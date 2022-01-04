Сталинские высотки: легендарные московские небоскрёбы и малоизвестные факты о них

Сталинские высотки: малоизвестные факты о легендарных московских небоскрёбах.
Огромные помпезные здания, дома-легенды, выполненные в сложной комбинации стилей русского барокко и готики, так называемом сталинском ампире, построенные с 1947 по 1953 годы, известны как «семь сестёр». Они и сегодня гордо красуются в столице, напоминая об ушедшей эпохе. И у каждого из этих зданий своя захватывающая история.
Послевоенное время требовало перемен во всем. Нужно было показать Западу, что у страны, победившей фашизм, есть сила и ресурсы. В честь победы и в ознаменование 800-летия Москвы было решено построить в Москве 8 высотных зданий. Интересно, что все сталинские высотки были заложены в один день – 7 сентября 1947 года. В этот день праздновали 800-летие Москвы. Над созданием облика этих высотных зданий трудились лучшие архитекторы того СССР. Перед ними ставилась задача создать высотки, отличающиеся от западных небоскребов. И архитекторам все же удалось создать оригинальный архитектурный стиль, получивший в дальнейшем название сталинский ампир или советский монументальный классицизм.
«Семь сестёр» - семь высотных зданий, построенных в Москве в конце 1940-х — начале 1950-х годов.
Дворец Советов
Первой высоткой в Москве должен был стать Дворец Советов, гигантский небоскреб высотой 415 м, на котором планировалось разместить еще и 100-метровую статую Ленина.
Так должен был выглядеть по проекту Дворец Советов.
Заложили его в 1931 году, взорвав для этой цели Храм Христа Спасителя, однако в связи с началом войны строительство прекратили, каркас разобрали. После войны достраивать грандиозное здание не стали, построили на этом месте бассейн, а сегодня здесь вновь красуется отстроенный заново Храм.
Вид на храм Христа Спасителя до разрушения.
В 1947 году в честь 800-летнего юбилея столицы, по указанию Сталина, одновременно были заложены восемь огромных небоскребов (но возведено было семь из них). Все проекты утверждал лично Сталин.
Здание МГУ на Воробьевых Горах
Здание МГУ на Воробьевых Горах.
1 сентября 1953 года 36-этажный небоскреб на Воробьевых горах принял первых студентов. Будучи самым высоким (240 метров) и красивым зданием среди “сестер”, до 1990 года оно оставалось и самым высоким в Европе. Архитектором этого проекта был Лев Руднев. Из-за огромного масштаба строительства в качестве рабочих привлекали заключенных Гулага, для сокращения транспортных расходов некоторые из них здесь и проживали некоторое время.
Гостиница «Украина»
Гостиница «Украина». Сегодня отель Radisson Royal.
Второе по высоте (206 м) среди семи “сестер” здание гостиницы построили уже после смерти Сталина в 1957 году, при Хрущеве. Авторы проекта Аркадий Мордвинов и Вячеслав Олтаржевский. По распоряжению Хрущева первоначальное название "Дорогомиловская" изменили и назвали новую гостиницу "Украина". В 2005 - 2010 годы высотка претерпела капитальную реконструкцию, и теперь здесь расположен один из крупнейших фешенебельных отелей Европы Radisson Royal, имеющий 505 номеров. Советскую символику - звезды, серпы, молоты и обрамляющие их венки, давно утратившую свой былой политический пафос, сохранили, как изюминку декора.
Высотка без звезды
Здание МИД РФ.
Здание МИД РФ было возведено в 1953 году, его высота 172 метра. За строительство этого 27-этажного небоскреба отвечали архитекторы Гельфрейх и Минкус. Первоначально здание было спроектировано и построено без шпиля, добавили его по указанию Сталина уже на последнем этапе строительства. Для уменьшения дополнительной нагрузки, на здании соорудили легкий, декоративный шпиль, на котором вместо тяжелой звезды появился герб.
Самая «миниатюрная» высотка, отель «Hilton Ленинградская»
Самая «миниатюрная» высотка, отель «Hilton Ленинградская»
Гостиница «Ленинградская», построенная в 1952 году по проекту Л. М. Полякова и А.Б. Борецкого, является самой маленькой, «миниатюрной» среди всех «сестер». За ее элегантным наружным декором скрывается великолепный роскошный интерьер, в котором элементы храмовой архитектуры соседствуют с московским барокко. Впоследствии эта ее архитектурная роскошь подверглась жесткой критике со стороны Н. Хрущева, а архитекторов гостиницы даже лишили Сталинских наград. С 2008 года здесь находится 5-звездочный отель Hilton.
Дом на Котельнической набережной
Дом на Котельнической набережной.
Для этого небоскреба было выбрано очень красивое место - слияние Москва-реки и Яузы. Здание, построенное в 1952 году (арх. Чечулин и Ростковский), выдержано в неоготическом стиле, в качестве украшений для него использовали обелиски и барельефы. Многие квартиры в нем занимали представители творческих профессий. Поскольку новое здание присоединили к дому, в котором проживали чекисты, они и курировали строительство. К работе здесь также привлекались заключенные.
Дом Авиаторов
Дом Авиаторов на Кудринской площади.
В конце 1954 года семейство московских небоскребов пополнилось еще одним зданием на Кудринской площади высотой 156 метров с роскошной, утонченной отделкой (архитекторы Посохин и Мндоянц). Центральный его корпус состоял из 24 этажей, а прилежащие боковые – из 18. В народе его назвали Дом Авиаторов, поскольку проживали здесь в основном летчики-испытатели и другие работники, связанные с авиацией, а также представители номенклатуры. Именно в этом доме снимали сцены в профессорской квартире в фильме «Москва слезам не верит».
Дом у Красных ворот
Высотка на Красных воротах.
Высотка у Красных Ворот, спроектированная Алексеем Душкиным, является самой низкой из всех “сестер” (всего 133 м). Центральный корпус с 24 этажами использовался как административный, а в боковых корпусах находились квартиры. При сооружении этого здания для того, чтобы не закрывать выход из метро, применили уникальное инженерное решение. Котлован под его фундаментом заморозили, и здание возвели с некоторым расчетным отклонением, в дальнейшем, при усадке дома, все пришло в норму.
Восьмая высотка в Зарядье
Когда умер Сталин, все работы с высотками были прекращены, поскольку Хрущев разгромил сталинскую идею по возведению “свадебных тортов”, как он называл высотки. Поэтому проект последнего и самого высокого восьмого небоскреба (275 м) по проекту архитектора Д. Чечулинане так и не был реализован. Вместо этого Москва стала застраиваться “хрущевками”.
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