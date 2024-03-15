Почему любовные стихи Древнего Египта звучат так современно и так по-шекспировски.

Каково было быть египтянкой

Браки в Древнем Египте бывали не только по рассчёту, но и по любви.

В Древнем Египте полагали, что муж и жена должны по жизни смотреть в одну сторону. А если смотрят в разные - значит, нужны другие муж и жена.

Что воспевали в любовных стихах Древнего Египта

Современного читателя в любовной поэзии Древнего Египта смутят только родственные обращения.

Интересно, что мужа и жену обычно изображали равновеликими фигурами.