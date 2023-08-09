Почему американские солдаты носят темные очки даже в бою

Мода и стиль – это не те качества, о которых думают военные. Функциональность, удобство, надежность и эффективность снаряжения – вот то, что действительно заботит людей в форме. Тогда почему же американские солдаты носят в бою темные очки? Что это – злостное нарушение устава или обязательный предмет снаряжения пехотинцев?
Модный приговор. |Фото: ya.ru.
На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки обладают одной из самых мощных и передовых армий мира. Человек, который «прикоснулся» в своей жизни к воинской службе, прекрасно знает о том, что в армии ничего не делается просто так. Каждый элемент снаряжения бойца выполняет определенные функции. Учитывая все это, встает вопрос: а зачем темные очки, которые можно увидеть на глазах американских солдат на многих фотографиях?
Используются для защиты глаз. |Фото: prof1group.ua.
Выглядят такие очки, как самые обычные солнцезащитные, только большего размера (и еще более модные!). Неужели американцы носят их из-за чувства «прекрасного»? Конечно же, нет. На самом деле такие очки имеют важное назначение. Начать стоит с того, что пехотинцы носят на самом деле два вида очков: баллистические и тактические.
Тактические очки. |Фото: paraparabellum.ru.
Назначение же у этих очков – защита глаз, ведь именно этот орган является самой уязвимой точкой на теле человека. Такие очки обладают высокой прочностью. Делают их из поликарбоната. Они легко останавливают пули и даже осколки. При попадании солдату все равно будет неимоверно больно, однако он останется жив и не получит увечья. Кроме того, стекла этих очков имеют антибликовое покрытие.
Последствия попадания в очки: cсадины, царапины, может нос сломан, зато живой и с глазами. |Фото: paraparabellum.ru
Что же касается темного цвета, то тут все еще проще. Сегодня американцы воюют преимущественно в жарких, солнечных странах, а потому очки имеют темный окрас для защиты глаз еще и от солнца. В действительности, у каждого бойца есть футляр с набором сменных линз разных цветов: темные, полностью прозрачные и желтые.
Такие очки служат для того же. |Фото: bagnet.org.
Баллистические очки используют не только американцы. Данный предмет снаряжения очень популярен среди бойцов специальных служб и полицейских сил разных стран мира. Россия не является исключением. Впрочем, пока, среди обычных солдат куда больше распространены тактические очки – менее удобные, более дешевые, однако и с большей площадью покрытия лица.
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