Почему ученые признали Туринскую плащаницу подлинной и как смогли воссоздать по ней лицо Христа

Вокруг Туринской плащаницы – предмете поклонения христиан всего мира – уже который век не утихают страсти. Все спорят о том, настоящая ли она. Однако самое свежее исследование этой святыни подтвердило ее подлинность. Теперь же с помощью искусственного интеллекта христиане могут увидеть, как выглядел Спаситель.
Как выглядел Иисус: версия ИИ
Напомним, что Туринская плащаница – отрезок полотна, который, как безоговорочно верят христиане, служил погребальным одеянием Иисуса Христа после того, как он был распят. Сняв с Креста, его завернули в эту льняную ткань
Иисус в плащанице на православной иконе. /Фото: elohov.ru
С 1578 года погребальный саван хранится в королевской капелле собора Сан-Джованни-Баттиста, расположенного в итальянском городе Турине.
Размеры плащаницы – 4,3 м на 1,1 м, на ткани есть два едва заметных изображения коричневатого цвета – силуэт изможденного человека с запавшими глазами (ростом 1,7 м) и человеческая фигура со спины.
На изображениях есть отметины, которые, как считается, соответствуют ранам Иисуса Христа, полученным им при распятии. Это следы от шипов на его голове, рваные раны на его спине, которые, судя по всему, были получены в результате порки, а также пятна крови (предположительно).
В позапрошлом году ученые подтвердили подлинность плащаницы, теперь же искусственный интеллект при помощи лика Спасителя, который просматривается на льняной ткани, смог воссоздать его лицо. Для этого был использован Merlin – самый мощный, как принято считать, чат-бот с ИИ, разработанный одноименной калифорнийской компанией.http://navote.ru/?p=32308
ИИ распознал лицо.
Все происходило так: ученые задали ИИ задачу распознать, что за лицо изображено на полотне, и воспроизвести его. В итоге получился мужской портрет, который был опубликован в СМИ и вызвал интерес во всем мире.
ИИ увидел Христа таким (левое фото).
История плащаницы
По данным историков, впервые о плащанице было официально упомянуто в 1354 году, когда она оказалась у знаменитого рыцаря Жоффруа де Шарне, правда, о том, как она к нему попала, сведений нет. В 1389 году святыню выставили на всеобщее обозрение.
С этим событием связана неприятная история: местный епископ Труа объявил, что плащаница – подделка, хотя и признал, что она создана очень искусно. При этом Авиньонский антипапа Климент VII не делал никаких заявлений ни о подлинности плащаницы, ни о том, что она фальшивая. Вместе с тем он разрешил ее использовать как объект поклонения верующими при условии, что она будет представлена народу как «изображение истинной плащаницы».
Иными словами, Климент VII не подтверждал ее подлинность. А вот уже последующие папы априори считали ее подлинной.
Плащаница, вокруг которой ходят постоянные споры. /Фото: AP
Между тем история плащаницы продолжалась. В 1453 году внучка рыцаря Шарне Маргарита передала её Савойскому дому в Шамбери. Там в 1532 году ткань пострадала от огня и воды в результате пожара. Через полвека плащаница была перенесена в Турин – новую савойскую столицу. Там она и находится до наших дней.
За это время она выставлялась на всеобщее обозрение буквально несколько раз – например, такой подарок сделали народу в честь свадьбы принца Умберто в 1931 году и в честь 400-летия прибытия святыни в Турин в 1978-м.
Плакат, рекламирующий выставку плащаницы в 1898 году. / Лицо на афише – нарисованное
Кстати, на рубеже XX-XXI веков плащаницу показывали верующим дважды – в 1998 и 2000 годах, когда покойный папа Римский Иоанн Павел II организовывал публичные просмотры, называя ее при этом «зеркалом Евангелия». Следующий папа, Бенедикт XVI, устраивал просмотр плащаницы 14 лет назад. Кроме того, в туринском Музее плащаницы можно увидеть точную копию этой святыни.
Как её признали 2000-летней
Исследования, организованные с целью определить, подлинная ли плащаница хранится в Турине, проводились учеными еще с позапрошлого века. А с 70-х годов прошлого века ученые несколько раз делали тесты, однако они так и не смогли определить природу изображения на ткани – то ли это результат воздействия красок, то ли других веществ. Тесты так и не дали убедительного результата по какой-либо из гипотез исследователей.
Плащаница из века в век является предметом поклонения. /Фото: britannica.com
В 1988 году три независимые друг от друга лаборатории изучили предоставленные Ватиканом крохотные кусочки от плащаницы. Согласно результатам анализа, эта ткань была изготовлена в период между 1260 и 1390 годами (с 95-процентной достоверностью), что позволило усомниться в подлинности плащаницы. Но другие ученые отнеслись скептически к методу проводимых исследований. В общем, однозначного ответа снова найти не удалось, и Ватикан призвал исследователей продолжать изучение этого полотна. Христианам же было рекомендовано продолжать почитать плащаницу, ведь она ассоциируется с Христом.
И опять никаких официальных заявлений по поводу подлинности или не подлинности плащаницы от представителей Католической церкви не последовало.
И вот, наконец, два года назад итальянские ученые опубликовали результаты нового исследования. В них сообщалось, что метод широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей показал полную совместимость структурных изменений полотна плащаницы с изменениями на другом образце ткани, который, согласно историческим записям, изготовлен в 55-74 годах н.э.. Иными словами, фактически в ту эпоху, когда жил Христос.
Плащаницу почитают и католики, и православные. /Фото: klement.ru
Почему же тогда результаты исследования 1980-х годов показали иную дату? Современные ученые поясняют, что тогда использовался радиоуглеродный метод датирования, но он не мог быть точным из-за загрязнения окружающей среды углеродом.
Правда, исследователи ничего не сказали относительно подлинности этого отрезка льна именно как святыни. Ведь тот факт, что ткань – современница Христа, еще не говорит о том, что именно этой плащаницей был обернут Господь после своего распятия. Ученые говорят, что для подтверждения их выводов нужны более углубленные исследования, которые непременно нужно проводить.
Текст: Анна Белова
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