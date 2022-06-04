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Кухонная физика: 9 невероятных вещей с водой, которые смогут удивить


Вода против масла.

Вода против масла.

Вода – очень интересная субстанция. Без нее невозможна жизнь, во всяком случае, в известных человеку формах. Она способна прибывать в самых разных агрегатных состояниях, легко переходя из одного в другое. Вода – это настоящее чудо природы. Вот и автор нового видео собрал сразу 9 интересных экспериментов, которые позволят подтвердить этот факт. Приятного просмотра.

Сложно поверить, но вода может перестать течь! Если поверить на слово сложно, то рекомендуем к просмотру видео ниже, автор которого покажет несколько занимательных трюков, которые определенно порадуют глаз.

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Кухонная физика: 9 невероятных вещей с водой, которые смогут удивить

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Кухонная физика: 9 невероятных вещей с водой, которые смогут удивитьПодписаться на мой Instagram
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