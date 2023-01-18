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Обработайте клубнику этим средством для большого урожая

Сложно найти человека, который бы не любил клубнику. Однако чтобы летом получить богатый урожай этой ароматной ягоды, важно правильно подготовить грядки в начале весны.
Простейшая обработка не только увеличит урожай, но и сделает ягоды более сочными и сладкими. Клубника будет на зависть соседям.

Обработайте клубнику этим средством для большого урожая

Прежде чем начинать обработку грядок, на них нужно навести порядок: убрать все сорняки и ненужную растительность, оборвать пожелтевшие и засохшие листочки на кустиках клубники. Также очень важно прорыхлить грядки, что обеспечит доступ кислорода к корням.

Обработайте клубнику этим средством для большого урожая

Лучшей подкормкой для клубники в начале весны станет 10% нашатырный спирт. Это вещество содержит азот, необходимый для активного роста и развития кустиков, а также является отличным средством, которое защитит посадки от вредителей, бактерий и грибка.

Обработайте клубнику этим средством для большого урожая

Для приготовления эффективной подкормки разведите 2 столовые ложки нашатырного спирта в 10 литрах воды. Обильно полейте грядки из расчета 5 литров воды на 1 кв.м.
О том как использовать нашатырный спирт для клубники, смотрите на видео:

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