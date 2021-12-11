Абсент, бренди, амаро: любопытные факты происхождения известных алкогольных напитков

Абсент - напиток, содержащий 70 % спирта.
Алкогольные напитки издавна считаются предметом национальной гордости любой страны. Абсент ассоциируется с Францией, Куба либре – с островом Свободы. О происхождении этих и других алкогольных напитков и коктейлей – далее в обзоре.
Амаро
Амаро - травяной ликер.
Средневековые алхимики старались получить золото, смешивая всевозможные вещества в булькающих колбах и мензурках. Золота создать не удалось, зато научились получать спирт из забродивших жидкостей. Со временем кому-то в голову пришло настаивать на спирту различные травы. Такие напитки считались лекарственными.
В итальянских средневековых монастырях подобное «лекарство» получило название «амаро», что значит «горький», хотя в его состав входит очень много сахара. Монахи пили амаро в обязательном порядке после трапезы. Только в XIX веке напиток стал известен широкой общественности. Началось его производство в больших объемах. Всем известный амаретто – это разновидность амаро, настоянного на абрикосовых косточках и горьком миндале.
Амарула
Амарула — южноафриканский сливочный ликёр из плодов дерева марула.
Осенью у африканских слонов начинается состояние, похожее на бешенство. Они трубят, бегают по саванне, сносят попавшиеся на их пути постройки. Местный жители подобное поведение животных связывают с плодами дерева марула, которые поедают слоны. Люди сами набрали этих плодов и оставили их бродить. Получившийся напиток всем очень понравился. Именно так объясняют изображение слона на этикетке знаменитого ликера Амарула.
Бренди
Бренди - крепкий алкогольный напиток.
Свое название бренди получил от голландского «brandewijn» («сожженное вино»). Сжигание (перегонка) необходимо было для того, чтобы сохранять его во время длительных перевозок. Напиток гнали из забродивших фруктов или некачественного вина. Португальские моряки называли бренди «агуардиенте» или попросту «огненная вода».
Абсент
Абсент - напиток, содержащий 70 % спирта.
В конце XIX века абсент был невероятно популярным во Франции. Художники, музыканты, поэты, да и простые обыватели буквально помешались на крепком напитке. Время аперитива с 4 до 5 часов называли «зеленым часом». Абсенту приписывали галлюциногенные свойства, но это не соответствовало действительности. В состав крепкого напитка входил дистиллят белого вина, полынь, фенхель и прочие травы. Большая концентрация полыни может вызывать судороги, но не влиять на психику.
В начале ХХ века по всей Европе стали проводить кампанию по запрету употребления абсента. Резко возросшее число алкоголиков (скорее всего из-за резко ухудшившихся жизненных условий) списали на чрезмерное употребление абсента. К 1915 году «зеленый напиток» запретили в Голландии, Швейцарии и США. Во Франции же стали употреблять менее крепкий пастис с анисовым вкусом.
Куба либре
Cuba Libre. | Фото: pub-world.com.
Названием знаменитого коктейля из рома, кока-колы и сока лайма является отсылкой к боевому кличу «¡Por Cuba libre!» («За Свободную Кубу!»), произносимого кубинскими повстанцами во время «Десятилетней войны» за независимость от испанцев (1868-1878 гг.). Когда же в 1896-98 гг. на Кубу прибыли американцы, помимо прочего, они привезли с собой кока-колу. Согласно легенде, американский капитан Рассел приказал бармену смешать ром, колу и добавить туда сок лайма. Получившийся коктейль так понравился всем присутствующим, что тут же подняли бокалы и произнесли самый популярный тост на острове Свободы: «Cuba Libre!»
Пина колада
Пина колада - коктейль, придуманный пиратом.
Пина коладу называют исключительно «женским» коктейлем за его сладость. А ведь придумал этот напиток легендарный пират Роберто Конфеси. Однажды после продолжительного нахождения в открытом море пиратский корабль причалил к одному из карибских островов. Члены команды находились в изможденном состоянии, поэтому капитан приказал купить на местном базаре питательных продуктов. Все, что нашлось у жителей острова – кокосовые сливки, ананасы и бочонок белого рома. Сок из ананасов смешали с ромом в сливками. Получившийся коктейль всем очень понравился. Он не только освежал в жаркую погоду, но и был очень калорийным. Кстати, «пинья колада» в переводе с испанского означает «процеженный ананас».
Кальвадос
Кальвадос - яблочный бренди. | Фото: buzina.org.
Кальвадос получил свое название по одному из департаментов Франции, где занимались его производством. Этот напиток приобрел популярность в XIX веке. Кальвадос – это спиртной напиток из сидра. Его качество напрямую зависит от сорта яблок. В Нормандии есть целые яблочные сады, в которых произрастают особые сорта «яблок для сидра». Чем больше выдержка кальвадоса, тем приятнее вкус и аромат напитка.
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