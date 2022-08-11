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Цветы, которые растут даже в тени

Цветы, которые будут цвести даже в тени, да ещё и красиво — это настоящее чудо для сада. Тем не менее, таких цветов довольно много! Выбирайте на свой вкус любой цветок и высаживайте в саду.

Цветы, которые растут даже в тени

Анемонелла василистниковая впечатляет своей красотой розовых цветков и неприхотливостью. Предпочитает лёгкую тень, может вынести засуху. Василистник анемоновидный лучше всего высаживать небольшими участками на тенистых склонах каменистых садов.

Цветы, которые растут даже в тени

Ещё один чудесный многолетник для тени — белоснежный триллиум. Название произошло от необычной листвы — цветок растёт в центре трёх листьев. Есть разные сорта с необычной раскраской листьев и цветов.

Цветы, которые растут даже в тени

Сорт flore pleno — особенно красив. Крупные, пушистые махровые цветочки зачаровывают и притягивают на себя внимание. Этот цветок также прекрасно себя чувствует в тени!
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Цветытень
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