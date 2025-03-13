О чём писала первая газета в истории человечества, созданная ещё Юлием Цезарем: Acta Diurna

Согласно Цицерону, ещё на заре римской истории Великий понтифик записывал все наиболее важные события на специальных белых табличках. Там указывались имена консулов, магистратов республики. Эти таблички развешивали в публичных местах, чтобы все граждане могли ознакомиться. Потом это по неизвестным причинам прекратилось.
Народный журнал
Белые таблички на которых записывали информацию о всех наиболее важных событиях.
Юлий Цезарь приказал, чтобы государственные чиновники публиковали ежедневные протоколы на белой доске, называемой альбомом, все объявления. Эти доски размещались во всех общественных местах. Например, таких, как Римский форум, чтобы прочитать этот вестник могли все желающие. Историк Светоний писал об этом в своих трудах, посвящённых жизни Цезаря.
Это издание называлось Acta diurna, что переводе значит ежедневные события. Большинство историков склоняются к тому, что это была первая ласточка всех современных средств массовой информации. Конечно, сейчас всё более масштабно, но в те времена это было гораздо больше, чем можно себе представить и подумать.
Acta Diurna , «газета», созданная Юлием Цезарем в 59 г. до н.э.
Газета содержала информацию обо всех вопросах, которые рассматривались в Сенате. Там публиковали изданные законы и публичные постановления магистратов. Дополняли общую картину официоза светскими сплетнями, криминальными и другими новостями, сведениями общественного характера. Журнал сообщал о рождении детей, о смертях, о различных мероприятиях и празднествах.
Издание выходило, конечно, не каждый день, но с завидной регулярностью. Несколько дней таблички находились на всеобщем обозрении, затем их снимали. Сохраняли газеты в архиве вместе со всеми прочими документами, имеющими отношение к жизни Римской империи. Публичные и частные писцы делали копии этих журналов. К официальным сведениям они добавляли все текущие известия, потом их рассылали во все провинции губернаторам для распространения среди общественности.
Таблички рассылали по всем провинциям, чтобы власти доводили всю необходимую информацию до сведения граждан империи.
История продолжается
Когда Юлия Цезаря убили, император Август не прервал начатого им дела. Журнал продолжали издавать. Все прекрасно понимали насколько полезна эта государственная пропаганда для спокойствия граждан империи. Единственное изменение коснулось того, что из издания исключили обязательную публикацию протоколов заседаний Сената. Учёные говорят, что газета содержала кроме текста ещё и различные графические изображения. В основном это были рисунки, иллюстрирующие сражения и победы великой Римской империи. Например, как изображения на триумфальных арках.
Август продолжил издавать газету.
Точно так же, как и сегодня, в те времена существовала и пародия. Доподлинно неизвестно каков был контент этих изданий. Похожи они были, скорее всего, на произведения некоторых латинских авторов. Например, «Сатирикон» Петрония. Он пародировал некоторые особо нелепые новости Acta diurna. Там писалось о том, сколько родилось в неком поместье мальчиков и девочек; сколько было собрано бушелей пшеницы; сколько и кем куплено волов. Петроний высмеивал новость о том, что некий раб по имени Митридат был распят за то, что хулил гений господина нашего Гая. В тот же день в садах Помпеи случился пожар, а одного государственного чиновника родственники лишили наследства. Очень ценные сведения для общественности. Хотя, современные издания разве лучше в этом плане?
СМИ в те времена страдали теми же грехами, что и в наши дни.
Древнеримский писатель Плиний Старший тоже описал несколько забавных историй, прочитанных им в Acta diurna. Одна из них повествовала о непоколебимой верности пса своему хозяину. В другой истории рассказывалось о конфликте между двумя семьями во время похорон из-за наследства. Третья поведала всем о судебном процессе, проходящем в то время. Историк Кассий Дион описал тоже одну интересную историю. Он поведал о том, что один зодчий, спас порт от обрушения, а император Тиберий не разрешил опубликовать его имя, так как завидовал великому достижению.
Конечно, не всем всё нравилось, но газету с удовольствием читали.
Римский философ и политик Луций Анней Сенека сокрушался в своё время о том, что в газете слишком длинные списки разводов. Он считал, что римляне, которые будут это читать, получат негативный пример и количество этих актов только увеличится.
Сравнение, картина Лоуренса Альма-Тадема, 1892 год.
Acta diurna выходила весьма продолжительное время. Сведения о выходе этого издания находят отражения в письменных источниках до 235 года нашей эры. В некоторых исторических текстах этот журнал упоминается вплоть до 330 года. То есть до времён переноса столицы империи в Константинополь. К величайшему сожалению исследователей и учёных до наших дней не дошло ни одного оригинала Acta diurna.
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