О чём писала первая газета в истории человечества, созданная ещё Юлием Цезарем: Acta Diurna

Народный журнал

Белые таблички на которых записывали информацию о всех наиболее важных событиях.

Acta Diurna , «газета», созданная Юлием Цезарем в 59 г. до н.э.

Таблички рассылали по всем провинциям, чтобы власти доводили всю необходимую информацию до сведения граждан империи.

История продолжается

Август продолжил издавать газету.

СМИ в те времена страдали теми же грехами, что и в наши дни.

Конечно, не всем всё нравилось, но газету с удовольствием читали.

Сравнение, картина Лоуренса Альма-Тадема, 1892 год.