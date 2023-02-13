3 рецепта супа, которые согреют осенними и зимними вечерами

Осень пахнет дождями, грибами, листьями, пряной выпечкой, травяным чаем и, конечно же, супом. Да-да, вы не ослышались, свежесваренным и ароматным супом, который не хуже горячительных напитков согревает сырыми вечерами. Классический, французский луковый, томатный, тыквенный, с орехами, сушёными травами, бобами, злаками, лапшой и многим другим – выбирайте и готовьте на любой вкус.
1. Суп с лапшой (лакса)
Азиатский суп с лапшой. \ Фото: queenofvegan.ru.
Характеризующийся своим насыщенным и пряным бульоном, этот суп с лапшой является одним из классических блюд во многих странах Юго-Восточной Азии. Впрочем, со временем лакса стал весьма популярным и за пределами родины. А каждая хозяйка, хоть и придерживаясь восточных традиций, готовит его по-своему, придавая блюду новые нотки.
Ингредиенты:
• Пpянaя пacтa для лaкcы (продаётся в магазинах) - 1 пакетик;
• Филе куриное - 1 шт;
• Молоко кокосовое - 1 банка (400-450 мл);
• Креветки (желательно крупные и очищенные) - 10-12 шт;
• Лапша рисовая - 250 г;
• Лайм - 1-2 шт. или 1 шт. лимона;
• Перец острый - 1 стручок;
• Грибы шампиньоны - 10-12 шт;
• Кинза - 1 маленький пучок;
• Огурцы свежие среднего размера - 1-2 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Мята свежая - 6-8 листочков;
• Лук зелёный - 3-4 пера;
• Морковь среднего размера - 1 шт;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Корень имбиря - 5-8 см;
• Масло оливковое или соевое - 2-3 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Смесь сушёных трав - по вкусу.
Лакса с креветками и сухариками. \ Фото: dulichcanhdieu.com.vn.
Способ приготовления:
• Морковь, лук и корень имбиря очистить;
• Переложить в 1,5-2 литровую кастрюлю и залить водой;
• Поставить на огонь;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь;
• Накрыть крышкой;
• Готовить 40-45 минут;
• После лук, морковку и имбирь извлечь;
• Бульон процедить через мелкое сито или марлю в чистую миску/кастрюлю;
• Креветки разморозить;
• Проварить их в слегка подсоленной воде - 3-5 минут;
• Яйца отварить вкрутую;
• Грибы тщательно вымыть;
• Хорошенько просушить;
• Нарезать пластинами;
• Обжарить на оливковом или соевом масле до румяной корочки со всех минут (Важно! жарить нужно на мощном огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорели);
• Куриное филе тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Зачистить от плёнки, жира и прожилок;
• Нарезать равномерными кусками толщиной 1-1,5 см;
• Обжарить на оливковом масле 8-10 минут или до образования румяной корочки со всех сторон;
• Обжаренные кусочки мяса переложить в кастрюлю;
• Залить овощным бульоном так, чтобы он на 2-3 сантиметра покрыл мясо;
• Готовить на медленном огне 30-35 минут;
• Затем мясо извлечь и остудить;
• Жидкость можно перелить к овощному бульону или просто вылить;
• Зелень тщательно вымыть;
• Просушить;
• С кинзы обобрать листочки и крупно нарезать;
• Зелёный лук нарезать наискосок;
• Острый перец нарезать тонкими кольцами вместе с семенами;
• Свежие огурцы нарезать соломкой;
• Лапшу отварить в слегка подсоленной воде до готовности, как написано на упаковке;
• Две столовые пасты для лаксы обжарить на оливковом масле примерно 1-2 минуты;
• Добавить в овощной бульон;
• Затем влить кокосовое молоко;
• Поставить на медленный огонь и довести до кипения;
• Выдавить сок одного лайма (можно разрезать лайм на четвертинки и добавить кусочки в кастрюлю);
• Приправить специями, солью и перцем по вкусу;
• Проварить 3-4 минуты;
• В глубокие миски порционно выложить отварную лапшу, рядом кусочки мяса, креветки и половинку яйца;
• Сверху выложить ломтики огурцов;
• Посыпать кинзой и зелёным луком;
• По краям выложить колечки острого перца, четвертинки лайма и пару листочков мяты;
• Сверху всё залить овощным бульоном и подать к столу.
2. Итальянский суп
Итальянский суп. \ Фото: telegraf.com.ua.
Одна из основ традиционной итальянской кухни, минестроне - это густой, насыщенный суп, приготовленный из любых овощей в сезон. Исторически сложилось так, что этот суп в крестьянском стиле был приготовлен из пюре из бобов или полбы и остатков различных гарниров.
Сытный, наваристый и очень вкусный итальянский овощной пуп. \ Фото: rs.n1info.com.
Сегодня, несмотря на то, что не существует единого рецепта этого блюда и каждый регион имеет свой собственный вариант, наиболее распространёнными ингредиентами являются бульон, лук, помидоры, сельдерей, морковь и бобовые. Овощи нарезают и тушат довольно долго, но они не должны превращаться в кашицу. А если всё это сдобрить мясом, ветчиной или колбаской – то вообще будет идеальная комфортная еда для согревания в холодный день.
Как правило, минестроне готовят заранее и подают подогретым, так как требуется некоторое время, чтобы суп настоялся, а ароматы раскрылись и стали ярче.
Ингредиенты:
• Сельдерей корень - 1/4 часть;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Кабачки маленькие - 1 шт;
• Баклажаны маленькие - 1 шт;
• Сельдерей корень - 2 стебля;
• Помидоры крупные - 1 шт;
• Лист лавровый - 2-3 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Перец душистый - 3-4 горошка;
• Вода 2,5-3 л;
• Паста томатная - 1 шт;
• Чечевица зелёная - 4 ч.л;
• Масло оливковое - 1-2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Минестроне. \ Фото: 2bstronger.com.
Способ приготовления:
• Лук и морковь очистить;
• Вымыть;
• Разрезать на две половины;
• Часть переложить в кастрюлю, часть отложить в сторонку;
• Корень сельдерея вымыть и также отправить в кастрюлю к овощам;
• Залить водой;
• Поставить на огонь;
• Довести до кипения и добавить чеснок, перец горошком и лавровый лист;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на медленном огне 20-25 минут;
• Кабачки и баклажаны вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Лук и морковку также нарезать кубиком, но чуть мельче;
• Помидоры вымыть;
• Очистить;
• Мякоть нарезать крупным кубиком;
• Стебли сельдерея нарезать тонкими полосками;
• Отварные овощи, перец горошком и лавровый лист извлечь из бульона;
• В кастрюлю с бульоном добавить чечевицу;
• А затем все нарезанные ранее овощи;
• После добавить томатную пасту и немного оливкового масла;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Готовить на среднем огне 10-15 минут;
• Перед подачей можно посыпать свежей зеленью.
3. Сливочный крем-суп
Сливочный крем-суп. \ Фото: foodandmood.com.ua.
Этот густой, сливочный и богатый суп-пюре традиционно включает в себя такие ингредиенты, как сливки, морепродукты, коньяк или вино, а также комбинацию специй. Происхождение его названия до сих пор обсуждается – некоторые утверждают, что это слово относится к супу, который готовится дважды (bis cuits), поскольку традиционный способ приготовления супа включает в себя сначала обжаривание моллюсков, а затем их снова варят на медленном огне в ароматном бульоне.
Крем-суп с креветками. \ Фото: dreamstime.com.
Другая теория предполагает, что это связано с Бискайским заливом, чья кухня обычно использует пряные ингредиенты, подобные тем, которые используются в супе. Биск был впервые упомянут как суп из моллюсков в XVII веке, что привело историков еды к предположению, что первоначально это было рыбацкое блюдо.
Сегодня самой популярной версией этого блюда является суп из омаров, который готовится с использованием длительного процесса приготовления, призванного сделать блюдо максимально ароматным.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные - 600 г;
• Лимон - 0,5 шт.
• Чеснок - 8-10 зубков;
• Базилик свежий - 4-6 листочков;
• Чёрный перец - 10-12 горошин;
• Морковка среднего размера - 2 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Шампиньоны среднего размера - 10-15 шт;
• Картошка среднего размера - 2-3 шт;
• Масло сливочное - 6 ч.л;
• Паста томатная - 2 ч.л;
• Коньяк - 4 ч.л;
• Сливки - 0,5 стакана;
• Эстрагон - 1 ч.л;
• Имбирь молотый - 1 ч.л;
• Соль и перец молотый по вкусу;
• Свежая зелень - для украшения.
Восхитительно вкусный суп биск. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Креветки вымыть под холодной проточной водой;
• Штучек пять-шесть зубков чеснока мелко порубить;
• Лимон вымыть и нарезать тонкими дольками;
• Переложить всё в кастрюлю (2,5-3 л);
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь;
• Добавить перец горошком, листья базилика и лавровый лист;
• Варить ещё 10-15 минут на среднем огне;
• Затем бульон процедить через мелкое сито или через марлю;
• Креветки обжарить на сливочном масле до образования золотистой корочки;
• И отобрать несколько штук для украшения (примерно 10-12);
• Лук измельчить;
• Морковку натереть на мелкой тёрке;
• Грибы нарезать на четыре-шесть частей;
• Отправить к креветкам;
• Готовить примерно 5-7 минут;
• Оставшиеся зубчики чеснока мелко порубить;
• Добавить в сковороду к овощам и креветкам;
• Следам добавить имбирь, томатную пасту и эстрагон;
• Готовить ещё 5-7 минут;
• После добавить коньяк и тушить не менее семи минут;
• Получившуюся массу переложить в кастрюлю с бульоном;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• И нарезать мелким кубиком;
• Отправить в кастрюлю с бульоном и креветками;
• Варить 20-25 минут;
• Получившийся суп перебить до однородной массы;
• Добавить часть сливок;
• Приправить перцем и солью;
• И ещё раз хорошенько взбить;
• Разлить по тарелкам;
• Украсить мелко рубленной свежей зеленью и взбитыми сливками.
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