С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а 10 тыщ лет назад наскальная графика было очень популярнаСамые интересные ...
  • Ингерман Ланская
    бревно между двух пеньков, да ящик песка под жестяным "грибком" - вот и все "любимые" аттракционы детворы времён совд...Какие аттракционы...
  • Константин Самарин
    Автор, выходи из запоя!!!! Зима на дворе!!!Бесподобные кабач...

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Бангладеш — одна из немногих мусульманских стран, где занятие проституцией легализовано. Старейшему борделю «Кандапара» в районе Тангайл около 200 лет.

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Три года назад его снесли, но быстро восстановили, так как Национальная ассоциация женщин-юристов убедила Высший суд страны, что выселение секс-работниц незаконно: проституция — тоже работа, и эти женщины не хотят делать что-то другое. Основная же причина заключалась в том, что многие родились и выросли здесь, им больше некуда было пойти после разрушения «Кандапары». Сейчас территория публичного дома окружена двухметровой стеной. По сути, это целый район с узкими улочками, где расположились продуктовые лавки, кафе и лотки уличных торговцев.

«Кандапара» — место со своей иерархией. На низшей ступени — девочки 12–14 лет, которых продали в бордель родные ввиду крайней нищеты или криминалитет. Они принадлежат мадам и должны выплатить ей определенную сумму, что занимает определенное время: от года до пяти. Девушки не имеют свободных денег и не могут даже выйти на улицу.

На фото: Работница борделя Сумайя ждет клиента

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Парень Сумайи, по совместительству постоянный клиент, ударил ее по лицу. Он из Дакки и приезжает к ней каждый месяц на неделю. Они часто дерутся, так как он хочет жениться на Сумайе, а та боится, что он отберет после свадьбы все ее деньги. Они ссорятся потому, что ревнуют друг друга к другим клиентам и работницам борделя

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

После погашения долга девушки становятся независимыми. У них появляется возможность выбирать клиентов и иметь собственные деньги. Они могут даже покинуть бордель, хотя решаются на это немногие, ведь занятие проституцией для людей из внешнего мира — несмываемая печать позора. Плюс заработок у жриц любви достаточно высокий и постоянный, что дает возможность секс-работницам помогать финансово своим семьям.

Помимо жертв торговцев человеческим телом есть и те, кто приходит в публичный дом по собственной воле. Многие женщины убегают от жестоких и властных мужей.

Клиентами борделя являются самые разные люди: полицейские, политики, фермеры, рыбаки, рабочие, подростки. Некоторые из них просто ищут легкий секс? другие остаются дольше в надежде найти постоянную связь и даже любовь. Ведь в приличных районах Бангладеш молодой человек не может даже взять свою девушку за руку на людях. В публичном доме он свободнее, как ни парадоксально. И потому можно увидеть даже, как мужчины просто пьют чай с женщинами-работницами (отношения древних греков с гетерами отличались весьма похожими мотивами.

На фото: Каджол с клиентом. Она думает, что ей 17 лет, но точный возраст не знает. Была замужем в течение девяти лет, а потом тетя продала ее в бордель «Кандапара». Родив сына Мехеда, через две недели девушка уже была вынуждена снова начать работать

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Этим близнецам пять дней, они пока не имеют имен. Их мама, 20-летняя Джиник, работает в борделе

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

На фотографии 27-летняя Бонна дерется с другой работницей борделя

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

26-летняя Дипа плачет. Она на втором месяце беременности

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Каджол с шестимесячным сыном и клиентом

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Редкий момент, когда Каджол может побыть наедине с собой

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Регулярные посетители борделя — студенты Эммануил, Апурбо и Улаш

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Асма родилась в борделе. Сейчас ей 14, и это ее первый год в качестве секс-работницы. До этого она только танцевала перед клиентами

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Женщины в ожидании работы

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Пакхи с клиентом в своей комнате. Она живет в борделе год, сейчас ей 15 лет. В 12 она вышла замуж, потом сбежала. На улице Пакхи подобрал какой-то человек и продал в бордель

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Папиа сегодня принимает двоих

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Рони — владелец местного магазина и сын одной из работниц публичного дома

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Клиент пытается поцеловать 19-летнюю Прию в щеку. Она работает в публичном доме с 17 лет

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Женщина с клиентом

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Пуна танцует на кровати

Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Мегле сейчас 23. В 12 лет она стала работать на швейной фабрике, где познакомилась с человеком, обещавшим ей хорошую работу за большие деньги. Он продал ее в бордель

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх