингредиенты: сливочное масло — 30 г оливковое масло — 10 г голень курицы — 6 шт. грибы — 150 г чеснок — 3 зубчика горчица — 2 ст. л. сливки 20% — 80 мл тимьян Приготовление: На хорошо прогретой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем оливковое. Курицу обтираем бумажным полотенцем, чтобы корочка была вкуснее. Кладем в сковороду и обжариваем до появления золотистой корочки. Режем крупно шампиньоны. Обжариваем грибы в той же сковороде. Добавляем три зубчика чеснока. Наливаем полстакана воды и добавляем пару ложек горчицы. Доводим до кипения и добавляем сливки. Готовим соус минут 10–15, чтобы он слегка загустел. На этом этапе добавляем перец и соль. Переливаем соус в форму, ожидая запекания. Аккуратно укладываем голени красивой корочкой вверх. Ставим в духовку, разогретую до 180 °С, и готовим минут 15–20. Достаем курицу из духовки, посыпаем листиками тимьяна.
Запеканка из курицы с сыром
Ингредиенты: куриное филе — 300 г мука — 50 г яйца — 2 шт. молоко — 150 мл твердый сыр — 50 г итальянские травы соль Приготовление: Мелко нарезаем подготовленное куриное филе. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и специи. Заливаем курицу полученной массой. Добавляем тертый сыр. Перемешиваем и выкладываем массу в форму для выпечки. Выпекаем запеканку в разогретой до 200 °С духовке около 35–40 минут.
Курица в сырном соусе
Ингредиенты: куриное филе — 1 шт. твердый сыр — 120 г лук — 1 шт. чеснок — 1 зубчик лимон — несколько долек оливковое масло — 2 ст. л. мука — 1 ст. л. базилик соль, перец — по вкусу Приготовление: Смазываем куриное филе оливковым маслом и натираем его солью и перцем. Нагреваем сковороду и жарим куриные грудки в оливковом масле на среднем огне, пока не образуется корочка. Перекладываем курицу на тарелку и откладываем в сторону. На оставшемся в сковороде масле обжариваем измельченный лук, чеснок и базилик в течение 2 минут. Сыр смешиваем с травами, добавляем сок половины лимона и снятую с него цедру, взбиваем все венчиком до получения однородной массы. Разбавляем водой или бульоном. Варим соус в течение 5–10 минут, пока он не загустеет. Кладем курицу в соус и готовим еще 2–3 минуты.
Рубленые котлеты
Ингредиенты: куриное филе — 1 шт. яйцо — 1 шт. мука — 1 ст. л. майонез — 1 ст. л. чеснок — 2 зубчика соль, перец Приготовление: Мелко рубим куриное мясо. В миске смешиваем нарубленное филе, яйцо, муку, майонез и измельченный чеснок. Добавляем соль и перец. Обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон.
Отбивная из курицы
Ингредиенты: куриное филе — 1 шт. куриное яйцо — 2 шт. панировочные сухари несколько долек лимона соль, перец Приготовление: Отбиваем куриное филе молотком. Натираем солью, перцем, сбрызгиваем лимонным соком. Взбиваем яйца вилкой. Обмакиваем отбивную в получившейся смеси, потом обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую сковородку. Обжариваем отбивную с двух сторон.
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