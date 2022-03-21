Как Кёнигсберг стал Калининградом: история самого западного российского города.

Кёнигсберг до войны

Кенигсберг: исторические факты

Разрушенный войной форт

Калининград сегодня

Памятник Канту

Вторая мировая: бои за город

Советские солдаты штурмуют Кёнигсберг

Такие укрепления были возведены по периметру города

Развалины замка Брандербург

Как немецкий город стал советским

Вид на окрестности Кёнигсберга

Ворота Кёнигсберга

План Кёнигсберга 1910 года