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Как правильно приготовить каштаны

Каштаны — одно из самых популярных блюд, которым можно насладиться в полной мере осенью. Узнайте два правильных способа, как их приготовить: в духовке и на сковороде!

Как правильно приготовить каштаны

Каштаны надрежьте по круглой части.

Как правильно приготовить каштаны

Замочите в воде на 10 минут. Переложите в жаропрочную форму, дно которой засыпано солью. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.

Как правильно приготовить каштаны

Ещё горячие каштаны осторожно переложите в полотенце. Замотайте и оставьте до полного остывания (чтобы были слегка тёплыми).

Как правильно приготовить каштаны

При таком способе приготовления каштаны получаются мягкими, шкурка легко снимается, при этом они идеально просолены!

Как правильно приготовить каштаны

Ещё один способ приготовления каштанов — на сковороде. Залейте каштаны водой на 1 час.
Затем сделайте надрезы, как и в первом примере. Переложите на сковороду. Накройте смоченной пергаментной бумагой. Поставьте на самый маленький огонь. Перемешивайте каждые 5 минут. Готовьте всего 30 минут. 2 или 3 раза за это время смочите пергаментную бумагу. Затем переложите каштаны в тарелку, накройте смоченным пергаментом, оставьте до полного остывания. Такие каштаны получаются очень нежными, кремовыми, ароматными и восхитительно вкусными!

Как правильно приготовить каштаны
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Каштаныприготовление
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