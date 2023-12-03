4 древнейших (и не очень) места, которые однажды погрузились в океанские глубины

Трудно сегодня найти человека, которых хотя бы однажды не слышал об Атлантиде - легендарной местности, которая однажды погрузилась под воду. Но мало кому известно, что в реальной жизни у неё есть немало прототипов, потому что с древних времён сухопутные территории планеты неоднократно меняли свой силуэт. И если об одних переставших существовать местах известно довольно много, то о том, что некогда были и другие, знают разве что историки и любители прошлого. Вашему вниманию 4 древнейших (и не очень) места, которые однажды погрузились в пучину вод.
1. Нью-Мур / Южный Талпатти
Скала, которая никому не досталась. /Фото: autogear.ru
Этот небольшой остров был названн по-разному: в Индии - Нью-Мур, а в Бангладеш - Южный Талпатти. Технически он представляет собой крошечную скалу в акватории Бенгальского залива, которая выступила из пучины вод после урагана Бхола в 1971 году. Оказавшись на условной водной границе, которая разделяет Бангладеш и Индию, скала стала объектом территориальных претензий обеих стран. Однако природа сама решила спор - со временем она снова стала погружаться в воду.
2. Грэм / Фердинандея / Жюлия
Гибель острова, отражённая в искусстве. /Фото: wikipedia.org
У этого погибшего острова и вовсе три названия, а произошло это так: расположенный у побережья Сицилии этот кусочек суши периодически появлялся и исчезал на поверхности океана, но переломным оказалось очередное всплытие в июле 1831 года, причём первыми заявили на него претензии англичане, которые назвали его «Грэм», потом аналогично поступили представители Королевства Обеих Сицилий, присвоив ему название «Фердинандея», а всего через месяц тоже самое сделали французы, которые именовали его «Иль Жюлия». Но и в этот раз стихия лишила страны повода для территориальных претензий: довольно быстро остров снова затонул. Однако современные учёные считают, что рано или поздно он снова поднимется над водой.
3. Остров Лохачара
Один из самых последних затонувших островов. /Фото: aquabud.blogspot.com
Яркий пример, подтверждающий, что даже сейчас кусочки суши тонут - это Лохачара, который погрузился в океан сравнительно недавно, в 2006 году. Причиной стало изменение общемирового климата. Остров расположен в индийском Сундарбансе, в месте впадения рек Брахмапутра и Ганг в Бенгальский залив, и до затопления там проживало примерно 10 тысяч человек. К счастью, Лохачара погружался не очень быстро, что позволило большинству людей вовремя покинуть остров и переселиться на соседние территории.
4. Берингия
Учёные знают, как выглядела Берингия. /Фото: pikabu.ru
Берингия, также известная как Берингов мост, представляет собой полосу суши, которая объединяла Северную Америку и Евразию в древнейшие времена, а сегодня, согласно мнению архелогов, считается своеобразной переправой, по которой люди, возможно, впервые в истории человечества достигли американского континента. При этом звестно, что большая часть этой части суши ушла под воду приблизительно 12 тысяч лет назад. Кроме того, историки считают, что и сама Берингия была местом проживания для людей на протяжении 10 тысяч лет, пока постепенно не перебрались на Аляску.
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