Как Кёнигсберг стал Калининградом: история самого западного российского города.
Калининград – город во многом уникальный, с потрясающей историей, окутанный множеством загадок и тайн. Архитектура времён Тевтонского ордена сплелась с современными постройками, и сегодня, прогуливаясь по улицам Калининграда, сложно даже предположить, какой вид откроется за поворотом. Тайн и сюрпризов у этого города хоть отбавляй - и в прошлом, и в настоящем.
Кёнигсберг до войны
Кенигсберг: исторические факты
Первые люди на месте современного Калининграда жили еще в первом тысячелетии до нашей эры. На месте стоянок племен обнаружены остатки каменных и костяных орудий труда. Через несколько столетий сформировались и поселения, где жили ремесленники, умеющие работать с бронзой. Археологи отмечают, что находки вероятнее всего принадлежат германским племенам, но встречаются и римские монеты, выпущенные ориентировочно в I-II веке нашей эры. До XII века н.э. эти территории страдали и от набегов викингов.
Разрушенный войной форт
Но окончательно захватить поселение удалось только в 1255 году. Тевтонский орден не просто колонизировал эти земли, но и дал городу новое название – Королевская гора, Кёнигсберг. Впервые под власть России город попал в 1758 году, после Семилетней войны, однако меньше чем через 50 лет, прусские войска отвоевывают его обратно. За время, которое Кёнигсберг находился под властью Пруссии, он кардинально преобразился. Были построен морской канал, аэропорт, множество заводов, электростанция, запущена в эксплуатацию конка. Много внимания уделялось образованию и поддержке искусства – открылся Драматический театр, Академия искусств, начал прием абитуриентов университет на Парадной площади.
Калининград сегодня
Здесь же в 1724-м году родился знаменитый философ Кант, который до конца жизни не покидал любимый город.
Памятник Канту
Вторая мировая: бои за город
В 1939 году население города достигло 372 тысяч человек. И Кенигсберг развивался бы и рос, если бы не началась Вторая мировая война. Этот город Гитлер считал одним из ключевых, он мечтал превратить его в неприступную крепость. Его впечатлили фортификационные сооружения вокруг города. Немецкие инженеры усовершенствовали их, оборудовали бетонные ДОТы. Штурм оборонного кольца оказался настолько сложным, что за взятие города 15 человек получили звание Героя Советского Союза.
Советские солдаты штурмуют Кёнигсберг
Существует множество легенд, повествующих о секретных подземных лабораториях нацистов, в частности о Кенигсберг 13, где разрабатывалось психотропное оружие. Ходили слухи, что ученые фюрера активно изучают и оккультные науки, стремясь оказывать еще большее влияние на сознание людей, но документальных подтверждений этому нет.
Такие укрепления были возведены по периметру города
Во время освобождения города, немцы затопили подземелья и взорвали часть проходов, поэтому до сих остается загадкой – что же находится там, за десятками метров обломков, может научные разработки, а может и несметные богатства…
Развалины замка Брандербург
Именно там, согласно мнению многих ученых находится легендарная янтарная комната, вывезенная из Царского села в 1942 году.
Как немецкий город стал советским
В августе 1944 центральная часть города подверглась бомбардировке – английская авиация реализовала план «Возмездие». А в апреле 1945 город пал под натиском советских войск. Через год был официально присоединен к РСФР, а чуть позже, через пять месяцев и переименован в Калининград.
Вид на окрестности Кёнигсберга
Во избежание возможных протестных настроений, новый город было решено заселить лояльным к советской власти населением. В 1946 году в Калининградскую область «добровольно-принудительно» перевезли более двенадцати тысяч семей. Критерии для отбора переселенцев были оговорены заранее – в семье должно быть не меньше двух взрослых, трудоспособных человека, категорически запрещалось перемещать «неблагонадежных», тех, кто имел судимость или родственные связи с «врагами народа».
Ворота Кёнигсберга
Коренное население практически полностью депортировали в Германию, хотя они прожили как минимум год, а некоторые и два, в соседних квартирах с теми, кто еще недавно был заклятым врагом. Стычки случались часто, холодное презрение сменялось драками.
Война нанесла городу огромный урон. Большая часть сельскохозяйственных угодий была затоплена, 80% промышленных предприятий были или разрушены, или серьезно повреждены.
Серьезно пострадало здание аэровокзала, от грандиозной конструкции остались лишь ангары и башня управления полетами. Учитывая, что это первый аэропорт в Европе, энтузиасты мечтают о возрождении его былой славы. Но, к сожалению, финансирование не позволяет провести полномасштабную реконструкцию.
План Кёнигсберга 1910 года
Та же печальная участь постигла и дом-музей Канта, здание, имеющее историческую и архитектурную ценность, буквально рассыпается на части. Интересно, что кое-где сохранилась и немецкая нумерация домов – счет идет не по зданиям, а по подъездам.
Многие старинные церкви и строения заброшены. Но встречаются и совершенно неожиданные сочетания – в замке Таплакен, в Калининградской области живут несколько семей. Он был возведен в XIV веке, с тех пор неоднократно перестраивался, сейчас признан архитектурным памятником, о чем гласит табличка на каменной стене. Но если заглянуть во внутренний дворик, то можно обнаружить детскую площадку, установленные современные стеклопакеты. Здесь живет уже несколько поколений, съезжать которым некуда.
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