Цветы, которые растут даже в тени

Цветы, которые будут цвести даже в тени, да ещё и красиво — это настоящее чудо для сада. Тем не менее, таких цветов довольно много! Выбирайте на свой вкус любой цветок и высаживайте в саду.







Анемонелла василистниковая впечатляет своей красотой розовых цветков и неприхотливостью. Предпочитает лёгкую тень, может вынести засуху. Василистник анемоновидный лучше всего высаживать небольшими участками на тенистых склонах каменистых садов.







Ещё один чудесный многолетник для тени — белоснежный триллиум. Название произошло от необычной листвы — цветок растёт в центре трёх листьев. Есть разные сорта с необычной раскраской листьев и цветов.







Сорт flore pleno — особенно красив. Крупные, пушистые махровые цветочки зачаровывают и притягивают на себя внимание. Этот цветок также прекрасно себя чувствует в тени!

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