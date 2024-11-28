Настоящее безумие: какие прически носили женщины в СССР

Советские прически/ фото: mur-mur.top
В современном мире уследить за трендами на женские прически практически невозможно — они меняются каждый сезон. Женщины носят самые разнообразные стрижки. А вот в СССР было иначе. Советские модницы сходили с ума по одинаковым прическам. Тон задавали звезды...
1. Самые популярные советские стрижки
Людмила Гурченко/ фото: vgik.info
В Советском Союзе мода на прически менялась медленно. Женщины могли годами носить одну и ту же стрижку, для которой нужно было лишь подравнять волосы 1 раз в месяц.знакомств. Самыми популярными советскими стрижками стали каре, холодная волна, гарсон, бабетта, гаврош и химическая завивка.
2. Каре
Прическа каре/ фото: humple.club
Первой женщиной, которая носила прическу каре, стала царица Клеопатра. Однако во времена СССР эта прическа стала популярной после радикальной смены традиций. Женщины 20-х годов стали носить брюки, обрезать длинные волосы и заявлять о новой социальной позиции в обществе. Именно в это время зародилось каре. Прическа претерпевала разные изменения. Так появилось несколько вариантов: каре классическое, удлиненное, с челкой, на ножке, на ниточке... Но у всех вариантах передние пряди обрезались под прямым углом.
3. Холодная волна
Кадр из фильма/ фото: kuban-kino.ru
В 1940-х годах страны Прибалтики были присоединены к Советскому Союзу. Это событие повлияло не только на политическое развитие страны, но и на моду. Советские женщины получили доступ к мировым трендам, одним из которых стала прическа холодная волна. Она стала популярна после выхода комедии «Джентльмены предпочитают блондинок». Модницы всех возрастов стали массово обращаться в парикмахерскую с просьбой повторить укладку главной героини. Прическа оставалась модной на протяжении 10 лет, а ее пик популярности пришелся на 60-е года.
Для ее создания в советским парикмахерам приходилось проявлять смекалку, поскольку нужных инструментов не было. Для создания волны по всей длине волос использовали растения и сахар. К примеру, сладкий отвар льна хорошо фиксировал локоны, а чтобы они не распадались, их закрепляли шпильками. После сушки парикмахеры руками укладывали волосы в нужном направлении.
4. Гарсон
Парикмахерские СССР/ фото: modof.club
С каждым годом короткие прически становились более популярными. Причем, коротко обрезали волосы не только городские женщины, но и жительницы небольших сел и деревень. Короткие волосы не нужно было укладывать. Достаточно было помыть после тяжелого трудового дня. Так зародилась прическа гарсон. Считается, что стрижка стала популярной после выхода в прокат французского романа «Холостячка» - история о девушке, которая была разрушительницей общественных стереотипов. Главная героиня носила «мальчиковую» прическу.
5. Бабетта
Кадр из фильма/ фото: tj.kinoafisha.info
Стрижка бабетта появилась в Советском Союзе в 60-х годах после выхода военной комедии «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо. Французская киноактриса была с длинными волосами, которые она высоко начесывала и собирала в пучок. Актриса сразу же стала кумиром. Женщины массово стали отращивать волосы и собирать в высокий пучок с начесом. Такую прическу было легко сделать в домашних условиях, но для этого нужны средства для укладки. В ход шли все подходящие продукты: сахарный сироп, алкогольные напитки, ржаной хлеб и желатин. Бабетта — стала универсальной прической. Она подходила для свидания, походов в кино и театр, работы и даже учебы.
6. Гаврош
Прическа гаврош/ фото: vsemidea.ru , cool-readers.ru
Однако не все советские женщины могли себе позволить носить длинные волосы, и тогда появилась вторая модная стрижка гаврош. Главные достоинства прически являлись хорошая сочетаемость с любым типом лица, неприхотливость в уходе за волосами. Стрижку можно было сделать на длинные и короткие волосы.
Стрижка долгое время оставалась популярной в Советском Союзе. Ее стали носить музыканты, певцы, актера. Причем, как женщины, так и мужчины.
7. Химическая завивка
Ирина Муравьева/ фото: life.ru
Химическая завивка в СССР была писком моды на протяжении долгих лет. Женщинам больше не нужно было думать об укладке — волосы всегда смотрелись объемно и ухоженно. «Химия» первое время была несовершенна, и многие женщины пострадали от такой завивки. Волосы просто отваливались вместе с палочками, на которые они были накручены. Женщинам приходилось ходить в косынках или париках.
Однако негативный опыт не останавливал модниц. Женщины могли по 6 часов стоять в очереди к одному мастеру, поскольку верили, что удачная завивка зависит от мастерства парикмахера. Волосы после химической завивки оставались кудрявыми на протяжении 6 месяцев. Но не всем женщинам подходила такая завивка, иногда это выглядело просто безумно. В СССР такую завивку прозвали «взрывом на макаронной фабрике». «Химические» кудри остаются модными по сей день. К счастью, сейчас технология изменилась. Локоны обрабатывают более щадящими средствами, которые укрепляют волосы.
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