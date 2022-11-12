Как правильно приготовить каштаны

Каштаны — одно из самых популярных блюд, которым можно насладиться в полной мере осенью. Узнайте два правильных способа, как их приготовить: в духовке и на сковороде!







Каштаны надрежьте по круглой части.







Замочите в воде на 10 минут. Переложите в жаропрочную форму, дно которой засыпано солью. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.







Ещё горячие каштаны осторожно переложите в полотенце. Замотайте и оставьте до полного остывания (чтобы были слегка тёплыми).







При таком способе приготовления каштаны получаются мягкими, шкурка легко снимается, при этом они идеально просолены!







Ещё один способ приготовления каштанов — на сковороде. Залейте каштаны водой на 1 час.

Затем сделайте надрезы, как и в первом примере. Переложите на сковороду. Накройте смоченной пергаментной бумагой. Поставьте на самый маленький огонь. Перемешивайте каждые 5 минут. Готовьте всего 30 минут. 2 или 3 раза за это время смочите пергаментную бумагу. Затем переложите каштаны в тарелку, накройте смоченным пергаментом, оставьте до полного остывания. Такие каштаны получаются очень нежными, кремовыми, ароматными и восхитительно вкусными!





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