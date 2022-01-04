Сталинские высотки: легендарные московские небоскрёбы и малоизвестные факты о них

Сталинские высотки: малоизвестные факты о легендарных московских небоскрёбах.

«Семь сестёр» - семь высотных зданий, построенных в Москве в конце 1940-х — начале 1950-х годов.

Дворец Советов

Так должен был выглядеть по проекту Дворец Советов.

Вид на храм Христа Спасителя до разрушения.

Здание МГУ на Воробьевых Горах

Здание МГУ на Воробьевых Горах.

Гостиница «Украина»

Гостиница «Украина». Сегодня отель Radisson Royal.

Высотка без звезды

Здание МИД РФ.

Самая «миниатюрная» высотка, отель «Hilton Ленинградская»

Самая «миниатюрная» высотка, отель «Hilton Ленинградская»

Дом на Котельнической набережной

Дом на Котельнической набережной.

Дом Авиаторов

Дом Авиаторов на Кудринской площади.

Дом у Красных ворот

Высотка на Красных воротах.