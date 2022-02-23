Почему мужчины красятся: Всемирная история мужского макияжа

Викинги крашены: Всемирная история мужского макияжа.
Стилист Армин Морбах шокировал весь свет, выпустив проект, в котором брутальный рыжий бородач красит губы помадами известных марок. Половина дам, увидевших фото, готовы пищать от всего, что бы ни творил в кадре конопатый красавчик, вторая половина возмущена: мужики захапали себе святое. Правда в том, что на протяжении человеческой истории, включая историю России и Европы, мужчины довольно активно пользовались макияжем.
Древний Египет
В Древнем Египте макияж определял принадлежность к разным сословиям.
В Древнем Египте красились и мужчины, и женщины. Макияж больше отличался у людей разных сословий, чем разных полов. Например, глаза подводили абсолютно все. Считалось, что такая подводка отгоняет злых духов, вызывающих конъюктивит. И действительно, изучив средства для раскраски глаз, учёные пришли к выводу, что они содержат вещества, предотвращающие воспаление.
В условиях, когда постоянный ветер из пустыни мог привести к непрекращающемуся конъюктивиту, такой макияж был ценен. Неудивительно, что однажды работники на строительстве пирамид устроили забастовку с угрозой бунта из-за того, что им вовремя не подвезли подводку для глаз!
Самый сложный и яркий макияж был, конечно, у фараона и жрецов, он, очевидно, имел ритуальное значение.
Вавилоняне, ассирийцы и римляне
Макияж как способ подчеркнуть статус и испугать противника.
Знатные вавилоняне в какой-то момент в обязательном порядке стали выбеливать лицо, чтобы максимально отличаться от грубых загорелых крестьян. Кроме того, они красили ногти чёрным и дорисовывали брови так, чтобы те соединялись. Всё это было запрещено повторять простолюдинам.
Древние ассирийцы и римляне часто шли в бой, подведя брови и выкрасив губы в красный или чёрный цвет. Наверное, так кричащее лицо солдата выглядело страшнее для противника. Кроме того, есть фриковская теория от любителей всё в истории объяснять самостоятельно, что воины были готовы умереть и заранее придавали себе пристойный для похорон вид. Сами римляне такого не писали, а писать они умели, любили, практиковали.
Китайцы выбирают чёрный
Китай: чем чернее, тем лучше.
Красили чёрным лаком - кстати, делающим ногти твёрдыми - знатные китайцы в старину. Они также ценили и красный лак, но чёрный всё же лучше укреплял. С учётом, какой длины отращивала ногти знать, это было актуально.
Чернили ногти, безо всякой связи с китайцами или вавилонянами, инки, майя и ацтеки. В общем, мальчики-готы могут ссылаться на долгую историческую традицию в среде воинов мира.
Если египтяне догадались красить только глаза, то китайцы рисовали себе тушью брови. И необязательно чёрной - в историю вошёл крестьянский бунт, известный как Восстание Краснобровых. Правда, чем точно бунтовщики выкрашивали брови, неясно.
Вместо того, чтобы подчёркивать форму брови, китайцы, как правила, рисовали новую, со значением. Особым успехом пользовались насупленные брови вразлёт, придававшие лицу грозный вид.
Кроме того, китайцы и японцы подрисовывали себе усики и бакенбарды, для мужественности и привлекательности. Настоящие усы у них росли очень жидкими и неказистыми, было легче выщипать и нарисовать заново.
Суровые викинги
И даже грозные викинги подводили глазки.
Викинги в период их грозной славы были большими модниками. Они обвешивались украшениями и все, как один, подводили глаза - это заметили их противники в бою. Кроме того, многие молодые мужчины в мирной жизни ещё румянились и осветляли волосы щёлочью - в скандинавских краях красивыми считались яркие блондины. Между русым пареньком и золотоволосым девушка выбирала, конечно, второго.
Один из конунгов (правителей) викингов вошёл в историю как особый модник - норвежец Магнус Голоногий. Побывав с недружественным визитом в Шотландии, он проникся местной модой показывать коленки и стал ходить в мужских юбках, предках килта, постоянно. Очень воинственный, кстати, был правитель. Шотландию посетил ещё неоднократно.
Красны молодцы
Красный молодец из русской сказки.
В допетровской Руси представители церкви с негодованием обличали мужчин, бреющих бороды и румянящихся. Они высмеивали их женоподобие и обвиняли в гомосексуальности. Известно, однако, что сам царь Василий Третий брил бороду, чтобы казаться своей юной жене помоложе, так что вряд ли мужчины украшали себя исключительно для других мужчин. Румяность считалась признаком красоты у обоих полов, например, а кто же из парней не хочет привлекать девичьих взглядов?
А в девятнадцатом веке чуть подрумянивались и красили волосы молодящиеся ловеласы, выходя на охоту за молодыми дамами. Это, впрочем, высмеивали.
Галантный век
Ох, уж этот галантный век!
Во второй половине восемнадцатого века красились буквально все, кто только мог это себе позволить. Идеалом красоты стали изнеженность и утончённость, но без излишней болезненности. Офицеры, авантюристы с пистолетом наготове и просто представители высших сословий пудрили лицо, чтобы оно казалось благородным, румянились, чтобы выглядеть полными сил, подводили глаза, когда хотели сделать взгляд выразительнее, а бородачи ещё и красили губы - чтобы те не терялись из виду.
Модники отращивали свои личные кудри или надевали завитые заранее парики, всё это сверху густо присыпалось пудрой. Женщины засматривались на мускулистые икры, обтянутые белыми шёлковыми чулками, способными облагородить любую неизысканно волосатую ногу.
Эпоха погони за утончённостью закончилась вместе с революциями во Франции и наполеоновскими войнами.
Чернокожие соблазнители
Мужчина из племени фулани.
У крупной африканской народности фулани очень ценится мужская красота. Каждый мужчина из числа фулани может обзавестись несколькими жёнами, даже если не слишком богат, настолько женщины привыкли обращать внимание, прежде всего, на красоту.
Новых жён юноши и мужчины ищут себе во время недельного конкурса красоты. Для участия в конкурсе парни обильно красятся: осветляют лицо, контурируют его белыми линиями, чтобы нос и лицо казались длиннее и уже, красят и подводят глаза чёрным.
В общем, праздничный мейкап у них такой щедрый, что скорее напоминает маску. Чтобы оживить впечатление от лица, мужчины строят глазки и широко улыбаются, показывая ослепительно-белые зубы. Кстати, они в большинстве своём мусульмане.
Панки и готы
Этот ужасный Мэнсон.
Новый виток любви к макияжу расцвёл в европейской культуре с появлением панков и готов. Разница в их мужском мейкапе в том, что первые предпочтут выглядеть эпатирующе и угрожающе, а вторые - мрачно. Законодателями мод в обоих движениях стали музыканты, а образцом - сценический грим любимых исполнителей. И панки, и готы отдают предпочтение чёрному цвету.
Лилит Мазикина
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